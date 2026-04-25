Thấy gì khi VinFast tuyên bố không bao giờ quay lại với xe xăng?

Chủ tịch Phạm Nhật Vượng khẳng định VinFast sẽ không bao giờ quay lại với xe xăng, tuy nhiên đang nghiên cứu sử dụng động cơ xăng như giải pháp kéo dài quãng đường di chuyển cho ôtô điện.

Tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Vingroup diễn ra gần đây, Chủ tịch Phạm Nhật Vượng khẳng định VinFast sẽ mãi là một hãng xe điện, không bao giờ quay lại với xe xăng.

Vẫn có chỗ cho động cơ xăng

Song song với tuyên bố không bao giờ quay lại với xe xăng, ông Phạm Nhật Vượng cũng cho biết đang nghiên cứu thêm các giải pháp, công nghệ để ứng dụng kéo dài quãng đường di chuyển cho ôtô điện thương hiệu VinFast.

Động thái này nhằm giải quyết câu chuyện "bảo hiểm" cho khách hàng đang đi thì hết pin hoặc di chuyển tới vùng không có trạm sạc, quên không sạc pin… Tuy nhiên, các giải pháp này không bao gồm việc tích hợp động cơ xăng vào truyền động trực tiếp.

Như vậy, dù khẳng định không bao giờ quay lại với xe xăng, tuyên bố của Chủ tịch Vingroup xem như vẫn dành ra một vị trí khá quan trọng cho động cơ sử dụng nhiên liệu hóa thạch.

Tuy nhiên, cần lưu ý Chủ tịch Phạm Nhật Vượng cũng đã nhấn mạnh các giải pháp của VinFast sẽ không bao gồm việc tích hợp động cơ xăng vào hệ truyền động trực tiếp.

Xem xét trong lĩnh vực ôtô, đây là mô tả đơn giản và dễ hiểu nhất về xe điện phạm vi mở rộng, có tên tiếng Anh là Extended Range Electric Vehicle, viết tắt EREV.

Khác với các dòng xe hybrid khác, bao gồm hybrid nhẹ (MHEV), hybrid tự sạc (HEV) và hybrid sạc ngoài (PHEV), động cơ xăng có mặt trên các xe EREV không tham gia vào hệ truyền động chính của xe.

Thay vào đó, động cơ xăng này sẽ hoạt động như một máy phát điện di động theo xe. Khi dung lượng pin giảm xuống một ngưỡng nhất định, động cơ xăng sẽ khởi động, tạo ra điện năng sạc lại gói pin hoặc cấp điện trực tiếp cho motor để duy trì hoạt động của xe.

Thiết lập này cho phép các xe điện EREV có thể sở hữu phạm vi hoạt động tốt hơn so với tùy chọn thuần điện chỉ trang bị gói pin cao áp. Hơn nữa, việc không tham gia truyền động trực tiếp cho phép động cơ xăng duy trì số vòng tua ở mức ổn định, tối ưu hiệu suất nhiệt và phần nào giảm thiểu phát sinh khí thải.

Nhìn chung, nếu các xe hybrid khác như MHEV, HEV hay PHEV vẫn có thể hoạt động như xe xăng thông thường kèm thêm sự hỗ trợ trong truyền động của motor điện, thì EREV về cơ bản vẫn là một mẫu xe điện, tuy nhiên có thêm sự hỗ trợ từ động cơ xăng, hoạt động như máy phát điện để tối ưu quãng đường di chuyển.

Thuật ngữ EREV có vẻ còn khá mới mẻ, nhưng thực tế thị trường Việt gần đây từng có một mẫu xe được xếp vào nhóm này. Nissan Kicks e:Power ra mắt năm 2022 sở hữu cả động cơ xăng và motor điện, tuy nhiên vận hành hoàn toàn bằng motor điện trong khi động cơ xăng hoạt động như một máy phát điện độc lập.

Do là EREV, Nissan Kicks từng gây chú ý với mức tiêu thụ nhiên liệu trong đô thị 2,2 lít/100 km, thấp hơn khá nhiều so với mức 6,1 lít/100 km khi vận hành ngoài đô thị.

Các thông số này đảo ngược so với ôtô động cơ đốt trong thông thường, bởi EREV như Nissan Kicks khi di chuyển trong phố sẽ có thêm sự hỗ trợ từ phanh tái sinh, tối ưu năng lượng tiêu hao do đó không cần động cơ xăng phải hoạt động quá nhiều.

EREV của VinFast sẽ là xe gì?

Tuyên bố từ Chủ tịch Phạm Nhật Vượng như đã trích dẫn ở trên cho thấy EREV nhiều khả năng sẽ là trọng tâm của VinFast trong chiến lược hybrid sắp tới. Tuy nhiên tính đến hiện tại, dòng xe đầu tiên của VinFast trang bị hệ truyền động EREV vẫn còn là một ẩn số.

Theo nhiều đồn đoán, bán tải VinFast VF Wild sẽ là EREV đầu tiên của thương hiệu xe Việt, dự kiến ra mắt ngay trong năm nay.

VF Wild từng xuất hiện tại các triển lãm quốc tế như CES 2024 ở Las Vegas (Mỹ) và Bangkok International Motor Show 2024 tổ chức ở Bangkok (Thái Lan) dưới dạng concept. Nguyên mẫu bán tải điện cũng từng đến Việt Nam, có mặt tại một sự kiện do VinFast tổ chức ở trường đua Đại Nam (TP.HCM).

Sở hữu chiều dài 5.324 mm và chiều rộng 1.997 mm, VinFast VF Wild khi chính thức chào sân khách Việt sẽ có kích thước tương đồng với các đối thủ trong phân khúc bán tải cỡ trung. Sự khác biệt sẽ đến từ hệ truyền động, nhiều khả năng cao giúp VF Wild trở thành bán tải EREV đầu tiên tại thị trường Việt Nam.

Bên cạnh các đồn đoán xung quanh VF Wild, khả năng cao VinFast cũng sẽ tiến hành "hybrid hóa" các dòng xe hiện có như VF 8, VF 9 bằng cách bổ sung một động cơ xăng hoạt động như máy phát điện. Nếu được triển khai, các mẫu SUV cỡ trung và lớn của VinFast sẽ có thể cải thiện đáng kể phạm vi hoạt động, giảm thiểu nỗi lo sạc xe cho khách hàng.

Hiện, VF 8 có phạm vi hoạt động tối đa 562 km/lần sạc theo chu trình NEDC, còn VF 9 có thể vận hành trên quãng đường tối đa 626 km, công bố theo chu trình WLTP.

Bản thân các xe này đã sở hữu phạm vi hoạt động tương đối ấn tượng, lại còn được hỗ trợ bởi mạng lưới trạm sạc V-GREEN với quy hoạch 150.000 cổng sạc đa dạng công suất trên cả nước. Tuy nhiên khi mà khách Việt vẫn còn ít nhiều băn khoăn về phạm vi hoạt động của xe điện, giải pháp "EREV hóa" các dòng xe hiện hữu được cho là sẽ giúp khách hàng VinFast an tâm hơn trong quá trình sử dụng.

Việc sở hữu một danh mục đa dạng hơn với sự có mặt của những dòng xe hybrid cũng sẽ ít nhiều mang lại lợi ích cho hãng xe điện Việt. Khi khách hàng có nhiều lựa chọn hơn, doanh số của hãng sẽ được hưởng lợi ít nhiều. Xu hướng ưa chuộng xe hybrid tại Việt Nam cũng có thể giúp VinFast tìm thấy thành công với các dòng EREV.

Tại Việt Nam, BYD cũng từng ra mắt lần đầu như một hãng xe thuần điện nhưng đang bổ sung nhiều lựa chọn PHEV vào danh mục sản phẩm để cải thiện khả năng cạnh tranh. Toyota, Honda và Suzuki từng là những hãng xe thuần xăng nhưng đã có nhiều sản phẩm hybrid trong danh mục.

Omoda, Jaecoo là những hãng xe Trung Quốc không giấu giếm ý định cạnh tranh tại Việt Nam bằng danh mục đa dạng, từ xe xăng cho đến xe điện và cả xe hybrid.

Thị trường ôtô lai xăng-điện tại Việt Nam đang khá sôi động và VinFast dường như sẽ không đứng ngoài cuộc chơi quá lâu.