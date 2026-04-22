Ông Phạm Nhật Vượng: Tôi sẽ không bao giờ quay lại xe xăng

Chủ tịch Vingroup cho biết đang nghiên cứu thêm nhiều giải pháp để kéo dài quãng đường di chuyển cho xe điện. Tuy nhiên, doanh nghiệp sẽ không tích hợp động cơ xăng trong vào xe điện VinFast.

Ông Phạm Nhật Vượng tin tưởng Việt Nam có thể đạt mức tăng trưởng hai con số nếu quyết liệt thực hiện. Ảnh: VIC.

Sáng 22/4, Tập đoàn Vingroup (HoSE: VIC) đã tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 để thông qua các kế hoạch kinh doanh năm 2026.

Tại phiên họp, ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch HĐQT, đã giải đáp một loạt câu hỏi của các cổ đông về kế hoạch đầu tư, thu xếp vốn cho VinFast, cũng như tình trạng tin giả, tin bịa đặt về tập đoàn này cũng như cá nhân ông.

VinFast sẽ mãi mãi là hãng xe điện

Liên quan nội dung về VinFast, các cổ đông đã đặt câu hỏi về việc liệu nhà sản xuất xe điện này có kế hoạch sản xuất xe hybrid trong tương lai.

Trả lời, ông Phạm Nhật Vượng cho biết công ty đang nghiên cứu thêm các giải pháp, công nghệ để ứng dụng kéo dài quãng đường di chuyển cho xe điện VinFast. Điều này nhằm giải quyết câu chuyện “bảo hiểm” cho khách hàng đang đi thì hết pin hoặc di chuyển tới vùng không có trạm sạc, quên không sạc pin… Tuy nhiên, các giải pháp này không bao gồm việc tích hợp động cơ xăng vào truyền động trực tiếp.

“Tôi sẽ không bao giờ quay lại với xe xăng, chắc chắn là như thế”, Chủ tịch Vingroup nói và khẳng định VinFast sẽ mãi mãi là hãng xe điện.

Trong kế hoạch 5-10 năm tới, ông Vượng cho biết định hướng VinFast sẽ trở thành một trong những hãng xe điện hàng đầu thế giới và đang đề ra lộ trình thực hiện rất quyết liệt. Tại Việt Nam, VinFast đã và sẽ là số 1 vượt trội.

Ông Vượng chia sẻ lại lý do làm ôtô vì khi sang Hàn Quốc nhìn thấy toàn xe Hàn. "Tôi tự hỏi tại sao người Hàn làm được mà mình không làm được. 10 năm nữa câu chuyện sẽ khác biệt", ông nói và cho biết đã đặt ra thương hiệu Xanh SM cho taxi và Lạc Hồng cho xe cao cấp, dần dần doanh nghiệp sẽ lấp đầy tất cả phân khúc để đáp ứng mọi khách hàng và lan tỏa ra thế giới, tạo vị thế cho nền công nghiệp Việt Nam.

Liên quan kế hoạch bán 300.000 xe ôtô điện năm nay, lãnh đạo Vingroup cho biết trong số này dự kiến khoảng trên 200.000 xe sẽ là bán tại Việt Nam, còn lại là ở thị trường nước ngoài.

Cũng liên quan VinFast, vấn đề được nhiều cổ đông Vingroup quan tâm là kế hoạch thu xếp vốn cho doanh nghiệp này, bao gồm cả nguồn tiền mà cá nhân ông Phạm Nhật Vượng cam kết tài trợ hãng xe.

Chủ tịch Vingroup cho biết tập đoàn đã có kế hoạch huy động vốn cho VinFast năm 2026 và đã thu xếp xong, hiện tại không vướng mắc gì.

Còn với Tập đoàn Vingroup, ông Vượng cũng cho biết doanh nghiệp hiện chưa có kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn trong năm nay.

Đã có kế hoạch IPO Xanh SM

Nói về Xanh SM, Chủ tịch Vingroup cho biết việc xây dựng doanh nghiệp này có 2 giá trị rất lớn với tập đoàn. Một là, nhờ Xanh SM thì VinFast mới trở thành số 1 ở Việt Nam, và sắp tới sẽ từng bước trở thành số 1 ở các thị trường khác.

Hai là, tập đoàn đang có kế hoạch để chuẩn bị cho thương vụ phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của Xanh SM cũng như phát hành trước IPO (pre-IPO). Trong đó, kế hoạch pre-IPO sẽ được triển khai trong vòng 3-4 tháng tới. “Điều này sẽ mang lại giá trị khổng lồ cho hệ sinh thái Vingroup”, ông Vượng nói.

Với hoạt động cho thuê xe của công ty Green Future, lãnh đạo Vingroup cho biết hiện tập đoàn vẫn có kế hoạch đẩy mạnh mảng kinh doanh này. Việc sáp nhập công ty cho thuê xe vào GSM (chủ thương hiệu Xanh SM) chỉ để tối ưu hóa bộ máy vận hành, còn việc cho thuê xe vẫn đang đẩy mạnh.

Tuy nhiên, ông Vượng cho biết doanh nghiệp không phá giá thị trường mà muốn giữ “nồi cơm chung cho mọi người".

“Chúng ta làm ăn cũng phải có những cái nguyên tắc thị trường, chứ không phải là cứ cậy khỏe mà phá giá thị trường. Chúng tôi sẽ phát triển làm sao để mang lại lợi ích cho cả khách hàng, đối tác và giữ được thị trường chung”, ông nói.

Lý do Vingroup khởi kiện hàng trăm cá nhân tung tin giả

Tại phiên họp, các cổ đông cũng đặc biệt quan tâm tới vấn đề tin giả, tin bịa đặt liên quan Vingroup cũng như cá nhân ông Phạm Nhật Vượng.

Về vấn đề này, ông Vượng có góc nhìn khá tích cực khi cho rằng “người ta nói xấu tức là Vingroup luôn luôn ở trong đầu và trong lòng mọi người”.

Tuy nhiên, với các hành vi bịa đặt thông tin, lợi dụng sự nổi tiếng, uy tín của doanh nghiệp để câu view kiếm tiền, ông Vượng cho biết không chấp nhận những hành vi này. Đó là lý do vừa qua Vingroup đã thực hiện chiến dịch toàn cầu về chống tin giả, tin sai sự thật, trong đó đã khởi kiện hàng trăm cá nhân.

Vị doanh nhân cho biết sau động thái pháp lý mạnh mẽ này, các thông tin bịa đặt về tập đoàn, cá nhân ông cơ bản đã hết.

Việt Nam có thể tăng trưởng hai con số

Tại phiên thảo luận, cổ đông đã đặt câu hỏi về góc nhìn của ông Phạm Nhật Vượng về tính khả thi của mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số năm nay của Việt Nam cũng như giai đoạn 2026-2030

Trả lời nội dung này, ông Phạm Nhật Vượng tin tưởng nếu Việt Nam quyết liệt thực hiện hoàn toàn có thể đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số đã đề ra. Tuy nhiên, điều này cần cả hệ thống cùng chung tay thực hiện từ Nhà nước, doanh nghiệp, người dân. Nếu người dân mà cứ thích mua vàng rồi cất gầm giường thì xã hội sẽ không có vốn. Do đó, nếu tất cả thành phần xã hội cùng chung tay thì Việt Nam có thể làm được.

“Muốn có kỳ tích của một quốc gia thì cả đất nước phải chung tay vào, đồng lòng thì chắc chắn sẽ làm được", ông Phạm Nhật Vượng nói và cho rằng xuất phát điểm của nền kinh tế Việt Nam chưa cao nên tính khả thi của mục tiêu tăng trưởng cao là rất lớn. Tuy nhiên, tỷ phú giàu nhất Việt Nam một lần nữa nhấn mạnh cần sự nỗ lực của tất cả hệ thống, “không có điều phi thường nếu làm theo cách bình thường”.

VinFast sẽ có lãi EBITDA năm 2027

Trong phần thảo luận của phiên họp, cổ đông đã đặt câu hỏi về việc khi nào VinFast có thể hòa vốn EBITDA (lãi trước khấu hao và lãi vay), đồng thời khi nào VinFast có thể tự chủ sản xuất pin xe điện.

Trả lời, ông Phạm Nhật Vượng cho biết hiện tại tập đoàn đang tái cấu trúc hoạt động VinFast trên toàn cầu, theo kế hoạch, đến năm 2027 nhà sản xuất xe điện này sẽ có lãi EBITDA.

Về việc tự chủ sản xuất pin xe điện, Chủ tịch Vingroup cho biết hiện tập đoàn đang tự chủ một phần. Tuy nhiên, tập đoàn không có kế hoạch tự chủ hoàn toàn mảng này. Trong kế hoạch cung ứng pin, tập đoàn đặt ra 3 cấu phần gồm đi mua, hợp tác sản xuất và tự sản xuất, để giảm áp lực đầu tư cả nghiên cứu cũng như áp lực đầu tư nhà máy, hạ tầng. Đồng thời, việc này cũng giúp doanh nghiệp có động lực để cạnh tranh có sản phẩm tốt nhất, giá tốt nhất.

“Chúng tôi sẽ không bao giờ sản xuất pin một mình, phải có đối tác”, ông Vượng nói.

Trình cổ đông kế hoạch doanh thu lịch sử

Tính đến 9h, có 43 cổ đông tham dự trực tiếp cuộc họp, sở hữu 2,589 tỷ cổ phần, chiếm 33,72% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Cùng với đó là 80 cổ đông ủy quyền tham dự, đại diện sở hữu 4,068 tỷ cổ phần, chiếm 52,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, đã có tổng cộng 123 cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền tham dự phiên họp, sở hữu 6,666 tỷ cổ phần, chiếm 86,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đủ điều kiện diễn ra phiên họp.

Tại phiên họp này, HĐQT Vingroup sẽ trình cổ đông thông qua một loạt tờ trình quan trọng liên quan hoạt động kinh doanh năm nay như: Tờ trình của HĐQT về tình hình kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026; Tờ trình thông qua Danh sách công ty kiểm toán độc lập; Tờ trình thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2025; Tờ trình về việc bầu HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 và Quy chế bầu cử HĐQT….

Đáng chú ý, ngay trước thời điểm diễn ra phiên họp, Vingroup đã bổ sung tờ trình điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026 với các chỉ tiêu tăng vọt so với phương án ban đầu cũng như kết quả năm ngoái.

Cụ thể, doanh nghiệp của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đặt mục tiêu doanh thu năm nay khoảng 485.000 tỷ đồng , tăng thêm 35.000 tỷ so với kế hoạch công bố trước đó. Lợi nhuận sau thuế theo đó dự kiến đạt khoảng 35.000 tỷ đồng , cũng cao hơn 10.000 tỷ so với mục tiêu ban đầu.

VINGROUP DỰ KIẾN THU NỬA TRIỆU TỶ ĐỒNG NĂM 2026 Kết quả kinh doanh những năm gần đây của Vingroup. Nguồn: BCTC DN. Nhãn 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Kế hoạch Doanh thu Tỷ đồng 121894 130036 110490 125688 101794 161428 189068 331838 485000 Lợi nhuận sau thuế

6191 7717 4546 -7558 2044 2056 5276 11065 35000

Trước đó, theo tài liệu công bố hồi đầu tháng 4, Vingroup lên kế hoạch doanh thu 450.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 25.000 tỷ đồng - đều là các mức kỷ lục nếu hoàn thành.

Như vậy, chỉ sau thời gian ngắn, tập đoàn đã nâng đáng kể cả 2 chỉ tiêu trọng yếu, với mức tăng tương ứng khoảng 8% về doanh thu và 40% về lợi nhuận so với kế hoạch cũ.

Kế hoạch doanh thu kể trên không chỉ là kỷ lục của Vingroup mà còn là kỷ lục của một doanh nghiệp niêm yết tại thị trường Việt Nam.

Kế hoạch trên được Vingroup đưa ra sau khi Vinhomes - công ty con lớn nhất của tập đoàn, cũng là nhà phát triển bất động sản lớn nhất Việt Nam - công bố nâng kế hoạch kinh doanh năm 2026 với mục tiêu lợi nhuận tăng lên 60.000 tỷ đồng , cao hơn 10.000 tỷ so với mục tiêu ban đầu, củng cố vai trò “đầu tàu” lợi nhuận trong toàn hệ sinh thái.

Trước đó, mảng du lịch nghỉ dưỡng cũng có sự điều chỉnh đáng chú ý khi Vinpearl nâng mục tiêu lợi nhuận từ 1.500 tỷ lên 3.000 tỷ đồng .

Năm nay, Vingroup đặt mục tiêu tăng trưởng mạnh cho các đơn vị thành viên. Ngoài Vinhomes và Vinpearl, trong mảng công nghiệp, VinFast dự kiến bàn giao 300.000 ôtô điện, đồng thời nâng sản lượng xe máy điện lên ít nhất 2,5 lần so với năm trước, hướng tới tổng quy mô khoảng 1 triệu xe.