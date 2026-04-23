Nâng cấp Apple CarPlay/Android Auto trên VinFast VF 3 tốn 3 triệu đồng

Chương trình nâng cấp Apple CarPlay/Android Auto có phí dành cho các chủ xe VF 3 không thuộc nhóm Tiên phong.

Trên website chính thức, VinFast thông báo triển khai chương trình nâng cấp Apple CarPlay/Android Auto cho chủ xe điện VinFast VF 3. Chương trình đã bắt đầu từ ngày 20/4, chi phí nâng cấp từ 2,9 triệu đồng.

Chi phí này chưa bao gồm thuế Giá trị gia tăng, có thể thay đổi khi có điều chỉnh về giá phụ tùng, giờ công tùy thời điểm VinFast ban hành.

VinFast lưu ý đây là chương trình nâng cấp có tính phí dành cho các khách hàng là chủ xe VF 3 không thuộc nhóm Tiên phong.

Hồi đầu năm, hãng xe điện Việt đã thông báo chương trình cập nhật phần mềm và lắp đặt phần cứng Apple CarPlay/Android Auto hoàn toàn miễn phí cho khách hàng thuộc nhóm Tiên phong. Nhóm này được xác định là các khách hàng đặt cọc tiên phong VF 3 trong giai đoạn 13-15/5/2024.

VinFast VF 3 là ôtô điện đô thị cỡ nhỏ của thương hiệu xe Việt. VF 3 hiện có 2 phiên bản, giá 302 triệu đồng ở bản Eco và 315 triệu đồng ở bản Plus.

Xe có kích thước nhỏ gọn, các thông số dài x rộng x cao lần lượt 3.190 x 1.679 x 1.652 mm, chiều dài cơ sở 2.075 mm. Motor điện của xe có công suất tối đa 30 kW, cung cấp mô-men xoắn cực đại 110 Nm, tốc độ tối đa 100 km/h khi dung lượng pin trên 50%.

Gói pin LFP dung lượng 18,64 kWh cho phép xe chạy tối đa 215 km/lần sạc, công bố theo chu trình NEDC. Xe hỗ trợ sạc nhanh, nạp lại 10-70% dung lượng pin trong khoảng 36 phút.

So với bản Eco, VinFast VF 3 Plus có thêm gương chiếu hậu gập điện và chỉnh điện, ốp la-zăng mới cùng với camera lùi.

Năm ngoái, VinFast VF 3 là mẫu xe bán chạy nhất toàn thị trường Việt, doanh số đạt 44.585 xe. Sau 3 tháng đầu năm nay, mẫu xe điện đô thị cỡ nhỏ của VinFast đạt lượng tiêu thụ 10.188 xe, tiếp tục nằm trong nhóm bán tốt hàng đầu thị trường.