Chỉ một xe Hàn lọt top xe xăng dầu bán chạy nhất quý đầu năm

Doanh số 4.643 xe sau 3 tháng đưa Mazda CX-5 lên ngôi đầu danh sách xe xăng dầu bán chạy nhất Việt Nam trong quý đầu năm. Mẫu SUV cỡ C vẫn bán khá tốt trước sức ép của xe điện và các đối thủ chạy xăng cùng phân khúc. Mazda CX-5 có tổng cộng 7 phiên bản, giá từ 749 triệu đến 979 triệu đồng. Ảnh: Thaco.
Từng là "vua doanh số", Mitsubishi Xpander lúc này vẫn đang chật vật trước làn sóng điện hóa tại Việt Nam. Mẫu MPV cỡ nhỏ ghi nhận doanh số 4.231 xe sau 3 tháng, đứng thứ hai trong nhóm xe xăng dầu toàn thị trường. Mitsubishi Xpander có giá bán dao động 568-699 triệu đồng. Ảnh: Mitsubishi.
Toyota Yaris Cross tiếp tục xây chắc ngôi đầu doanh số SUV cỡ B chạy xăng khi bán được 4.166 xe trong quý đầu năm. Lượng tiêu thụ này vẫn còn khá xa đối thủ thuần điện, nhưng đủ lớn để tạo ra khoảng cách so với Mitsubishi Xforce xếp phía sau. Hai phiên bản Toyota Yaris Cross có giá lần lượt 650 triệu và 728 triệu đồng. Ảnh: TMV.
Sau giai đoạn sa sút hồi tháng 2, Ford Ranger tăng trưởng mạnh để đạt doanh số lũy kế 4.112 xe trong quý đầu năm. Thành tích này vẫn giúp bán tải của Ford duy trì một vị trí trong top 5 xe xăng dầu bán chạy, đồng thời bỏ xa các đối thủ phía sau. Ford Ranger hiện có giá từ 707 triệu đến 1,299 tỷ đồng. Ảnh: Ford Việt Nam.
Ford Everest "chốt sổ" top 5 xe xăng dầu bán chạy nhất quý I với tổng cộng 3.580 xe đã đến tay khách hàng. Mẫu SUV cỡ D vẫn chưa có được đối thủ xứng tầm tại Việt Nam. Các phiên bản Ford Everest hiện có giá từ 1,099 tỷ đến 1,545 tỷ đồng. Ảnh: Ford.
Sau đợt nâng cấp, Ford Territory đang ghi nhận sức bán có sự thay đổi theo chiều hướng tích cực. Doanh số lũy kế 3.411 xe giúp Ford Territory đứng thứ 6 danh sách ôtô xăng dầu bán chạy nhất Việt Nam. Xe hiện có giá bán sau điều chỉnh ở mức 739-875 triệu đồng. Ảnh: Ford Việt Nam.
Với 3.261 xe đến tay khách Việt trong quý đầu năm, Mitsubishi Xforce đứng thứ 7 danh sách xe xăng dầu bán chạy. Mẫu SUV cỡ B không còn quá hút khách như giai đoạn đầu ra mắt, nhưng vẫn đạt lượng tiêu thụ trung bình hơn 1.000 xe/tháng trong giai đoạn đầu năm nay. Mitsubishi Xforce nhập khẩu từ Indonesia, giá bán dao động 599-705 triệu đồng tùy phiên bản. Ảnh: Vĩnh Phúc.
"Hiện tượng" Mitsubishi Destinator dù có phần sa sút so với tháng đầu ra mắt vẫn là một mẫu xe sở hữu lượng bàn giao lớn. Sau 3 tháng, Mitsubishi Destinator ghi nhận doanh số 2.994 xe, là đại diện Mitsubishi thứ ba góp mặt trong top 10 xe xăng dầu bán chạy. Hai phiên bản Mitsubishi Destinator có giá 780 triệu và 855 triệu đồng. Ảnh: Đan Thanh.
Toyota Vios là sedan duy nhất góp mặt trong danh sách này. Mẫu sedan cỡ B của Toyota tích lũy được doanh số 2.737 xe sau 3 tháng, dẫn đầu phân khúc sedan giá rẻ tại Việt Nam. Ba phiên bản Toyota Vios có giá 458-545 triệu đồng. Ảnh: TMV.
Chốt sổ danh sách 10 xe xăng dầu bán chạy nhất quý là Hyundai Creta - đại diện duy nhất của ôtô Hàn Quốc. Hyundai Creta bán được 2.616 xe trong 3 tháng đầu năm, tương đương trung bình 872 xe/tháng. Các phiên bản Hyundai Creta có giá 599-715 triệu đồng. Ảnh: TC Motor.
