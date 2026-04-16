Vingroup vượt đỉnh, tài sản ông Phạm Nhật Vượng vượt 30 tỷ USD

  • Thứ năm, 16/4/2026 16:53 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Lần đầu tiên trong lịch sử, thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận một doanh nghiệp niêm yết chạm mốc vốn hóa 1,4 triệu tỷ sau khi cổ phiếu VIC của Vingroup vượt đỉnh hôm nay.

Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng lập kỷ lục với khối tài sản gần 31 tỷ USD. Ảnh: VIC.

Thị trường chứng khoán Việt Nam nối dài đà tăng trong phiên 16/4. Tuy nhiên, động lực tăng vẫn phụ thuộc lớn vào một nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là các cổ phiếu liên quan Vingroup.

Ngay từ đầu phiên, chỉ số VN-Index đã duy trì sắc xanh ổn định dù có thời điểm rung lắc nhẹ trong những phút mở cửa. Lực cầu tại nhóm vốn hóa lớn nhanh chóng giúp chỉ số lấy lại trạng thái cân bằng và giữ vững đà tăng trong suốt phiên sáng.

Sang phiên chiều, thị trường không ghi nhận biến động đột biến, nhưng lực kéo từ các cổ phiếu dẫn dắt đủ để VN-Index nới biên độ tăng và đóng cửa ở vùng giá cao.

Thanh khoản toàn thị trường duy trì ở mức tích cực, dù giảm nhẹ so với phiên liền trước. Tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn hôm nay đạt khoảng 29.500 tỷ đồng.

Kết phiên, VN-Index tăng 19,18 điểm (+1,1%) lên 1.819,83 điểm; HNX-Index tăng 3,77 điểm (+1,5%) lên 256,49 điểm; trong khi UPCoM-Index đi ngược xu hướng, giảm 0,6 điểm (-0,5%) xuống 128,22 điểm.

Điểm đáng chú ý là trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” tiếp tục lặp lại. Dù các chỉ số chính đều tăng, số mã chứng khoán giảm điểm lại chiếm ưu thế với 409 mã, so với 276 mã tăng và 877 mã đứng giá. Điều này cho thấy dòng tiền đang tập trung cao độ vào một số cổ phiếu lớn thay vì lan tỏa rộng trên toàn thị trường.

Trong rổ cổ phiếu VN30, độ phân hóa còn rõ nét hơn khi có tới 18 mã giảm, 11 mã tăng và duy nhất VJC giữ tham chiếu. Dẫu vậy, nhờ sức kéo của một vài cổ phiếu vốn hóa lớn, chỉ số VN30 vẫn tăng hơn 17 điểm, lên 1.979 điểm.

vingroup anh 1

VIC tăng trần và đóng cửa ở mức kỷ lục mới. Ảnh: TradingView.

Tâm điểm của phiên giao dịch hôm nay tiếp tục xoay quanh nhóm Vingroup. Cổ phiếu VIC gây chú ý khi tăng kịch trần, qua đó chính thức thiết lập mức đóng cửa cao nhất lịch sử tại 189.000 đồng/cổ phiếu.

Với mức giá này, Vingroup lần đầu tiên trong lịch sử đạt quy mô vốn hóa 1,4 triệu tỷ đồng. Đây là một cột mốc chưa từng có đối với một doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam, đồng thời củng cố vị thế dẫn dắt tuyệt đối của cổ phiếu này đối với diễn biến chỉ số chung.

Đà tăng mạnh của VIC cũng kéo theo sự bứt phá về tài sản của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng. Theo dữ liệu cập nhật thời gian thực của Forbes, giá trị tài sản ròng của ông Vượng đã đạt 30,9 tỷ USD, tăng 3,4 tỷ USD chỉ trong vòng 24 giờ.

Với mức tài sản này, ông Vượng đã vươn lên vị trí thứ 76 trong danh sách những người giàu nhất thế giới, tiếp tục thiết lập những cột mốc mới trên bảng xếp hạng tỷ phú toàn cầu.

Minh Khánh

  • Phạm Nhật Vượng

    Phạm Nhật Vượng

    Phạm Nhật Vượng là doanh nhân ở Việt Nam. Ông hiện là Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup, tập đoàn đa ngành hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, du lịch – khách sạn, vui chơi giải trí, y tế, giáo dục, thương mại điện tử… Ông Vượng khởi nghiệp tại Ukraina. Với 10.000 USD vay từ bạn bè, ông và vợ mở nhà hàng Việt Nam. Đến năm 1995, Phạm Nhật Vượng bắt đầu làm mỳ gói với thương hiệu Mivina. Năm 2000, ông Vượng đầu tư về Việt Nam, bắt đầu từ Nha Trang. Theo thống kê của Fobes, tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng hiện tại là 4 tỷ USD, là người giàu thứ 541 trên thế giới. Ông Vượng là một trong hai tỷ phú USD của Việt Nam được Forbes vinh danh.

    Bạn có biết: Tỷ phú Phạm Nhật Vượng lần đầu tiên được vinh danh là tỷ phú USD của Việt Nam trên bảng xếp hạng Forbes vào năm 2013, đứng ở vị trí 974 thế giới với tổng tài sản 1,5 tỷ USD.

    • Ngày sinh: 5/8/1968
    • Tài sản: 4 tỷ USD
    • Vợ: Phạm Thu Hương
    • Con: 3

  • Tập đoàn Vingroup

    Tập đoàn Vingroup

    Tiền thân Tập đoàn Vingroup là Tập đoàn Technocom thành lập tại Ukraine trong lĩnh vực thực phẩm. Từ năm 2000, Vingroup đầu tư về Việt Nam và trở thành nhà phát triển bất động sản lớn nhất trong nước. Hiện công ty phát triển nhiều lĩnh vực khác như sản xuất ôtô, điện thoại, y tế, giáo dục…

    • Thành lập: 1993
    • Sáng lập: Phạm Nhật Vượng và cộng sự
    • Mã cổ phiếu: VIC

