Ba tháng đầu năm, các hãng xe Trung Quốc đang làm gì ở Việt Nam?

Nếu Geely và Omoda & Jaecoo đã liên tục ra mắt sản phẩm mới, các thương hiệu xe Trung Quốc còn lại dường như lại "im ắng", chờ đợi thời điểm thích hợp để gia nhập cuộc đua trong năm nay.

Quý I đã vừa kết thúc và nhiều hãng xe đã dần nổ những phát súng đầu tiên trong năm 2026 khi mang đến loạt sản phẩm mới. Vậy các thương hiệu ôtô Trung Quốc đã làm gì trong 3 tháng đầu năm để cạnh tranh tại Việt Nam và sắp tới họ sẽ tung ra những quân bài chiến lược nào?

Lynk & Co chờ tân binh

Lynk & Co là một trong những thương hiệu Trung Quốc vào Việt Nam khá sớm, và cũng đã tung ra nhiều sản phẩm ở nhiều phân khúc. Chiến lược thương hiệu của hãng xe "cao cấp" này vẫn khá nhất quán, khi không giảm giá ồ ạt mà tập trung vào hướng tăng trải nghiệm cho khách hàng.

Lynk & Co 08 đang là sản phẩm chiến lược mới của hãng xe Trung Quốc.

Trong quý đầu năm, Lynk & Co chưa có thêm sản phẩm nào mới. Hãng xe Trung Quốc vẫn đang tổ chức các sự kiện lái thử, hướng khách hàng vào nhóm xe PHEV, nổi bật là chiếc Lynk & Co 08. Đây là mẫu xe sở hữu nhiều công nghệ mới và có mặt tại Việt Nam từ rất sớm so với các thị trường khác trên thế giới. Dù có giá không rẻ, Lynk & Co 08 được kỳ vọng không chỉ là mẫu xe "làm thương hiệu" mà có thể tiếp cận nhóm khách hàng trẻ đam mê những trải nghiệm mới.

Theo nhiều nguồn tin, trong quý II này, mẫu xe mới của Lynk & Co dự kiến được ra mắt tại Việt Nam. Đây có thể là chiếc 900 từng được rò rỉ thông tin xuất hiện từ cuối năm ngoái. Ngoài ra, một hoặc 2 tân binh khác cũng có thể xuất hiện để làm dày hơn danh mục sản phẩm của Lynk & Co tại Việt Nam. Hiện tại, Lynk & Co 06 với giá hợp lý và Lynk & Co 08 với công nghệ PHEV tiên tiến được kỳ vọng sẽ gánh vác doanh số.

Geely ra mắt cả điện lẫn PHEV

Quý I có thể xem là giai đoạn "chơi lớn" của Geely khi thương hiệu này mang cùng lúc 2 mẫu xe mới đến thị trường Việt là Geely EX2 và EX5 PHEV. Trong đó, EX2 được định vị với hình ảnh ngọt ngào, nhiều tùy chọn màu sắc, hướng thẳng đến nhóm khách hàng nữ.

Geely EX2 được trang bị động cơ điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu (PMSM), công suất 113 mã lực và mô-men xoắn 150 Nm, dẫn động cầu sau. Bộ pin dung lượng 44,1 kWh dưới sàn xe cho phạm vi hoạt động 395 km mỗi lần sạc.

Với phong cách thiết kế trẻ trung và kích thước nhỏ nhắn, xe được mang đến với mức giá chỉ 459-499 triệu đồng. Mẫu xe được kỳ vọng có thể tạo làn gió mới ở nhóm SUV điện cỡ nhỏ.

Geely EX2 là mẫu SUV cỡ nhỏ vừa được hãng mang đến Việt Nam. Ảnh: Phong Vân.

Nếu EX2 được xem là mẫu xe hướng đến nhóm khách hàng nữ, mong muốn tìm mua một mẫu SUV thứ 2 để di chuyển đô thị, EX5 PHEV chính là sản phẩm chiến lược của lần ra mắt này.

Mẫu xe được trang bị động cơ xăng 1.5L công suất khoảng 110 mã lực, kết hợp cùng mô tơ điện, cho tổng công suất toàn hệ thống đạt 215 mã lực.

Với giá bán 789-969 triệu cùng phạm vi hoạt động hơn 1.800 km/lần sạc, EX5 PHEV được kì vọng sẽ cạnh tranh sòng phẳng với các mẫu SUV cỡ C trên thị trường, từ đối thủ Nhật Bản như Honda CR-V, Mazda CX-5 đến đồng hương BYD Sealion 6, Jaecoo J7 PHEV.

Theo thông tin từ Geely Việt Nam, lượng đơn đặt hàng của EX2 sau 5 ngày mở bán 2 mẫu xe đạt khoảng 1.200 chiếc, cho thấy độ thành công nhất định của 2 mẫu SUV.

Omoda & Jaecoo "tất tay" với Super Hybrid

Omoda & Jaecoo có thể là thương hiệu "chịu chi" nhất trong quý đầu năm. Hãng xe Trung Quốc tài trợ cho chương trình hoa hậu, công bố đại sứ mới và đồng thời ra mắt thêm mẫu SUV chiến lược C5 SHS-H.

Sự kiện ra mắt Omoda C5 SHS-H của hãng đã tạo được độ phủ sóng nhất định trên truyền thông trong nhiều ngày nhờ chiến lược định giá gây sốc cùng hàng loạt trang bị vượt phân khúc.

Để so sánh với các đối thủ đồng hương tại Việt Nam, Omoda & Jaecoo đang là thương hiệu đầu tư nhất với quy mô sự kiện tầm cỡ, công bố lộ trình xây dựng nhà máy, giới thiệu đại sứ thương hiệu hay chương trình hậu mãi.

Omoda C5 SHS-H cũng là mẫu xe đáng cân nhắc khi được trang bị các công nghệ hiện đại, đi cùng hệ truyền động hybrid thế hệ mới.

Omoda C5 SHS-H được kỳ vọng sẽ ghi nhận doanh số tốt với nhiều trang bị vượt phân khúc. Ảnh: Đan Thanh.

Với mức giá 539-669 triệu đồng, Omoda C5 SHS-H thừa cơ hội để cạnh tranh trong phân khúc SUV đô thị, thậm chí có khả năng vượt phân khúc đứng cùng một số cái tên trong nhóm SUV B+/C nếu đặt lên bàn cân về khả năng tiết kiệm chi phí vận hành, công nghệ hay trang bị.

Trao đổi với phóng viên, nhân viên tư vấn tại đại lý Omoda & Jaecoo tại TP.HCM từng bày tỏ tín hiệu khả quan ở cửa hàng sau màn định giá của hãng. Theo người này, lượng khách quan tâm đến C5 SHS-H tăng vọt, ở đa dạng độ tuổi.

Đương nhiên việc mẫu xe ghi nhận doanh số ở mức tốt hay không vẫn cần thời gian, nhưng với nỗ lực của hãng, người dùng có quyền đặt lòng tin hay kỳ vọng vào một dải sản phẩm hoàn thiện về cả khả năng vận hành, thiết kế với giá bán tốt từ Omoda & Jaecoo trong tương lai gần.

Lotus hoãn ra mắt cửa hàng

Cuối tháng 3, thông tin Lotus - hãng xe Anh Quốc thuộc tập đoàn Geely hoàn thiện đại lý đầu tiên tại TP.HCM xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội, báo hiệu một sự kiện ra mắt gần kề.

Ngay sau đó, thông tin về ngày giới thiệu thương hiệu vào nửa sau tháng 4 cũng được đại diện Lotus Việt Nam công bố. Tuy nhiên hiện tại, hãng đã hoãn thời gian ra mắt và có thể dời sự kiện đến giữa quý III.

Showroom của Lotus tại TP.HCM đã thành hình, nhưng thời gian ra mắt được hoãn đến giữa tháng 7. Ảnh: Phúc Hậu.

Theo nguồn tin của Tri Thức - Znews, lý do của sự chậm trễ này đến từ khó khăn trong việc vận chuyển xe đến Việt Nam. Từ cuối năm 2025, Lotus đã rục rịch thông tin ra mắt thị trường Việt với 3 sản phẩm gồm Emira, Eletre và Emeya.

Với khoảng giá cao, định vị ở nhóm siêu xe chạy điện, Lotus chắc chắn không phải là một thương hiệu được mang về để tạo doanh số tốt mà hướng thẳng đến mục tiêu xây dựng hình ảnh. Tuy nhiên với nhóm khách hàng cá tính, đây vẫn là một lựa chọn thú vị nếu muốn trải nghiệm những mẫu hypercar năng lượng mới.

BYD "im ắng"

Một trong những ông lớn ngành xe điện Trung Quốc là BYD từng khá ồn ào nhưng lại chưa có động thái nào từ đầu năm tới nay. Đến hiện tại, hãng tiếp tục phân phối các mẫu xe điện và PHEV, tập trung vào chiếc Sealion 6 hay MPV M6.

Ở các đại lý, nhân viên cũng đã nhận cọc mẫu BYD Dolphin thế hệ mới từ đầu năm. Tuy nhiên đến hiện tại, chi tiết về giá bán hay trang bị mới xuất hiện trên "cá heo điện" vẫn chưa được hãng xác nhận.

Đây có thể là chiếc BYD Dolphin 2026 sắp đến Việt Nam. Ảnh: S.T.

Trước đó dựa trên hình ảnh được nhân viên tư vấn đăng tải, BYD Dolphin 2026 có nhiều điểm khác biệt về thiết kế so với mẫu xe hiện hành.

Điểm đặc biệt còn đến từ xuất xứ của xe. Dolphin mới dự kiến được nhập khẩu từ Thái Lan thay vì Trung Quốc. Điều này giúp giá của Dolphin nâng cấp thấp hơn so với bản tiền nhiệm. Nhân viên tư vấn từng dự đoán mẫu xe mới có thể được bán với giá dưới 600 triệu đồng.

Có thể thấy, 3 tháng đầu năm nay là giai đoạn chuyển mình quan trọng của các thương hiệu ôtô Trung Quốc tại Việt Nam, từ việc chỉ giới thiệu sản phẩm sang việc xây dựng hệ sinh thái và nỗ lực củng cố lòng tin khách hàng.

Sự thành công bước đầu về doanh số của Geely EX2 hay sức nóng truyền thông của Omoda C5 SHS-H cho thấy người dùng Việt đã dần cởi mở hơn với các lựa chọn năng lượng mới. Với những cái tên còn đang im ắng, đây nhiều khả năng là "khoảng lặng" cần thiết để các hãng chuẩn bị cho một cuộc đua sản phẩm mới đầy bùng nổ trong những tháng kế tiếp của năm.