Xe 'xấu lạ' của Nissan điện hóa với thiết kế dị

Nissan Juke bước sang thế hệ thứ ba, tiếp tục duy trì thiết kế khác biệt và chỉ còn duy nhất biến thể thuần điện.

Theo Motor1, Nissan Juke từ khi ra mắt luôn được đánh giá là mẫu SUV sở hữu thiết kế khác biệt, thậm chí có phần "xấu lạ" so với mặt bằng chung phân khúc.

Dù đây là canh bạc khá mạo hiểm, Nissan lại thành công thu về quả ngọt. Nissan Juke thế hệ đầu tiên đã tích lũy được doanh số 1,5 triệu xe chỉ riêng tại châu Âu, tính từ thời điểm ra mắt hồi năm 2010.

Thế hệ thứ ba của Nissan Juke chuẩn bị ra mắt ngay năm nay, sẽ chuyển mình thành một mẫu xe thuần điện và tiếp tục sở hữu thiết kế khá dị.

Nissan Juke thế hệ mới tiếp tục "ngập" trong những đường cắt xẻ và góc cạnh sắc nhọn, do đó trở nên nổi bật giữa phân khúc vốn bị thống trị bởi những mẫu SUV với thiết kế bo tròn.

Một trong những thiết kế mâm xe thậm chí được đánh giá mang đậm yếu tố concept, khi đã loại bỏ các chấu truyền thống để thay bằng họa tiết kiểu pixel.

Tương tự 2 thế hệ tiền nhiệm, tay nắm cửa sau của Nissan Juke sẽ ẩn vào cột C, tạo ra cảm giác rằng đây là một chiếc coupe 2 cửa.

Nissan Juke bước vào thế hệ thứ ba với duy nhất tùy chọn thuần điện. SUV điện này sẽ chia sẻ nền tảng CMF-EV với mẫu xe cùng nhà Nissan Leaf.

Tuy nhiên, Nissan sẽ không ngay lập tức loại bỏ Juke thế hệ thứ hai. Phiên bản hybrid của Nissan Juke thế hệ hiện tại sẽ tiếp tục được duy trì.

Chuyên trang Motor1 nhận định đây là chiến lược hợp lý của Nissan, bởi việc chuyển sang chỉ kinh doanh những mẫu xe điện vào lúc này là quá sớm, tiềm ẩn nhiều rủi ro với hãng xe Nhật Bản.

Cả phiên bản hybrid lẫn biến thể thuần điện của Nissan Juke sẽ được sản xuất tại nhà máy Sunderland thuộc Vương quốc Anh. Thế hệ thứ 3 của Nissan Juke dự kiến có mặt tại đại lý ở châu Âu vào đầu năm tới.

Hiện, Nissan chỉ mới công bố thiết kế ngoại thất của Juke thế hệ thứ ba. Phần nội thất và các thông số kỹ thuật sẽ phải chờ thêm thông tin từ hãng.

Tuy nhiên xem xét mối liên hệ giữa Juke EV và Nissan Leaf, có thể dự đoán mẫu xe điện mới của Nissan mạnh 174 mã lực, mô-men xoắn cực đại 345 Nm ở bản tiêu chuẩn. Phiên bản cao hơn có thể sở hữu công suất tối đa 215 mã lực, mô-men xoắn cực đại 355 Nm, tăng tốc 0-100 km/h trong 7,6 giây.

Nissan Leaf hiện có 2 tùy chọn pin, gồm 52 kWh và 75 kWh. Phạm vi hoạt động theo chuẩn WTLP tương ứng lần lượt là 436 km và 603 km. Các thông số này có thể xuất hiện ở Nissan Juke.

Chuyên trang Motor1 nhận định các mẫu xe ý tưởng thường sở hữu các chi tiết cường điệu ở phần ngoại thất. Nissan Juke là trường hợp thú vị khi có thể duy trì phần lớn tinh thần concept trên một mẫu xe thương mại.

Nhìn chung, Leaf là một lựa chọn an toàn, còn Nissan Juke rõ ràng dành cho những khách hàng yêu thích sự nổi bật khi lưu thông trên đường phố bằng xe điện.