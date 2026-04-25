BMW XM Label - SUV mạnh nhất của BMW ra mắt Đông Nam Á

Sau hơn một năm ra mắt toàn cầu, BMW đã mang mẫu SUV XM Label đến Malaysia. Đây còn được xem là chiếc SUV mạnh nhất hiện tại của hãng xe Đức.

BMW Malaysia vừa chính thức giới thiệu mẫu SUV hiệu năng cao BMW XM Label, phiên bản kế nhiệm của Label Red và hiện là biến thể duy nhất của dòng XM được phân phối tại thị trường này.

Mẫu xe đã sớm được ra mắt toàn cầu vào tháng 6/2025 nhưng đến nay mới được mang đến thị trường Đông Nam Á này. So với bản hiện hành tại Việt Nam, chiếc XM Label mạnh hơn đáng kể.

Về ngoại thất, XM Label mang đến 4 tùy chọn màu sơn nhám đặc biệt từ bộ sưu tập BMW Individual bao gồm xanh Frozen Tanzanite, xanh Frozen Marina Bay, đen Frozen và trắng Frozen Brilliant.

Xe được trang bị bộ mâm hợp kim M Style 1096 kích thước 23 inch sơn đen bóng, đi kèm hệ thống đèn chào mừng Welcome Light Carpet với hiệu ứng mới.

Nội thất của xe theo phong cách sang trọng với da Merino cao cấp có 4 tùy chọn màu sắc gồm xanh Night, đen Deep, Deep Lagoon và bạc Silverstone.

Mẫu xe được thiết kế hầm hố với các đường cắt xẻ, lưới tản nhiệt "quả thận' đặc trưng viền LED. Ảnh: BMW.

Điểm nâng cấp đáng giá là các gối tựa đầu hiện đã trở thành trang bị tiêu chuẩn cho tất cả các phiên bản màu nội thất.

"Trái tim" của XM Label là khối động cơ xăng V8 4.4L tăng áp kép sản sinh công suất 585 mã lực, kết hợp cùng mô-tơ điện 197 mã lực. Sự kết hợp này mang lại tổng công suất lên đến 748 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.000 Nm. Sức mạnh được truyền tới cả 4 bánh thông qua hộp số tự động 8 cấp, giúp chiếc SUV đồ sộ này tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 3,8 giây trước khi đạt tốc độ tối đa giới hạn ở 250 km/h.

Mẫu xe này sử dụng bộ pin 25,7 kWh, cung cấp khả năng vận hành thuần điện 83 km theo tiêu chuẩn WLTP.

Tại thị trường Malaysia, BMW XM Label có mức giá niêm yết từ 1,55 triệu RM (khoảng 8,8 tỷ đồng ). Nếu khách hàng lựa chọn gói dịch vụ và bảo hành mở rộng (BSI) 5 năm cùng bảo hành pin cao áp 8 năm, mức giá sẽ là 1,65 triệu RM (tương đương hơn 9,3 tỷ VNĐ).

Không gian nội thất được sắp xếp hướng về người lái. Ảnh: BMW.

Tại Việt Nam, mẫu BMW XM lần đầu tiên được mang đến vào năm 2023. Đây cũng là mẫu xe thường được áp dụng ưu đãi của Thaco Việt Nam lên đến hơn 700 triệu đồng. Hiện, chiếc BMW XM 2025 tại Việt Nam có giá niêm yết khoảng 10,99 tỷ đồng .

Khác với bản XM Label, mẫu PHEV tại Việt Nam được trang bị động cơ kết hợp giữa máy xăng V8 4.4L và motor điện cho tổng công suất 644 mã lực, mô men xoắn 800 Nm.

BMW XM thường được đặt cùng bàn cân với Porsche Cayenne GT hay Aston Martin DBX, Mercedes-AMG G 63 nhưng sở hữu thiết kế thể thao và trẻ trung hơn.