Con trai đại gia thép dồn dập mua cổ phiếu

Nhiều cổ phiếu thép như HPG, NKG, HSG bứt phá, trở thành tâm điểm dẫn dắt dòng tiền và góp phần quan trọng giữ nhịp tăng của thị trường.

Con trai Chủ tịch Trần Đình Long mới đây đã mua hơn 33 triệu cổ phiếu HPG. Ảnh: Nam Khánh.

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên giao dịch ngày 14/4 trong trạng thái tích cực. Ngay từ đầu phiên sáng, VN-Index đã bật tăng mạnh, nhanh chóng tạo khoảng cách an toàn so với tham chiếu với mức tăng trên dưới 20 điểm, phản ánh tâm lý nhập cuộc khá chủ động của dòng tiền.

Tuy nhiên, trạng thái hưng phấn này không duy trì trọn vẹn. Sau khoảng hơn một giờ giao dịch, áp lực chốt lời bắt đầu xuất hiện, đặc biệt tại một số nhóm cổ phiếu mang tính dẫn dắt trước đó như dầu khí, đầu tư công và nguyên vật liệu. Diễn biến rung lắc khiến chỉ số thu hẹp đáng kể biên độ tăng, cho thấy dòng tiền vẫn đang có sự thận trọng nhất định.

Dù vậy, điểm đáng chú ý là lực cầu ở nhóm vốn hóa lớn vẫn đủ mạnh để giữ nhịp thị trường. Sự trở lại của các cổ phiếu trụ đã giúp VN-Index dần lấy lại trạng thái cân bằng và duy trì sắc xanh cho đến cuối phiên chiều.

Thanh khoản là điểm chưa thực sự thuyết phục. Tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn chỉ đạt khoảng 25.600 tỷ đồng , tăng nhẹ 4% so với phiên trước.

Kết phiên, VN-Index tăng 16,69 điểm (+1%) lên 1.775,65 điểm. HNX-Index tăng 0,75 điểm (+0,3%) lên 252,41 điểm, trong khi UPCoM-Index nhích nhẹ 0,26 điểm (+0,2%) lên 127,96 điểm.

Dù chỉ số tăng điểm, độ rộng thị trường lại không quá áp đảo. Toàn thị trường ghi nhận 406 mã tăng giá (trong đó có 18 mã tăng trần), nhưng vẫn có tới 844 mã đứng giá và 312 mã giảm (11 mã giảm sàn).

Rổ VN30 tiếp tục đóng vai trò trụ đỡ chính khi ghi nhận 21 mã tăng, 8 mã giảm và duy nhất VJC đứng giá. Nhờ đó, chỉ số VN30 tăng gần 21 điểm, lên 1.946 điểm, đóng góp đáng kể vào đà tăng chung của thị trường.

VN-Index đang dò phản ứng khi tiến vào vùng kháng cự. Ảnh: TradingView.

Tâm điểm vẫn thuộc về nhóm cổ phiếu “họ Vin”, với VIC (+3,4%) và VHM (+4,9%) duy trì vai trò dẫn dắt. Đây là 2 mã có ảnh hưởng lớn nhất đến VN-Index trong phiên, giúp chỉ số giữ được trạng thái tích cực bất chấp áp lực điều chỉnh ở các nhóm ngành khác.

Bên cạnh đó, một loạt cổ phiếu vốn hóa lớn khác như HPG (+2,7%), VPB (+1,7%), TCB (+0,5%), MBB (+1%), ACB (+1,1%), HDB (+0,8%) và MSN (+0,8%) cũng hỗ trợ vào đà tăng chung, dù mức đóng góp không quá đột biến.

Nhóm thép nổi lên như một điểm sáng đáng chú ý. Ngoài HPG, hàng loạt cổ phiếu cùng ngành như HSG và NKG đồng loạt tăng trần. Các mã khác như VGS (+5,8%) và TVN (+7,3%) cũng ghi nhận mức tăng ấn tượng. Động lực tăng giá của nhóm này không chỉ đến từ yếu tố thị trường mà còn gắn với những thông tin cơ bản.

Gần đây, một số doanh nghiệp đầu ngành đã bắt đầu điều chỉnh tăng giá bán sản phẩm. Điển hình, Hòa Phát đã thông báo tăng 500 đồng/kg đối với các sản phẩm tôn mạ màu và mạ lạnh trong bối cảnh giá nguyên liệu đầu vào tăng cao.

Không chỉ vậy, nhóm thép còn được “tiếp lửa” bởi các giao dịch mua vào từ người nội bộ. Đáng chú ý, ông Trần Vũ Minh - con trai Chủ tịch Trần Đình Long - đã hoàn tất mua vào gần 33 triệu cổ phiếu HPG, nâng tỷ lệ sở hữu lên 2,73%. Tại Thép Nam Kim, ông Hồ Minh Phát - con trai Chủ tịch Hồ Quang Minh - cũng đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu với mục đích cá nhân.

Ở chiều ngược lại, khối ngoại quay lại mua ròng nhẹ gần 200 tỷ đồng sau nhiều phiên giằng co. Dòng tiền ngoại tập trung mạnh vào VIC (+ 184 tỷ đồng ), HPG (+ 179 tỷ đồng ) và MBB (+ 132 tỷ đồng ).

Tuy nhiên, áp lực bán vẫn hiện diện tại một số mã như FPT (- 190 tỷ đồng ), BID (- 61 tỷ đồng ) và NVL (- 40 tỷ đồng ).