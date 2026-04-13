Chery mở rộng sản xuất xe tại châu Âu

Chery đẩy nhanh kế hoạch mở rộng sản xuất tại châu Âu thông qua hợp tác với các hãng xe địa phương, nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng và thích ứng rào cản thương mại.

Tập đoàn Trung Quốc Chery đang lên kế hoạch mở rộng hoạt động sản xuất tại châu Âu bằng cách hợp tác với các hãng xe bản địa, tận dụng các nhà máy sẵn có thay vì đầu tư xây dựng cơ sở mới.

Chery sẽ tận dụng nhà máy có sẵn tại châu Âu

Phát biểu bên lề sự kiện ra mắt 2 thương hiệu Omoda & Jaecoo tại Paris, Giám đốc Thương mại của Chery tại Pháp Lionel French Keogh cho biết tập đoàn đang tìm kiếm thêm năng lực sản xuất trong khu vực. Theo ông, việc tận dụng các nhà máy hiện hữu sẽ giúp đẩy nhanh tiến độ và giảm chi phí đầu tư.

Chủ tịch Chery Yin Tongyue cũng khẳng định chiến lược ưu tiên hợp tác địa phương thay vì xây dựng nhà máy mới. Ông nhấn mạnh rằng quá trình này đòi hỏi thời gian và sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đặc biệt là trong việc thiết lập các mối quan hệ đối tác phù hợp.

Ban lãnh đạo của tập đoàn bày tỏ kỳ vọng sẽ có những thông báo cụ thể trong vài tháng tới, nhưng từ chối tiết lộ các đối tác đang đàm phán hoặc số lượng quốc gia liên quan. Dù vậy, Pháp được xác nhận là một trong những thị trường tiềm năng.

Tương tự BYD, Chery ghi nhận tốc độ tăng trưởng nhanh tại châu Âu kể từ khi gia nhập thị trường vào năm 2023. Theo dữ liệu từ hãng tư vấn Dataforce, doanh số của Chery tại "lục địa già" năm vừa qua đã tăng gần 6 lần, đạt 120.147 xe so với 17.035 xe của năm trước đó.

Các hãng xe Trung Quốc đẩy mạnh hoạt động tại châu Âu

Làn sóng các thương hiệu ôtô Trung Quốc đang mở rộng mạnh mẽ tại châu Âu, với nhiều hãng đã ra mắt sản phẩm và nhiều thương hiệu khác đang chuẩn bị gia nhập thị trường. Chery đã có bước đi cụ thể thông qua liên doanh với Ebro tại nhà máy lắp ráp cũ của Nissan ở Barcelona (Tây Ban Nha). Hãng đặt mục tiêu đạt sản lượng 200.000 xe mỗi năm tại nhà máy này vào năm 2029.

Theo các lãnh đạo công ty, công suất trên vẫn chưa đủ để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng tại châu Âu. Việc mở rộng sản xuất trong khu vực còn giúp Chery thích ứng với các rào cản như thuế nhập khẩu xe điện của Liên minh châu Âu cũng như yêu cầu về tỷ lệ nội địa hóa.

Pháp là một trong những thị trường lớn cuối cùng tại châu Âu mà Chery chính thức gia nhập với các mẫu xe thuộc Omoda & Jaecoo. Công ty dự kiến sẽ ra mắt thêm một mẫu xe mang thương hiệu Chery trong quý IV/2026, đồng thời có thể giới thiệu một mẫu SUV điện cỡ nhỏ tại nước này trước cuối năm 2026.

Bên cạnh đó, Chery cũng đã công bố kế hoạch đưa thương hiệu mới Lepas vào thị trường châu Âu nhằm mở rộng danh mục sản phẩm. Trên quy mô toàn cầu, doanh số của Chery trong năm qua tăng gần 7%, đạt 2,8 triệu xe. Đáng chú ý, các thị trường ngoài Trung Quốc đóng góp hơn 47% tổng doanh số, cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của chiến lược mở rộng quốc tế đối với hãng xe này.

Tại Việt Nam, Chery (Omoda Jaecoo Việt Nam) cũng đang có nhiều bước tiến với tham vọng trở thành hãng xe Trung Quốc bán chạy nhất Việt Nam. Mẫu xe mới nhất hãng xe này ra mắt tại Việt Nam là Omoda C5 Super Hybrid được kỳ vọng sẽ tạo được doanh số tốt ở phân khúc SUV đô thị.