Xanh SM đổi tên

Thương hiệu Xanh SM tại Việt Nam chính thức đổi tên thành Green SM để đồng bộ nhận diện với các thị trường quốc tế. Đơn vị này cũng công bố đầu số tổng đài mới cho thị trường Việt Nam.

Công ty Cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh (GSM) vừa chính thức công bố chuyển đổi thương hiệu Xanh SM thành Green SM. Động thái này nhằm đồng bộ nhận diện với các thị trường quốc tế.

Việc đổi tên thương hiệu Xanh SM thành Green SM được lý giải nhằm thống nhất nhận diện thương hiệu, tạo trải nghiệm liền mạch, quen thuộc cho người dùng khi di chuyển tại các quốc gia.

Bên cạnh thống nhất nhận diện thương hiệu, GSM cũng cho biết đã có những nâng cấp quan trọng về sản phẩm, dịch vụ nhằm mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người dùng.

Trong đó, ứng dụng Green SM ra mắt phiên bản hoàn toàn mới, cho phép dùng chung tại tất cả quốc gia GSM đang hoạt động. Ứng dụng này tích hợp công nghệ AI, hỗ trợ cá nhân hóa hành trình và cập nhật dữ liệu theo thời gian thực.

Riêng tại Việt Nam, tổng đài 1555 được chính thức đưa vào vận hành, thay thế cho số 1900 2088.

Ngoài gọi xe qua ứng dụng hay liên hệ tổng đài 1555 như trên, GSM tiếp tục hỗ trợ khách hàng vẫy xe trên đường.

GSM cho biết sau 3 năm chính thức đi vào hoạt động, đơn vị này hiện là nền tảng vận tải thuần điện có quy mô lớn nhất khu vực Đông Nam Á, đang có mặt tại 4 quốc gia gồm Việt Nam, Lào, Indonesia, Philippines. GSM hiện có hơn 186.000 ôtô và xe máy điện đang vận hành.

Hệ sinh thái Green SM đã thực hiện 620 triệu chuyến xe, tổng quãng đường di chuyển xanh đạt 4,2 tỷ km, góp phần cắt giảm 580 nghìn tấn CO2, tương đương khả năng hấp thụ của 27 triệu cây xanh mỗi năm.

Tại Việt Nam, đội xe dịch vụ chạy taxi của GSM bao gồm nhiều mẫu xe của VinFast như Minio Green, Herio Green, VF e34/Nerio Green, Limo Green. Đơn vị này cũng cung cấp dịch vụ xe ôm công nghệ, với chủ lực là dòng xe Evo - mẫu xe đồng thời là "con gà đẻ trứng vàng" của VinFast ở mảng xe máy điện tại Việt Nam.

Dòng xe van thuần điện EC Van cũng đã được sử dụng cho dịch vụ giao hàng trên ứng dụng Green SM tại Việt Nam.