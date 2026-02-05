Thị trường ôtô Đông Nam Á đảo chiều, Việt Nam áp sát Thái Lan

Bản đồ thị trường ôtô Đông Nam Á có sự xáo trộn khi Malaysia vươn lên dẫn đầu về doanh số 2025, trong khi Thái Lan đang bị Việt Nam áp sát.

Bức tranh thị trường Đông Nam Á trong thời gian dài từng chứng kiến sự thống trị về lượng bán ra đến từ 2 quốc gia quen thuộc - Thái Lan và Indonesia. Khi số liệu bán hàng của năm 2025 được công bố, cục diện phân hạng thị trường ôtô khu vực đã bất ngờ đảo chiều.

Malaysia dẫn đầu, Việt Nam áp sát Thái Lan

Theo chuyên trang thống kê Marklines, không phải Indonesia hay Thái Lan, chính Malaysia mới là thị trường ôtô lớn nhất Đông Nam Á xét về doanh số cả năm 2025.

Cụ thể, dữ liệu cung cấp bởi Hiệp hội ôtô Malaysia (MAA) cho thấy khách hàng nước này đã mua tổng cộng 820.752 ôtô các loại trong năm vừa rồi, đạt mức tăng trưởng 0,5% so với năm 2024.

Dữ liệu do Marklines trích dẫn từ Gaikindo cho thấy trong năm 2025, khách hàng Indonesia đã mua tổng cộng 803.687 ôtô các loại. Thành tích này đưa Indonesia trở thành thị trường ôtô lớn thứ nhì khu vực, xếp sau Malaysia.

Malaysia dẫn đầu, doanh số thị trường xe Việt áp sát Thái Lan Doanh số thị trường ôtô một số quốc gia Đông Nam Á trong năm 2025 (Số liệu: Marklines) Nhãn Malaysia Indonesia Thái Lan Việt Nam Philippines

xe 820752 803687 621166 604046 463646

Trong khi đó, FTI cho biết thị trường Thái Lan năm 2025 đã tiêu thụ 621.166 ôtô các loại, vẫn đạt mức tăng trưởng 8,5% nhưng đã rơi khỏi nhóm đầu quốc gia Đông Nam Á tiêu thụ ôtô nhiều nhất.

Cùng kỳ, thị trường ôtô Việt Nam đạt mức tiêu thụ tổng cộng 604.046 xe các loại. Số này bao gồm 375.736 xe đến từ thành viên Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), 53.229 xe Hyundai do TC Motor công bố cùng với 175.099 ôtô điện thương hiệu VinFast.

Như vậy, Việt Nam đã thành công áp sát Thái Lan trên bảng thống kê doanh số ôtô toàn thị trường. Thành tích này giúp Việt Nam duy trì vị thế thứ tư khu vực, do sức mua ôtô tại Philippines trong năm qua giảm 0,8% về mức 463.646 xe.

Cơ hội thăng hạng cho thị trường xe Việt?

Trong bối cảnh đảo lộn của cục diện phân hạng thị trường ôtô Đông Nam Á, vị trí dẫn đầu của Malaysia thực ra lại không phải là điều quá bất ngờ.

Quốc gia này hồi năm 2023 đã đứng thứ hai khu vực về sức bán ôtô, khi ấy đạt 799.731 xe theo thống kê của Hiệp hội sản xuất ôtô Đông Nam Á (AAF).

Cũng trong năm 2023, Indonesia là quốc gia dẫn đầu Đông Nam Á nhờ doanh số ôtô đạt hơn 1 triệu xe, còn Thái Lan đứng thứ ba với 775.780 xe.

Malaysia là thị trường ôtô lớn nhất Đông Nam Á. Ảnh: Keyauto.

Do đó, bất ngờ lớn nhất trên bản đồ thị trường xe khu vực phải là vị thế của Thái Lan cũng như khoảng cách về doanh số giữa thị trường nước này với Việt Nam.

Hồi năm 2023, khoảng cách doanh số này xấp xỉ 470.000 xe nhưng khi dữ liệu bán hàng của năm 2025 được công bố, thị trường Thái Lan chỉ còn bán nhiều hơn 17.120 xe so với Việt Nam.

Doanh số nhóm xe thành viên VAMA tăng trưởng 10,5%, nhưng lượng tiêu thụ ôtô Hyundai tại Việt Nam lại sụt giảm, ảnh hưởng đến thành tích chung của nhóm xe xăng. "Sức kéo" chính của thị trường Việt trong năm 2025 vì thế gần như phụ thuộc hoàn toàn vào nhóm ôtô điện thương hiệu VinFast.

Đà tăng trưởng song hành của nhóm xe VAMA và ôtô điện VinFast giúp thị trường xe Việt thành công rút ngắn đáng kể khoảng cách doanh số với Thái Lan. Dù vẫn còn khoảng cách khá xa với những Indonesia hay Malaysia ở 2 vị trí dẫn đầu, không thể phủ nhận sức mua ôtô ở Việt Nam đã có những bước tiến mạnh trong giai đoạn gần đây.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của thị trường Việt nằm ở khả năng tăng trưởng doanh số song hành của xe xăng và ôtô thuần điện.

Những mẫu xe xăng bán chạy nhất năm 2024 đã kết thúc năm vừa rồi với doanh số tốt hơn. Mức tăng trưởng dương cũng ghi nhận ở nhóm xe hybrid, dù loạt chính sách ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt chỉ bắt đầu từ năm 2026.

Về phần mình, VinFast tăng gấp đôi doanh số ôtô điện tại Việt Nam để trở thành hãng xe bán chạy nhất toàn thị trường trong năm thứ 2 liên tiếp. VinFast VF 3 bán chạy nhất, doanh số đạt 44.585 xe.

Loạt xe xăng bán chạy hồi năm 2024 đều ghi nhận sự cải thiện doanh số trong năm 2025. Ảnh: Vĩnh Phúc, TMV.

Điều này được cho là tín hiệu tích cực với thị trường ôtô Việt Nam khi doanh số của 2 nhóm xăng-điện thay vì đi ngược chiều lại có thể tăng trưởng cùng nhau. Nếu có thể duy trì hướng phát triển này, viễn cảnh Việt Nam vượt qua Thái Lan trên bảng thống kê doanh số ôtô khu vực Đông Nam Á khi năm 2026 khép lại là hoàn toàn khả thi.

Chính sách hạn chế phương tiện giao thông cũ, xe phát thải cao ở trung tâm các đô thị lớn nhiều khả năng sẽ tác động đến doanh số ôtô chạy xăng. Tuy nhiên, thị trường Việt vẫn còn đó nhóm ôtô thuần điện và xe hybrid - cung cấp lựa chọn giao thông xanh kèm theo những ưu đãi từ Chính phủ.

Việt Nam gần như đã sẵn sàng để thăng hạng trên bản đồ thị trường ôtô khu vực. Một nền tảng vững chắc hơn từ ngành công nghiệp ôtô nội địa cũng như ngành công nghiệp phụ trợ sẽ giúp ích cho đà tăng trưởng này.