VinFast đã làm gì để chiếm ngôi đầu tại thị trường xe Việt?

VinFast không chỉ dẫn đầu mà còn thiết lập trật tự mới ở thị trường xe Việt. Vậy "bí quyết" cho sự thành công này đến từ đâu?

Câu chuyện VinFast thống trị thị trường xe Việt đã không còn mới lạ. Những mẫu xe điện nội địa Việt xuất hiện dày đặc trên đường đã cho thấy vị thế của VinFast tại quê nhà. Hãng xe điện này đã làm cách nào để nhanh chóng thống lĩnh mọi bảng xếp hạng doanh số?

Đi sau nhưng đến trước

VinFast không phải là hãng xe đầu tiên mang ôtô điện đến Việt Nam. Trong giai đoạn 2011-2015, mẫu xe điện BMW i3 cũng từng được các đại lý tư nhân mang đến thị trường Việt, với giá bán cao và duy nhất tùy chọn màu xám.

Sau đó vào năm 2020, Porsche cũng mang Taycan đến, trở thành một trong những chiếc ôtô điện đầu tiên được mở bán chính hãng tại Việt Nam.

Đến năm 2021, hãng xe Việt mới bắt đầu nhận đặt cọc những mẫu xe thuần điện mà bắt đầu bàn giao đến tay người dùng. Thế nhưng thời điểm không phải là yếu tố quyết định, mà là chiến lược giá và mức độ đầu tư.

VinFast không phải là hãng xe đầu tiên phân phối xe điện, nhưng là cái tên bán chạy nhất hiện tại. Ảnh: VinFast.

VinFast là thương hiệu duy nhất tại thị trường thời điểm đó xây dựng hạ tầng trạm sạc. Từ tháng 11/2021, VinFast đã mạnh tay triển khai 2.000 trạm sạc dọc Việt Nam, từ bãi đất tư nhân đến hầm gửi xe ở các tòa nhà thuộc hệ sinh thái VinGroup.

Và thực tế khi bước vào cuộc đua điện hóa, hãng xe điện cũng không phải cái tên đi đầu ở mọi phân khúc. VinFast không phải hãng xe đầu tiên ra mắt xe điện cỡ nhỏ (VF 3) mà là TMT Motors với Wuling miniEV. Limo Green hay VF MPV 7 cũng không phải mẫu MPV chạy điện đầu tiên tại Việt Nam mà là BYD M6.

Phân khúc SUV đô thị khi VF 5 xuất hiện cũng đã có quá nhiều cái tên từ khắp các hãng xe Hàn, Nhật, Mỹ. VF 6, VF 7 cũng là những "kẻ đến sau" khi thị trường đã có đầy đủ lựa chọn crossover tầm trung.

Dù đi sau, nhưng đa số mẫu xe của VinFast đều đã và đang dẫn đầu phân khúc. Tính theo báo cáo doanh số trong tháng 3, VF MPV 7 (2.521 chiếc), VF 7 (1.732 chiếc), VF 5 (4.218 chiếc) hay VF 6 (3.152 chiếc), VF 3 (4.729 chiếc) đều đang chiếm lĩnh bảng xếp hạng của từng nhóm, vượt xa các đối thủ mạnh từ Hàn Quốc hay Nhật Bản.

Không chừa "khe hở" giá

Chiến lược định giá của VinFast chính là một trong những yếu tố khiến các sản phẩm của hãng ghi nhận doanh số tốt. Hãng không chỉ đặt giá cạnh tranh, mà còn tạo ra các dải giá đan xen, khiến khách hàng khi đã bước chân vào showroom VinFast, với ngân sách bao nhiêu, cũng có thể tìm được sản phẩm phù hợp.

VinFast VF 3 có giá bán 299 triệu, sau đó VF 5 được bán với giá khởi điểm 529 triệu đồng, VF 6 là 689 triệu, VF 7 có giá từ 799 triệu đồng. Có thể thấy, hãng xe điện Việt không chừa bất kỳ khe hở nào để đối thủ có cơ hội định giá cạnh tranh.

Một khách hàng ban đầu định mua VF 3, nhưng chỉ cần cố gắng thêm một chút, họ đã có thể tiếp cận VF 5 - một mẫu xe rộng rãi hơn cho gia đình. Tương tự, sự xuất hiện của VF 6 và VF 7 đã gần như "khóa chặt" dải giá từ 600 đến 900 triệu đồng.

Người dùng có thể tìm được mọi lựa chọn phù hợp ngân sách với dải sản phẩm xe điện VinFast. Ảnh: Phương Lâm.

Ngoài ra, vì đi sau trong thời điểm ra mắt, VinFast cũng có thêm thời gian để nghiên cứu khoảng giá phù hợp, vừa đủ để cạnh tranh trong phân khúc, vừa tối ưu được lợi thế về giá và chi phí vận hành cho người dùng.

Nhìn lại thời điểm BYD M6 vừa về Việt Nam, xe được định giá ở mốc 756 triệu. Ngay sau đó, VinFast tuyên bố giá bán của Limo Green, ở cùng phân khúc MPV dành cho tài xế taxi dịch vụ, với mức 719 triệu đồng. Hay gần đây khi Suzuki Eeco Van xuất hiện với giá bán 310 triệu, EC Van cũng sớm được hãng xe điện Việt trình làng, ở mức giá 285 triệu đồng.

Rõ ràng, VinFast không cạnh tranh, mà họ đang thực hiện chiến dịch phủ đầu lên bất kỳ đối thủ nào có ý định chiếm lĩnh một ngách nhỏ về giá. Khi một hãng xe nào đó đưa ra một giá tốt, VinFast luôn có sẵn một quân bài với mức giá "tốt hơn một chút" và một hệ sinh thái trạm sạc "tốt hơn rất nhiều".

Hạ tầng sạc là ưu thế

Nói đến tính cạnh tranh của VinFast, không thể không nhắc đến hạ tầng trạm sạc. Nhiều người thường nói trạm sạc VinFast là yếu tố duy nhất giúp VinFast cạnh tranh với các hãng xe điện khác trên thị trường.

Tuy nhiên cần làm rõ, "yếu tố duy nhất" này là 150.000 cổng sạc, phủ sóng khắp Việt Nam và 99 siêu trạm sạc mới sắp hoàn thiện trong năm nay. Và đây cũng là lợi điểm được chính VinFast tạo dựng, kể từ khi bắt đầu bán xe điện.

Trong một thông báo từ năm 2025 của hãng, VinFast từng khẳng định khoảng cách tối đa giữa các trạm sạc VinFast trên cao tốc, quốc lộ/tỉnh lộ là 65 km trong khi tại khu vực nội đô, khoảng cách này được duy trì ở mức 3,5 km.

Và số lượng trạm sạc lớn, khoảng cách ngắn là yếu tố khiến người dùng trở nên an tâm khi chọn mua xe điện. Thực tế, hệ thống trạm sạc độc quyền này không chỉ là một tiện ích, mà đã trở thành một "bức tường lửa" ngăn chặn sự xâm nhập của các đối thủ ngoại.

Hạ tầng trạm sạc dày đặc là lợi thế to lớn được chính VinFast tạo nên. Ảnh: VinFast.

Trong khi các hãng xe Trung Quốc hay châu Âu vẫn đang loay hoay tìm kiếm đối tác sạc thứ ba, người dùng VinFast đã có thể an tâm với số lượng cổng sạc lớn được thương hiệu cung cấp. Việc "chiếm đóng" các vị trí đắc địa từ trung tâm thương mại đến trạm dừng nghỉ cao tốc ngay từ giai đoạn đầu đã giúp VinFast sở hữu lợi thế mà ở thời điểm hiện tại, gần như chẳng hãng xe nào có thể theo kịp.

Tóm lại, sự thống trị của VinFast tại thị trường ôtô Việt Nam không phải là một kết quả ngẫu nhiên hay một sự ưu ái nhất thời từ người tiêu dùng. Đó là thành quả của một chiến lược kiềng ba chân bao gồm hạ tầng đi trước, định giá bao phủ và hệ sinh thái bổ trợ toàn diện.

Bằng cách không chừa bất kỳ "khe hở" nào cho đối thủ, từ phân khúc xe mini giá rẻ đến những chiếc SUV hạng sang hay xe thương mại chuyên dụng, VinFast đã thiết lập một trật tự mới trên bản đồ ôtô Việt. Với đà tăng trưởng như hiện tại, câu hỏi của người dùng nay đã không còn là "VinFast liệu có dẫn đầu?", mà là "các đối thủ sẽ làm gì để không bị hãng xe Việt bỏ lại quá xa" trong kỷ nguyên xe điện.