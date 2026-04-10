Nhà đầu tư nước ngoài đem tiền trở lại sàn chứng khoán Việt Nam

Khối ngoại bất ngờ đảo chiều mua ròng hơn 900 tỷ đồng, chấm dứt chuỗi 5 phiên bán ròng liên tiếp, qua đó trở thành lực đỡ quan trọng giúp VN-Index duy trì sắc xanh.

Sau nhịp điều chỉnh ở phiên trước, thị trường chứng khoán Việt Nam đã nhanh chóng lấy lại trạng thái cân bằng và hồi phục trong phiên giao dịch ngày 10/4. Ngay từ đầu phiên, VN-Index đã bật tăng và duy trì khoảng cách an toàn so với tham chiếu, cho thấy lực cầu bắt đáy vẫn hiện diện. Tuy nhiên, đà tăng không thực sự bứt phá khi dòng tiền vẫn vận động trong trạng thái thăm dò, thiếu sự đồng thuận rõ rệt giữa các nhóm ngành.

Diễn biến phân hóa tiếp tục là đặc trưng chính của thị trường. Các nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn như tài chính, công nghiệp, bất động sản và tiêu dùng không hình thành được xu hướng chung, thay vào đó là sự giằng co giữa bên mua và bên bán. Dòng tiền chỉ tập trung cục bộ tại một số nhóm ngành có câu chuyện riêng, trong đó nổi bật là phân bón và dầu khí.

Thanh khoản thị trường tiếp tục suy giảm, phản ánh tâm lý thận trọng vẫn bao trùm. Tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn chỉ đạt khoảng 27.000 tỷ đồng , giảm gần 15% so với phiên trước đó. Đây là tín hiệu cho thấy dòng tiền chưa sẵn sàng quay trở lại mạnh mẽ, bất chấp chỉ số đã hồi phục về mặt điểm số.

Kết phiên, VN-Index tăng 13,32 điểm (+0,8%) lên 1.750 điểm; HNX-Index tăng 0,93 điểm (+0,4%) lên 251,91 điểm; trong khi UPCoM-Index đi ngược xu hướng chung khi giảm nhẹ 0,12 điểm (-0,1%) xuống 127,38 điểm.

Độ rộng thị trường ở trạng thái tương đối cân bằng, cho thấy sự giằng co vẫn hiện hữu. Toàn thị trường ghi nhận 430 mã tăng giá (trong đó có 39 mã tăng trần), 784 mã đứng giá và 350 mã giảm (gồm 25 mã giảm sàn).

Trong rổ VN30, diễn biến tích cực hơn khi có tới 20 mã tăng, 4 mã đứng giá và chỉ 6 mã giảm, qua đó giúp chỉ số đại diện rổ này tăng hơn 13 điểm lên 1.928 điểm.

Động lực chính kéo VN-Index trong phiên đến từ một số cổ phiếu vốn hóa lớn như VIC (+1,7%), TCB (+4,4%), BSR (tăng trần), GAS (+2,9%), LPB (+2,7%), GVR (+2,6%), VCB (+0,7%), PLX (+4,2%), MSB (+5,4%) và VNM (+1,6%). Đây là nhóm cổ phiếu đóng vai trò “giữ nhịp” cho thị trường trong bối cảnh dòng tiền chưa thực sự lan tỏa.

Ở chiều ngược lại, áp lực điều chỉnh vẫn hiện diện tại một số mã lớn, cho thấy sự phân hóa chưa hạ nhiệt. Các cổ phiếu như VHM (-0,7%), BVH (-4,3%), HPG (-0,9%), FPT (-0,8%), VPB (-1,4%), MCH (-0,3%), SHB (-0,7%), VCI (-0,8%), GMD (-1,4%) và SSI (-0,5%) ghi nhận mức giảm, phần nào kìm hãm đà tăng chung của chỉ số.

Một điểm sáng đáng chú ý trong phiên là động thái đảo chiều của khối ngoại. Sau chuỗi 5 phiên bán ròng liên tiếp, nhà đầu tư nước ngoài đã quay lại mua ròng với giá trị hơn 900 tỷ đồng , góp phần củng cố tâm lý thị trường. Dòng tiền ngoại tập trung giải ngân vào các cổ phiếu vốn hóa lớn, tiêu biểu như TCB (+ 217 tỷ đồng ), HPG (+ 179 tỷ đồng ) và MBB (+ 100 tỷ đồng ).

Ở chiều bán, áp lực rút vốn vẫn ghi nhận tại một số mã như BID (- 68 tỷ đồng ), VHM (- 43 tỷ đồng ) và FRT (- 37 tỷ đồng ), tuy nhiên quy mô không quá lớn và chưa tạo ra tác động tiêu cực đáng kể đến xu hướng chung.