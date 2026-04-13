Mẫu xe của Mercedes-Benz sắp có thay đổi lớn

Dòng roadster Mercedes-Benz SL chuẩn bị có sự thay đổi cả về ngoại hình lẫn trang bị và động cơ

Theo Carscoops, các chi tiết của Mercedes-Benz SL bản nâng cấp giữa vòng đời sắp lộ diện đầy đủ. Mẫu roadster của thương hiệu ngôi sao 3 cánh sở hữu các tinh chỉnh nhẹ nhàng ở ngoại thất, tập trung vào các điểm nhấn thay vì tái thiết kế toàn diện.

Tuy nhiên, điểm nhấn lớn nhất có thể đến từ khu vực bên dưới nắp ca-pô, nơi động cơ 4 xy-lanh ở bản tiêu chuẩn sắp bị loại bỏ.

Với phần ngoại thất của SL bản nâng cấp giữa vòng đời, Mercedes dường như đang áp dụng một “kịch bản” thiết kế quen thuộc.

Tương tự các bản nâng cấp gần đây, SL dự kiến có phần đầu xe thiết kế lại với cụm đèn pha tạo hình mới, trong đó đèn LED định vị ban ngày mang họa tiết hình ngôi sao. Các bản dựng đồ họa mới nhất cho thấy biểu tượng ngôi sao tương tự logo hãng xuất hiện ở cả phía trước và sau xe.

Thiết kế chung của cụm đèn pha cũng có thể trở nên mượt mà, tròn trịa hơn, thay thế cho thiết kế sắc dạng tam giác như hiện tại. Các bản dựng mà Nikita Chuyko thực hiện cho Kolesa cho thấy phần ốp đen mờ kết nối đèn pha với lưới tản nhiệt kiểu mới, tạo thành từ các nan dọc và bao quanh bởi viền crom.

Các nguyên mẫu chạy thử gần đây sử dụng cụm đèn hậu tương tự bản hiện tại, tuy nhiên giới quan sát tin rằng đây chỉ là trang bị tạm thời. Khi chính thức ra mắt thị trường, Mercedes-Benz SL sẽ có cụm đèn hậu LED tạo hình tương tự các mẫu xe mới gần đây của hãng, chẳng hạn S-Class.

Tỷ lệ tổng thể và kiểu dáng của SL vẫn được Mercedes-Benz giữ nguyên, đồng nghĩa thiết kế roadster 2 cửa quen thuộc không thay đổi.

Bản nâng cấp của SL sẽ bao gồm hệ điều hành MB.OS mới, hợp nhất hệ thống thông tin giải trí, trợ lái và các chức năng cốt lõi trong một nền tảng, đi kèm khả năng cập nhật trực tuyến OTA.

Nguồn tin hiện tại cho biết tất cả biến thể Mercedes-Benz SL sẽ chuyển từ động cơ V8 sang động cơ tăng áp kép dung tích 4.0L mới, vốn được giới thiệu lần đầu trên S-Class và hiện có trục khuỷu phẳng.

Thiết lập này có thể giảm độ phấn khích từ tiếng gầm gừ đặc trưng của động cơ V8 sử dụng trục khuỷu chữ thập.

Chuyên trang Carscoops đánh giá đây là “cái giá” hợp lý phải trả để Mercedes-Benz SL vừa tăng công suất, vừa đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn khí thải Euro 7.

Ở cấu hình này, SL 55 AMG dự kiến sở hữu công suất đầu ra 537 mã lực, cộng thêm 23 mã lực từ bộ ISG, trong khi SL 63 AMG có thể đạt đến mức công suất 650 mã lực.

Thay đổi lớn nhất nằm ở bản tiêu chuẩn, do động cơ tăng áp 4 xy-lanh dung tích 2.0L mã hiệu M139 của SL 43 đang không thể đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 7.

Nguồn tin từ Auto Motor und Sport cho hay động cơ 4 xy-lanh cũ (416 mã lực, 500 Nm) sẽ được thay thế bằng động cơ 6 xy-lanh thẳng hàng dung tích 3.0L, cho công suất tối đa 449 mã lực, cộng thêm 23 mã lực từ bộ ISG.

Thiết lập này không những giúp Mercedes-Benz SL bản tiêu chuẩn cải thiện hiệu suất, mà còn được bổ sung yếu tố điện hóa để tăng tốc mượt hơn, đồng thời thu hồi năng lượng trong quá trình vận hành.

Thay đổi này cũng đi kèm sự chuyển đổi ở hệ dẫn động, từ cầu sau sang dẫn động 4 bánh và khiến bản tiêu chuẩn dự kiến có tên gọi mới SL 53 AMG 4MATIC+.

Chuyên trang Carscoops cho biết các bản nâng cấp của Mercedes-Benz SL dự kiến ra mắt vào cuối năm nay, bắt đầu mở bán từ năm 2027.