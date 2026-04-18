Sau VF MPV 7, VinFast mang loạt xe điện mới đổ bộ Ấn Độ

Sự thành công của VF 6, VF 7 và màn ra mắt ấn tượng của VF MPV 7 cho thấy VinFast thật sự "không hề đùa" trong cuộc đua xe điện tại Ấn độ. Vậy hãng sẽ làm gì tiếp theo?

Sau khi chính thức trình làng mẫu VF MPV 7 với mức giá 2,449 triệu Rupee (khoảng 740 triệu VNĐ) tại Ấn Độ, VinFast đã hé lộ chiến lược đầy tham vọng tiếp theo.

Hãng xe Việt Nam dự kiến sẽ tung ra thêm 3 dòng xe điện mới nhằm phủ kín các phân khúc từ xe dịch vụ, xe đô thị giá rẻ đến SUV cỡ nhỏ tại quốc gia tỷ dân này.

VinFast Limo Green

Dựa trên nền tảng của chiếc VF MPV 7 vừa ra mắt, phiên bản Limo Green sẽ được tinh chỉnh để phục vụ riêng cho các đơn vị vận tải, taxi và nền tảng di động.

Để có mức giá cạnh tranh hơn (dưới 2,449 triệu Rupee), xe sẽ giảm bớt các trang bị cao cấp. Ngoại thất sở hữu mâm xe nhỏ hơn, cản trước sau thiết kế lại đơn giản hơn. Nội thất sử dụng ghế nỉ, tông màu đen và màn hình giải trí 10,1 inch.

VinFast Limo Green đã sớm được bắt gặp lái thử tại Ấn Độ. Ảnh: Rushlane.

Tại Ấn Độ, xe vẫn giữ nguyên khối động cơ 204 mã lực, mô-men xoắn 280 Nm và bộ pin 60,13 kWh cho phạm vi hoạt động thực tế khoảng 500 km. Theo truyền thông Ấn Độ, VinFast Limo Green dự kiến sớm được ra mắt tại thị trường này vào cuối tháng 4.

VinFast VF 3

Mẫu xe điện mini "gây bão" tại Việt Nam hay Indonesia, Philippines sẽ sớm có mặt tại Ấn Độ để đối đầu trực tiếp với MG Comet EV. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những người lần đầu mua xe điện hoặc di chuyển trong các đô thị đông đúc.

Với thiết kế nhỏ gọn, dễ thương, VF 3 có thể thành công tại Ấn Độ như cách mẫu xe "thống trị" thị trường Việt. Ảnh: Đan Thanh.

Xe được thiết kế 2 cửa, 4 chỗ ngồi theo phong cách SUV mạnh mẽ với khoảng sáng gầm lên tới 191 mm. Xe trang bị pin 18,64 kWh cho tầm hoạt động khoảng 210 km. Khả năng tăng tốc từ 0-50 km/h chỉ mất 5,3 giây.

VinFast VF 3 dự kiến mở bán tại Ấn Độ vào cuối năm nay với giá dao động từ 800.000 đến 1,1 triệu Rupee.

VinFast VF 5

Để cạnh tranh trong phân khúc SUV đô thị (sub-compact SUV) đang cực kỳ sôi động tại Ấn Độ, VinFast sẽ đưa mẫu VF 5 vào tham chiến trong thời gian tới. VF 5 ở Ấn có thể giữ nguyên thiết kế hiện đại tương tự đàn anh VF 6 với dải đèn LED chữ V đặc trưng, mâm 17 inch.

Xe sở hữu các trang bị bên trong cabin tương tự mẫu xe tại Việt Nam như cụm đồng hồ kỹ thuật số 7 inch, màn hình 8 inch, Apple CarPlay/Android Auto không dây và cửa sổ trời.

Nhiều khả năng cả hai phiên bản pin 29,6 kWh (tầm hoạt động khoảng 268 km/lần sạc) và 37,23 kWh (326 km/lần sạc) đều sẽ được mở bán. VinFast có thể mang VF 5 đến Ấn vào cuối năm nay hoặc đầu năm 2027, giá dự kiến dao động 1,2-1,8 triệu Rupee.

VinFast VF 5 sẽ sớm ra mắt tại Ấn Độ. Ảnh: Duy Hiệu.

Có thể thấy, chiến lược đa dạng hóa sản phẩm này cho thấy VinFast đang nỗ lực trở thành một "thế lực" lớn tại thị trường xe điện Ấn Độ, đánh mạnh vào cả yếu tố giá thành lẫn tính thực dụng của ôtô.

Với lợi thế từ nhà máy Tamil Nadu và hệ sinh thái trạm sạc đang dần hình thành, VinFast đang tiến những bước vững chắc để trở thành đối trọng đáng gờm với các hãng xe ăn khách tại Ấn Độ như Tata Motors hay Maruti Suzuki.

Cuộc đua giành thị phần tại đây chắc chắn sẽ còn khốc liệt, nhưng với sự chuẩn bị "tất tay" này, người dùng hoàn toàn có quyền kỳ vọng vào một tương lai di động xanh mang đậm dấu ấn Việt trên đất Ấn.