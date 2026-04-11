Nhiều tập đoàn đem cả 'núi tiền' gửi ngân hàng lấy lãi

Nhiều doanh nghiệp trên sàn chứng khoán đang dồn hàng chục đến hàng trăm nghìn tỷ đồng vào ngân hàng, biến tiền nhàn rỗi thành kênh sinh lời ổn định.

Trên sàn chứng khoán, không ít doanh nghiệp lớn đang "ngồi trên núi tiền", với quy mô tiền mặt và các khoản tương đương tiền lên tới hàng chục, thậm chí cả trăm nghìn tỷ đồng.

Đáng chú ý, việc phân bổ phần lớn nguồn lực vào tiền gửi ngân hàng đang biến dòng tiền nhàn rỗi thành một "cỗ máy sinh lời" ổn định, đều đặn mang về hàng nghìn tỷ đồng lãi mỗi năm.

Doanh nghiệp "ôm núi tiền" gửi ngân hàng

Dẫn đầu tuyệt đối về quy mô tiền mặt là Tập đoàn Bảo Việt. Tại thời điểm 31/12/2025, tổng giá trị tiền, tương đương tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn của doanh nghiệp này đạt 259.477 tỷ đồng , tăng mạnh so với mức 225.452 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Đây không chỉ là con số lớn nhất thị trường mà còn phản ánh đặc thù quản trị dòng tiền và đảm bảo thanh khoản của một tập đoàn bảo hiểm.

Đi sâu vào cơ cấu, tiền gửi ngân hàng tiếp tục chiếm tỷ trọng áp đảo. Riêng tiền gửi ngắn hạn đạt gần 119.624 tỷ đồng , tăng gần 24% so với cuối năm 2024, trong khi tiền gửi dài hạn duy trì ở mức hơn 26.951 tỷ đồng . Như vậy, tổng quy mô tiền gửi của Bảo Việt lên tới 146.500 tỷ đồng , chiếm hơn một nửa tổng tài sản.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, các khoản tiền gửi có kỳ hạn chủ yếu từ trên 3 tháng đến dưới 1 năm với lãi suất tối đa lên tới khoảng 9%/năm.

Xếp sau là Tập đoàn Vingroup với lượng tiền mặt đạt gần 81.800 tỷ đồng vào cuối năm 2025, tăng hơn 59% so với đầu năm.

Đáng chú ý, các khoản tương đương tiền ghi nhận mức tăng đột biến, từ 10.250 tỷ đồng lên gần 37.553 tỷ đồng . Đây chủ yếu là các khoản tiền gửi kỳ hạn ngắn 1-3 tháng, với lãi suất dao động 1,6-4,75%/năm.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp này còn nắm giữ khoảng 8.600 tỷ đồng tiền gửi kỳ hạn 6-12 tháng với mức lãi suất cao hơn, từ 2,9-7,4%/năm.

Một thành viên quan trọng trong hệ sinh thái là Vinhomes cũng không đứng ngoài xu hướng này khi sở hữu khoảng 52.200 tỷ đồng tiền mặt, tăng gần 53% so với đầu năm. Tuy nhiên, cấu trúc tài sản của Vinhomes có tới 95% là tiền gửi kỳ hạn 1-3 tháng.

CÁC DOANH NGHIỆP ĐANG GỬI HÀNG CHỤC NGHÌN TỶ TRONG NGÂN HÀNG Lượng tiền gửi có kỳ hạn của doanh nghiệp tại các ngân hàng. Nguồn: BCTC DN. Nhãn Bảo Việt Vingroup Lọc hóa dầu Bình Sơn PV GAS Viettel Global FPT Hòa Phát Vinamilk Vinhomes Petrolimex Tiền gửi tỷ đồng 146500 44558 36135 32890 30663 29600 21732 21700 20997 17852

Ở nhóm doanh nghiệp viễn thông - công nghệ, Viettel Global ghi nhận hơn 45.000 tỷ đồng tiền mặt, tăng hơn 22% so với đầu năm 2025. Trong đó, tiền gửi có kỳ hạn chiếm tỷ trọng lớn với gần 30.663 tỷ đồng , tiếp tục đóng vai trò là nguồn tạo thu nhập tài chính ổn định cho doanh nghiệp.

Nhóm doanh nghiệp năng lượng cũng cho thấy "khẩu vị" tương tự. Lọc hóa dầu Bình Sơn và PV GAS lần lượt nắm giữ 43.760 tỷ đồng (+2% so với năm 2024) và 39.767 tỷ đồng (+20%). Đáng chú ý, các khoản tiền gửi có kỳ hạn cùng chiếm khoảng 82% tổng lượng tiền mặt của cả 2 doanh nghiệp này.

Bên cạnh đó, loạt tên tuổi lớn trong các lĩnh vực công nghệ, bán lẻ, tiêu dùng và công nghiệp như FPT ( 40.153 tỷ đồng ), Thế Giới Di Động ( 38.874 tỷ đồng ), Petrolimex ( 28.532 tỷ đồng ), Hòa Phát ( 27.785 tỷ đồng ) và Vinamilk ( 23.150 tỷ đồng ) cũng đang duy trì lượng tiền mặt ở mức rất cao.

Điểm chung là phần lớn dòng tiền này được phân bổ vào các khoản tiền gửi có kỳ hạn, giúp doanh nghiệp vừa đảm bảo thanh khoản, vừa tận dụng được mặt bằng lãi suất để tạo thêm nguồn thu tài chính đáng kể.

Tiền gửi thành "mỏ lợi nhuận"

Từ cuối năm 2025 kéo dài sang những tháng đầu năm 2026, mặt bằng lãi suất huy động đã đảo chiều theo hướng đi lên khá rõ rệt sau một giai đoạn dài duy trì ở mức thấp. Nhiều ngân hàng thương mại đồng loạt điều chỉnh tăng lãi suất ở các kỳ hạn trung và dài, phổ biến từ vùng 5-6%/năm lên 7-8%/năm. Thậm chí, với các khoản tiền gửi quy mô lớn, mức lãi suất chào mời có thể vượt ngưỡng 9%/năm.

Trong bối cảnh đó, những doanh nghiệp đang nắm giữ lượng tiền mặt khổng lồ gần như không cần quá nhiều nỗ lực vẫn có thể ghi nhận hàng nghìn tỷ đồng lợi nhuận tài chính mỗi năm.

Điển hình là Tập đoàn Bảo Việt, nơi hoạt động tài chính tiếp tục đóng vai trò trụ cột trong cơ cấu lợi nhuận. Trong năm 2025, doanh nghiệp này ghi nhận tổng doanh thu tài chính đạt gần 14.040 tỷ đồng , tăng hơn 10% so với mức 12.689 tỷ đồng của năm trước.

Đáng chú ý, riêng khoản lãi từ tiền gửi đã mang về tới 7.260 tỷ đồng , tăng hơn 9% so với năm 2024 và chiếm hơn một nửa tổng doanh thu tài chính. Chỉ riêng việc tối ưu hóa dòng tiền gửi ngân hàng cũng đủ tạo ra nguồn thu vượt xa nhiều lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của không ít doanh nghiệp khác trên thị trường.

NHỮNG DOANH NGHIỆP "KIẾM" NHIỀU NHẤT TỪ TIỀN GỬI (Khoản lãi tiền gửi của Vinhomes, Thế Giới Di Động bao gồm cả lãi đầu tư, cho vay) Nhãn Vinhomes Bảo Việt Vingroup Thế Giới Di Động Viettel Global FPT Vinamilk Lọc hóa dầu Bình Sơn PV GAS Petrolimex Lãi tiền gửi tỷ đồng 9490 7260 6756 2919 2319 1717 1370 1344 1270 1265

Một trường hợp khác là Thế Giới Di Động. Bên cạnh mảng bán lẻ vốn đã quen thuộc, hoạt động tài chính đang nổi lên như một điểm sáng đáng kể trong bức tranh lợi nhuận. Năm 2025, doanh thu tài chính của doanh nghiệp tăng mạnh 31%, đạt 3.107 tỷ đồng .

Hiện, doanh nghiệp này đang gửi khoảng 21.000 tỷ đồng tại các ngân hàng với kỳ hạn 3-12 tháng. Nhờ đó, riêng trong năm 2025, nguồn thu từ lãi tiền gửi, cho vay và trái phiếu đã đóng góp một khoản đáng kể vào kết quả kinh doanh chung.

Không dừng lại ở đó, với lợi thế dòng tiền dồi dào, doanh nghiệp của ông Nguyễn Đức Tài còn bắt đầu thử nghiệm hoạt động cho vay từ cuối năm 2022 và xem đây là một trụ cột mới trong chiến lược tài chính. Gần đây, doanh nghiệp thậm chí đã mở rộng sang các dịch vụ tài chính bán lẻ.

Ở quy mô toàn thị trường, xu hướng này không phải cá biệt. Hàng loạt doanh nghiệp đầu ngành khác cũng đang thu về cả nghìn tỷ đồng mỗi năm từ lãi tiền gửi, bao gồm Tập đoàn Vingroup ( 6.756 tỷ đồng ), Viettel Global ( 2.319 tỷ đồng ), FPT ( 1.717 tỷ đồng ), Vinamilk ( 1.370 tỷ đồng ), Lọc hóa dầu Bình Sơn ( 1.344 tỷ đồng ), PV GAS ( 1.270 tỷ đồng ), Petrolimex ( 1.265 tỷ đồng ) và Hòa Phát ( 1.262 tỷ đồng ).