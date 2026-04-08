Thị trường chứng khoán Việt Nam bùng nổ trong phiên sáng 8/4 khi thông tin giữ nguyên lộ trình nâng hạng giúp tâm lý nhà đầu tư đảo chiều, kéo VN-Index có lúc tăng hơn 70 điểm.

VN-Index vượt mốc 1.700 điểm sáng nay. Ảnh: Phương Lâm.

Sau chuỗi phiên giao dịch trầm lắng với thanh khoản suy kiệt và tâm lý thận trọng bao trùm, thị trường chứng khoán Việt Nam đã bất ngờ “đổi trạng thái” trong phiên sáng 8/4 khi lực cầu gia tăng mạnh mẽ ngay từ những phút đầu mở cửa.

Ngay tại đợt khớp lệnh xác định giá mở cửa (ATO), dòng tiền ồ ạt đổ vào diện rộng đã kéo mặt bằng giá cổ phiếu bứt phá đồng loạt. Có thời điểm, chỉ số VN-Index tăng vọt hơn 70 điểm, vượt mốc 1.750 điểm, mức cao nhất trong nhiều tuần trở lại đây. Đà tăng mạnh này cho thấy trạng thái “nén” kéo dài trước đó đã được giải tỏa, kích hoạt lực mua mang tính bùng nổ.

Dù vậy, sau pha hưng phấn ban đầu, thị trường nhanh chóng xuất hiện nhịp hạ nhiệt. Kết thúc phiên ATO, VN-Index thu hẹp biên độ tăng về quanh mức trên dưới 50 điểm. Tuy nhiên, xét trong bối cảnh thanh khoản và xu hướng trước đó, đây vẫn là mức tăng đáng kể, thậm chí là mạnh nhất trong khoảng một tháng gần đây.

Động lực chính thúc đẩy thị trường trong phiên này đến từ thông tin FTSE Russell tiếp tục xác nhận giữ nguyên lộ trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ nhóm Cận biên (Frontier Market) lên Mới nổi thứ cấp (Secondary Emerging Market) theo kế hoạch đã công bố từ tháng 10/2025. Đây được xem là yếu tố mang tính “cú hích” tâm lý, củng cố kỳ vọng về dòng vốn ngoại quy mô lớn sẽ gia nhập thị trường trong trung hạn.

Theo kế hoạch, quá trình đưa cổ phiếu Việt Nam vào các bộ chỉ số toàn cầu của FTSE Russell sẽ bắt đầu từ tháng 9/2026 và hoàn tất vào tháng 9/2027. Việc triển khai được chia thành 4 giai đoạn, khởi động từ ngày 21/9/2026, nhằm đảm bảo sự chuyển đổi diễn ra một cách trật tự, hạn chế biến động quá mức của dòng vốn và duy trì tính ổn định của thanh khoản thị trường. Đáng chú ý, lộ trình này cũng được thiết kế để hỗ trợ cơ chế giao dịch không yêu cầu ký quỹ trước (non-prefunding), một trong những tiêu chí quan trọng để nâng hạng.

Song song với yếu tố nội tại, bối cảnh quốc tế cũng góp phần cải thiện tâm lý nhà đầu tư. Việc Donald Trump tuyên bố tạm dừng các hành động quân sự nhằm vào Iran trong vòng 2 tuần, đổi lại việc đảm bảo an toàn cho tàu thuyền qua eo biển Hormuz, đã giúp hạ nhiệt căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông.

VN-Index dễ dàng bứt khỏi mốc kháng cự 1.700 điểm. Ảnh: TradingView.

Tính đến 9h30, VN-Index vẫn duy trì đà tăng mạnh với mức tăng 41,25 điểm (+2,5%) lên 1.718 điểm. Chỉ số HNX-Index tăng 4,86 điểm (+2%) lên 251 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng 2 điểm (+1,6%) lên 127 điểm.

Độ rộng thị trường nghiêng hẳn về phía tích cực khi ghi nhận hơn 500 mã tăng giá, áp đảo hoàn toàn so với hơn 50 mã giảm, phần còn lại giữ tham chiếu.

Đáng chú ý, rổ VN30 - đại diện cho nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn - ghi nhận trạng thái tăng điểm đồng thuận khi toàn bộ 30 mã đều giao dịch trong sắc xanh. Nhờ đó, chỉ số VN30-Index tăng gần 50 điểm lên 1.887 điểm, đóng vai trò dẫn dắt chính cho toàn thị trường.

Sự cải thiện đồng thời của các yếu tố vĩ mô, thông tin nâng hạng và diễn biến địa chính trị đã giúp tâm lý nhà đầu tư chuyển biến rõ rệt theo hướng tích cực hơn. Dòng tiền quay trở lại thị trường với cường độ mạnh, thể hiện qua giá trị giao dịch trên cả 3 sàn đạt khoảng 7.000 tỷ đồng chỉ trong nửa giờ đầu phiên, cao gấp 4 lần so với cùng thời điểm của phiên trước.