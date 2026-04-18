Honda Square X125 chốt giá 88 triệu - xe tay ga nhập khẩu thiết kế lạ

Một đại lý chuyên kinh doanh xe máy nhập khẩu ở Cà Mau vừa chính thức giới thiệu Honda Square X125 đến với khách hàng Việt Nam. Honda Square X125 là sản phẩm của liên doanh Sundiro Honda, dành riêng cho thị trường Trung Quốc. Mẫu xe này có mặt tại Việt Nam theo diện nhập khẩu tư nhân.
Honda Square X125 có thiết kế vuông vức dạng hộp, khá khác biệt so với thị trường. Các kích thước dài x rộng x cao của Honda Square X125 lần lượt 1.781 x 778 x 1.107 mm, khoảng sáng gầm đến 161 mm.
Honda Square X125 trang bị yên đôi, trong đó yên sau có thể dựng thẳng làm tựa lưng cho người lái. Chiều cao yên xe tại vị trí người lái đạt 740 mm.
Vị trí đặt chân rời trên Honda Square X125.
Cận cảnh cụm đèn chiếu sáng chính phía đầu xe Honda Square X125, sở hữu thiết kế khá ấn tượng, bao gồm đèn pha ở trung tâm và 4 đèn định vị ban ngày đặt xung quanh - tất cả đều sử dụng bóng công nghệ LED.
Bánh trước của xe dùng mâm đúc kích thước 12 inch, trang bị phanh đĩa có ABS. Giảm xóc trước dạng phuộc ống lồng, có sẵn ruột cao su bảo vệ, ngăn bụi.
Mâm sau đường kính 10 inch. Bánh sau cũng có phanh đĩa kèm tính năng ABS. Giảm xóc sau dạng lò xo đôi.
Cận cảnh phần đầu xe của Honda Square X125, nơi có sự xuất hiện của cụm màn hình tốc độ màu kích thước 5 inch.
Cùm công tắc của Honda Square X125. Mẫu xe tay ga có nút công tắc passing và cả nút kích hoạt đèn hazard.
Mẫu xe tay ga của Honda được trang bị các tiện ích đáng chú ý như khóa thông minh smartkey, cổng sạc thiết bị di động.
“Trái tim” của Honda Square X125 là động cơ eSP 125cc, xy-lanh đơn, làm mát bằng dung dịch. Động cơ này cung cấp công suất tối đa 9,5 mã lực, mô-men xoắn cực đại 10 Nm.
Bình xăng của xe đặt phía trước, dung tích 5,7 lít.
Honda Square X125 được công bố mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình khoảng 1,7 lít/100 km. Mẫu xe tay ga này tương thích xăng E5 và E10.
Tại đại lý Phương Nam Cà Mau, khách hàng có thể lựa chọn nhiều phụ kiện chính hãng để bổ sung cho Honda Square X125 như khung chống đổ, giỏ đồ gắn đầu xe, baga sau...
Mẫu xe tay ga nhập khẩu Honda Square X125 được chốt giá bán 88 triệu đồng. Đây là mức giá tương đương Honda SH125i hay Honda Super Cub C125 - những mẫu xe máy được Honda phân phối chính hãng tại Việt Nam.
