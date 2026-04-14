Hãng xe nào đang đứng đầu thị trường ôtô Việt?

VinFast tiếp tục là hãng xe dẫn đầu thị trường Việt, tuy nhiên các thương hiệu truyền thống còn lại cũng ghi nhận tăng trưởng dương về doanh số.

Khi báo cáo doanh số tháng 3 được các bên hoàn tất công bố, bức tranh tổng thể về diện mạo thị trường Việt cũng dần hiện rõ.

VinFast với danh mục sản phẩm tương đối dày, sức mua ở từng mẫu xe cũng khá lớn đã tiếp tục dẫn đầu thị trường, áp đảo các đối thủ truyền thống của Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản.

VinFast nắm một phần ba thị trường

Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), toàn thị trường Việt đã tiêu thụ tổng cộng 38.704 ôtô các loại trong tháng 3.

Lũy kế sau 3 tháng, tổng doanh số các thành viên VAMA tại Việt Nam đạt 94.857 ôtô các loại. Số này bao gồm 63.336 ôtô du lịch, chiếm gần 67%, phần còn lại là ôtô thương mại và xe chuyên dụng.

Liên doanh Hyundai Thành Công báo cáo doanh số ôtô thương hiệu Hyundai sau 3 tháng tại Việt Nam đạt 13.498 xe các loại. Trong số này, ôtô du lịch Hyundai đóng góp 10.195 xe, nhóm còn lại bao gồm xe thương mại và các mẫu khác.

Trong khi đó, VinFast cho biết doanh số riêng ở tháng 3 đạt 27.609 xe điện, tăng trưởng 127% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế từ đầu năm, VinFast đã hoàn tất bàn giao 53.684 ôtô điện các loại cho khách hàng, với Limo Green đang là "con gà đẻ trứng vàng" mới, doanh số đạt 12.471 xe sau 3 tháng.

VinFast nắm một phần ba thị trường xe Việt Cơ cấu doanh số ôtô tại Việt Nam trong 3 quý đầu năm (Số liệu: VAMA, TC Motor, VinFast)

xe 94857 53684 13498

Như vậy, ôtô điện các loại của VinFast hiện chia sẻ đến 33,13% thị trường xe mới tại Việt Nam. Nhóm các thành viên VAMA đóng góp 58,54%, còn ôtô các loại của Hyundai sở hữu 8,33% còn lại.

Trật tự chưa đổi, thị trường còn nhiều cơ hội

Nếu xem xét kỹ hơn ở riêng mảng ôtô du lịch, VinFast cũng là thương hiệu bán chạy nhất, bỏ xa các đối thủ truyền thống đến từ Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Với 53.684 ôtô điện các loại đã bàn giao thành công cho khách hàng Việt, VinFast hiện bán tốt hơn tổng lượng tiêu thụ của 4 thương hiệu xếp sau, lần lượt là Toyota (16.885 xe trong quý I/2026), Mitsubishi (11.909 xe), Ford (11.104 xe) và Hyundai với 10.195 ôtô du lịch bán ra tại Việt Nam.

VinFast tiếp tục bán chạy nhất Việt Nam Doanh số ôtô du lịch các hãng tại Việt Nam trong quý I/2026 (Số liệu: VAMA, TC Motor, VinFast)

xe 53684 16885 11909 11104 10195 8101 8076 5603 1199 365

Nhóm thương hiệu còn lại chưa kịp tích lũy doanh số chạm ngưỡng 10.000 xe trong quý đầu năm. Mazda bán được 8.101 xe, Kia ghi nhận doanh số 8.076 xe còn Honda bán được 5.603 xe cho khách Việt.

Hai hãng xe Nhật Bản là Suzuki và Isuzu tiếp tục xếp cuối danh sách các hãng ôtô du lịch bán chậm nhất thị trường.

Doanh số ôtô du lịch của Suzuki đạt 1.199 xe, của Isuzu là 365 xe. Hai hãng này tập trung nhiều vào mảng ôtô thương mại, do đó doanh số ôtô du lịch không quá cao như phần còn lại của thị trường.

Bốn hãng xe Toyota, Mitsubishi, Ford và Hyundai có doanh số chung 50.093 xe trong quý đầu năm. Ảnh: TMV, Mitsubishi, Ford Việt Nam, TC Motor.

Như vậy sau khi quý I/2026 khép lại, trật tự thị trường Việt nhìn chung vẫn chưa có sự xáo trộn lớn. VinFast tiếp tục dẫn đầu, duy trì vị thế "thống trị" mà hãng này đã nắm giữ từ năm 2024 đến nay.

Nhóm phía sau ở thời điểm hiện tại vẫn chưa thể bắt kịp sức bán tốt của VinFast, nhưng doanh số quý đầu năm 2026 vẫn cao hơn những gì chính các hãng này từng làm được ở quý I/2025.

Chẳng hạn, doanh số quý I/2025 của Toyota là 11.830 xe nhưng sang 3 tháng đầu năm nay đã ở mức 16.885 xe.

Tương tự, doanh số quý của Mitsubishi cũng tăng từ 7.920 xe lên thành 11.909 xe, Ford tăng từ 8.098 xe lên thành 11.104 xe.

Trật tự thị trường xe Việt cho đến lúc này chưa có nhiều biến động, nhưng quy mô đã mở rộng khá đáng kể.

Ngoài trường hợp của các hãng xe Toyota, Mitsubishi hay Ford như đã đề cập phía trên, bản thân cái tên dẫn đầu VinFast cũng tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.

Limo Green đang là xe bán chạy nhất của VinFast trong quý đầu năm. Ảnh: VinFast.

VinFast từng báo cáo doanh số quý I/2025 đạt hơn 35.100 xe, nhưng 3 tháng đầu năm 2026 đã đưa con số này vượt ngưỡng 53.000 xe.

Nhóm các thương hiệu VAMA với tổng cộng 98.857 xe bán ra trong quý đầu năm nay cũng đã ghi nhận đà tăng trưởng nóng, vượt 31% so với số liệu 72.249 xe ở cùng kỳ năm ngoái.

Ngay cả với Hyundai, doanh số ôtô du lịch tại Việt Nam của thương hiệu Hàn Quốc cũng đã ghi nhận sự cải thiện theo chiều hướng tích cực. Ba tháng đầu năm ngoái, liên doanh Hyundai Thành Công bán được 8.838 xe Hyundai cho khách Việt thì trong quý I/2026, con số này tăng lên thành 10.195 xe.

Nhìn chung, việc VinFast dẫn đầu thị trường Việt Nam xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Sức bán tốt của thương hiệu này không hoàn toàn ảnh hưởng tiêu cực đến các hãng khác, thay vào đó dường như đang trở thành động lực tăng trưởng cho toàn thị trường xe Việt.