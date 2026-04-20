Vingroup nâng kế hoạch doanh thu lên gần nửa triệu tỷ

Vingroup nâng mạnh kế hoạch kinh doanh năm 2026 lên 485.000 tỷ đồng doanh thu và lợi nhuận 35.000 tỷ đồng, con số kỷ lục trong nhóm doanh nghiệp niêm yết.

Tập đoàn Vingroup (HoSE: VIC) vừa có tờ trình điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026 với các chỉ tiêu tăng vọt so với phương án ban đầu cũng như kết quả năm ngoái. Kế hoạch này sẽ được HĐQT trình cổ đông thông qua trong phiên họp ĐHĐCĐ thường niên dự kiến diễn ra vào ngày 22/4 tới.

Cụ thể, doanh nghiệp của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đặt mục tiêu doanh thu khoảng 485.000 tỷ đồng , tăng thêm 35.000 tỷ so với kế hoạch công bố trước đó. Lợi nhuận sau thuế theo đó dự kiến đạt khoảng 35.000 tỷ đồng , cao hơn 10.000 tỷ so với mục tiêu ban đầu.

Trước đó, theo tài liệu công bố hồi đầu tháng 4, Vingroup lên kế hoạch doanh thu 450.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 25.000 tỷ đồng - đều là các mức kỷ lục nếu hoàn thành.

Như vậy, chỉ sau thời gian ngắn, tập đoàn đã nâng đáng kể cả 2 chỉ tiêu trọng yếu, với mức tăng tương ứng khoảng 8% về doanh thu và 40% về lợi nhuận so với kế hoạch cũ.

Kế hoạch doanh thu kể trên không chỉ là kỷ lục doanh thu của Vingroup mà còn là kỷ lục của một doanh nghiệp niêm yết tại thị trường Việt Nam.

Kế hoạch trên được Vingroup đưa ra sau khi Vinhomes - công ty con lớn nhất của tập đoàn, cũng là nhà phát triển bất động sản lớn nhất Việt Nam - công bố nâng kế hoạch kinh doanh năm 2026 với mục tiêu lợi nhuận tăng lên 60.000 tỷ đồng , cao hơn 10.000 tỷ so với mục tiêu ban đầu, củng cố vai trò “đầu tàu” lợi nhuận trong toàn hệ sinh thái.

Trước đó, mảng du lịch nghỉ dưỡng cũng có sự điều chỉnh đáng chú ý khi Vinpearl nâng mục tiêu lợi nhuận từ 1.500 tỷ lên 3.000 tỷ đồng .

Năm nay, Vingroup đặt mục tiêu tăng trưởng mạnh cho các đơn vị thành viên. Ngoài Vinhomes và Vinpearl, trong mảng công nghiệp, VinFast dự kiến bàn giao 300.000 ôtô điện, đồng thời nâng sản lượng xe máy điện lên ít nhất 2,5 lần so với năm trước, hướng tới tổng quy mô khoảng 1 triệu xe.

Chiến lược của hãng tiếp tục xoay quanh mở rộng thị trường quốc tế, đặc biệt tại Mỹ và châu Âu. Doanh nghiệp này có ý định ra mắt thêm các mẫu xe mới, tận dụng hệ sinh thái để tăng độ phủ và thâm nhập sâu hơn vào các thị trường trọng điểm.

Ở góc độ sản phẩm, VinFast sẽ bổ sung các dòng xe mới và phiên bản nâng cấp nhằm mở rộng tệp khách hàng. Đáng chú ý, các mẫu xe thuộc phân khúc B và C được kỳ vọng sẽ bắt đầu thương mại hóa từ năm nay, qua đó góp phần tối ưu chi phí dài hạn và cải thiện biên lợi nhuận.

Các công ty còn lại trong hệ sinh thái cũng đặt mục tiêu duy trì vị thế dẫn đầu trên thị trường, tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận, cũng như tập trung phát triển chất lượng sản phẩm, dịch vụ,và trải nghiệm khách hàng.

Ngoài các hoạt động kinh doanh, Vingroup dự kiến nhận hơn 18.100 tỷ đồng tiền cổ tức từ Vinhomes, nếu kế hoạch chia cổ tức bằng tiền mặt theo tỷ lệ 60% của doanh nghiệp này được ĐHĐCĐ sắp tới thông qua. Số tiền này sẽ đóng góp trực tiếp vào lợi nhuận của tập đoàn.

Năm 2025 vừa qua, tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng ghi nhận 331.874 tỷ đồng doanh thu, tăng 75% so với năm trước đó. Lợi nhuận sau thuế ở mức hơn 11.064 tỷ đồng , gấp đôi năm 2024.

Đây là kết quả cao nhất mà tập đoàn này đạt được kể từ khi hoạt động. Tuy nhiên, Vingroup dự kiến không chia cổ tức mà giữ lại toàn bộ lợi nhuận để dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh.