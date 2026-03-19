Geely đặt mục tiêu vượt qua BYD, trở thành hãng xe điện bán chạy nhất?

Geely, hãng xe điện thuộc tập đoàn Geely Holding đặt mục tiêu trở thành thương hiệu bán chạy nhất Trung Quốc năm nay, vượt qua đồng hương BYD.

Sau khi công bố kết quả tài chính kỷ lục của năm 2025, Geely Auto đã chính thức tiết lộ tham vọng đầy táo bạo là vượt qua BYD để trở thành thương hiệu ôtô bán chạy nhất tại thị trường Trung Quốc vào năm 2026. Tuyên bố này được đưa ra trong buổi trình bày báo cáo tài chính thường niên vào ngày 18/3, khẳng định chiến lược tấn công tổng lực trên cả mặt trận nội địa lẫn xuất khẩu.

"Mục tiêu của chúng tôi là đưa doanh số bán hàng trong nước năm 2026 vươn lên vị trí số một tại Trung Quốc" đại diện của Geely đã chia sẻ trong buổi họp báo.

Để hiện thực hóa điều này, Geely cần phải vượt qua con số khoảng 3,55 triệu ôtô mà BYD đã tiêu thụ tại thị trường nội địa vào năm ngoái. Hiện tại, Geely đã đặt mục tiêu doanh số toàn cầu cho năm 2026 là 3,45 triệu chiếc, nhưng các mục tiêu nội bộ được cho là còn cao hơn thế.

Không ngạc nhiên với sự tự tin Geely bởi thu nhập thuần cốt lõi năm 2025 của thương hiệu đạt 14,41 tỷ NDT (khoảng 2,09 tỷ USD ), tăng 36% so với năm 2024. Doanh thu tổng thể cũng tăng 25%, đạt mức 345,2 tỷ nhân dân tệ.

Tại Trung Quốc, Zeekr 9X đang là mẫu SUV chiến lược của tập đoàn Geely. Ảnh: Phong Vân.

Trong đó, thương hiệu Zeekr đang đóng góp lớn vào biên lợi nhuận. Mẫu Zeekr 9X đạt mức lợi nhuận tới 40%, trong khi tân binh Zeekr 8X vừa mở bán đã nhận hơn 30.000 đơn đặt hàng chỉ sau hai ngày.

Dù BYD đang dẫn đầu về xe năng lượng mới (NEV), Geely lại sở hữu lợi thế nhờ sự cân bằng giữa xe điện và xe chạy xăng (ICE). Trong khi BYD đã khai tử xe thuần xăng, các mẫu ôtô chạy xăng của Geely vẫn đang thống trị thị trường.

Điển hình là mẫu Starray (Boyue L) đã trở thành chiếc SUV chạy xăng bán chạy nhất Trung Quốc trong tháng 2/12 vừa qua, chỉ xếp sau hai mẫu xe điện là Tesla Model Y và Xiaomi YU7.

Trên thị trường quốc tế, Geely dự kiến mở rộng mạng lưới lên hơn 1.300 đại lý và tận dụng tối đa nguồn lực từ các thương hiệu cùng tập đoàn như Volvo, Lotus và Proton.

Nếu tính tổng doanh số của cả tập đoàn mẹ Geely Holding, khoảng cách với BYD hiện chỉ còn chưa đầy 10%, khiến cuộc đua giành ngôi vương ôtô tại Trung Quốc vào năm 2026 trở nên gay cấn hơn bao giờ hết.