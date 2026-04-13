Xe điện VinFast thành công ở Việt Nam, còn nước ngoài thì sao?

Không chỉ thành công ở quê nhà, VinFast đang cho thấy sức mạnh khi tham chiến ở các thị trường xe điện khác.

Việc VinFast trở thành hãng xe ghi nhận doanh số cao nhất thị trường Việt đã không còn quá bất ngờ.

Tính đến hết quý I, VinFast ghi nhận doanh số lũy kế đạt mức 53.684 xe tại Việt Nam, với mẫu MPV Limo Green (12.471 chiếc) là sản phẩm chủ lực. Vậy ở các thị trường khác, VinFast đang làm gì?

Top 4 hãng xe điện bán chạy nhất Ấn Độ

Theo thống kê doanh số bán trong tháng 2 từ VinFast, hãng xe điện nội địa Việt ghi nhận doanh số 13.683 chiếc tại Ấn Độ, giúp hãng vươn lên vị trí top 4 hãng xe điện bán chạy nhất tại thị trường này.

Từ đầu năm 2024, VinFast đã lên kế hoạch bài bản trong việc xây dựng thương hiệu tại Ấn Độ.

Hãng xe điện của ông Phạm Nhật Vượng không chọn cách bán xe nhập khẩu, mà đầu tư nhà máy tại Thoothukudi (Tamil Nadu) với diện tích đến 160 ha. Nhà máy này cho công suất đến 50.000 chiếc/năm, cho thấy VinFast không hề "dạo chơi" ở thị trường tỷ dân này.

Nhà máy của VinFast tại Ấn Độ sắp đi vào hoạt động. Ảnh: VinFast.

Ngay sau khi xây dựng nhà máy, hãng xe điện Việt tập trung giới thiệu 2 mẫu SUV chiến lược là VF 6 và VF 7, đồng thời triển khai ưu đãi giá và hàng loạt chương trình hậu mãi nhằm củng cố lòng tin khách hàng.

Sau sự thành công của VF 6 và VF 7, VinFast dự kiến tiếp tục tung ra các mẫu ôtô khác như VF 3, VF 5 và mẫu MPV Limo Green trong năm 2026 để phủ kín các phân khúc giá, hướng đến vị trí dẫn đầu thị trường xe điện tại Ấn Độ.

"Cháy hàng" ở Philippines

Philippines chính là thị trường thành công nhất của VinFast hiện tại ngoài Việt Nam. Hãng lọt top 2 thương hiệu thuần điện bán chạy nhất tại quốc gia này, vượt trên nhiều cái tên nổi bật từ Nhật Bản hay Hàn Quốc.

Sự thành công của VinFast tại thị trường Philippines thể hiện rõ rệt qua sức nóng của các sản phẩm, đặc biệt là mẫu SUV mini VF 3. Vào giữa tháng 3, hàng loạt trang tin về xe ở quốc gia này thông báo chiếc xe điện mini đã cháy hàng toàn bộ, cầu vượt cung.

VF 3 được thông báo "cháy hàng" tại Philippines.

Thậm chí, các đại lý VinFast tại đây cũng đăng tải các hình ảnh về lượng đơn đặt hàng trực tuyến, số lượng khách hàng ghé thăm cửa hàng tìm mua VF 3 tăng vọt.

Sự thành công của VinFast tại Philippines không chỉ đến từ những mẫu xe điện, mà còn từ chiến lược đầu tư bài bản từ hạ tầng đến hệ sinh thái.

Tương tự chiêu bài tại quê nhà, VinFast mở rộng sức ảnh hưởng với dịch vụ taxi thuần điện Green GSM tại Philippines, xây dựng hệ thống đại lý, trạm sạc dọc quốc gia này đồng thời công bố chương trình miễn phí sạc điện kéo dài cho toàn bộ chủ xe.

Tất cả những bước đi thông minh này đã khiến VinFast thành công tại Philippines, trở thành làn gió mới ở thị trường xe thuần điện quốc gia này.

Hãng xe điện top 3 tại Indonesia

Sau sự thành công tại Philippines, VinFast cũng thông báo tình hình kinh doanh khả quan tại Indonesia.

Theo thông tin từ hãng xe điện Việt, hãng đang nắm giữ vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng thương hiệu thuần điện bán chạy nhất quốc gia này.

Hãng cũng nhanh chóng phủ sóng dịch vụ taxi điện tại nhiều khu vực ở Indonesia, đặc biệt là Bali.

VinFast vừa hợp tác phát triển 22 đại lý mới tại Indonesia, tập trung phân phối các mẫu ôtô điện ăn khách như VF 3, VF 5 hay VF e34. Đương nhiên, chương trình miễn phí sạc cũng được triển khai tại quốc gia này, kéo dài đến đầu tháng 3/2028.

Những chiếc VinFast e34 đầu tiên đã được bàn giao tại Indonesia từ năm 2024. Ảnh: VinFast.

Hãng xe điện Việt đang cho thấy sự đầu tư tất tay ở quốc gia này khi công bố kế hoạch hoàn thiện 83.000 trạm sạc, đảm bảo cung cấp đủ cho nhu cầu của cả khách hàng cá nhân lẫn nhóm tài xế taxi dịch vụ từ GSM hay bên thứ 3.

Không chỉ làm tốt ở mảng ôtô, VinFast đang cho thấy cơ hội gia tăng thị phần ở cả mảng xe máy khi đã ký kết hợp tác với 6 đại lý phân phối xe máy điện.

Trong giai đoạn đầu, hệ thống sẽ phân phối các dòng xe máy điện ứng dụng mô hình đổi pin như VinFast Flazz, VinFast Evo, VinFast Feliz II và VinFast Viper, sau đó tinh chỉnh dải sản phẩm để phù hợp với nhu cầu thị trường. Hãng cũng đang hoàn thiện hệ thống tủ đổi pin thí điểm ở các khu vực, đảm bảo phục vụ nhu cầu của người dùng.

Những con số ấn tượng từ Ấn Độ, Philippines và Indonesia là minh chứng rõ nét nhất cho sự trưởng thành của VinFast khi bước ra biển lớn. Những thị trường được lựa chọn để đầu tư đều được VinFast nghiên cứu kỹ lưỡng để tránh rủi ro, và bước đầu mang lại những thành công.

Bằng cách mang công thức thành công tại "sân nhà" áp dụng linh hoạt cho từng quốc gia, từ xây dựng nhà máy nội địa đến miễn phí sạc điện, hãng xe Việt đã nhanh chóng trở thành đối trọng đáng gờm với các thương hiệu quốc tế lâu đời.

Cuộc đua xe điện vẫn còn nhiều thách thức, song ta có quyền kỳ vọng vào việc, một hãng xe nội địa không chỉ có chỗ đứng ở thị trường trong nước mà còn đủ sức cạnh tranh sòng phẳng với các hãng lớn trên bản đồ xe toàn cầu.