Chứng khoán toàn cầu đồng loạt tăng điểm

  • Thứ tư, 8/4/2026 09:35 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Các thị trường chứng khoán từ Mỹ đến châu Á đồng loạt tăng điểm sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã đồng ý tạm dừng các cuộc tấn công vào Iran trong vòng 2 tuần.

Trong phiên giao dịch 8/4, các chỉ số chứng khoán tại thị trường Hàn Quốc và Nhật Bản tăng mạnh. Ảnh: Reuters.

Trong phiên giao dịch 8/4, các chỉ số tại thị trường chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương bật tăng mạnh. Cụ thể, chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng vọt 5,3%, thậm chí có thời điểm tăng 6%, qua đó kích hoạt cơ chế tạm ngừng giao dịch.

Chỉ số vốn hóa nhỏ Kosdaq tăng 3,4%, trong khi các cổ phiếu trụ cột như Samsung Electronics và SK Hynix lần lượt tăng 7,25% và 9,2%.

Diễn biến này đã đưa chỉ số MSCI châu Á - Thái Bình Dương (ngoại trừ Nhật Bản) tăng 4%.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 mở rộng đà tăng lên 4,5%, trong khi Topix tăng 3,2%. Chỉ số S&P/ASX 200 của Australia tăng 2,7%.

Thị trường Hong Kong (Trung Quốc) cũng được dự báo sẽ tăng khi mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ. Hợp đồng tương lai của chỉ số Hang Seng đạt 25.233 điểm, tăng nhẹ so với mức đóng cửa trước đó là 25.116,53 điểm. Ngoài ra, chỉ số CSI 300 của Trung Quốc đại lục cũng bật tăng hơn 2%.

Về chính trị, ông Trump nhấn mạnh rằng lệnh ngừng bắn 2 tuần phụ thuộc vào việc Iran đồng ý mở lại hoàn toàn, ngay lập tức và an toàn eo biển Hormuz. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết việc lưu thông an toàn qua eo biển này sẽ được đảm bảo thông qua sự phối hợp với lực lượng vũ trang Iran trong 2 tuần tới, theo CNBC.

Trong một bài đăng trên nền tảng X, thay mặt Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao của nước này, ông Araghchi cho biết lực lượng vũ trang Iran sẽ "chấm dứt các hoạt động phòng thủ".

Ông Josh Rubin, nhà quản lý danh mục tại Thornburg Investments, nhận định trong thời gian dài, giá năng lượng vốn có xu hướng gây áp lực lạm phát trên toàn cầu. Nếu giá năng lượng hạ nhiệt, điều này sẽ tạo ra tín hiệu tích cực cho lạm phát, cũng như nâng triển vọng cắt giảm lãi suất của các ngân hàng trung ương.

Tại thị trường chứng khoán Mỹ, 3 chỉ số chính kết thúc phiên giao dịch ngày 7/4 (giờ Mỹ) với diễn biến trái chiều sau thông báo của ông Trump. Chỉ vài phút trước khi đóng cửa, hai chỉ số S&P 500Nasdaq Composite đã đảo chiều tăng nhẹ, ghi nhận phiên tăng thứ 5 liên tiếp.

Cụ thể, chỉ số Dow Jones giảm 85,42 điểm (-0,18%) xuống 46.584,46 điểm, trong khi S&P 500 tăng 5,02 điểm (+0,08%) lên 6.616,85 điểm và Nasdaq Composite tăng 21,51 điểm (+0,1%) lên 22.017,85 điểm.

Hợp đồng tương lai gắn với chỉ số Dow Jones tăng 718 điểm (+1,5%). Bên cạnh đó, hợp đồng tương lai S&P 500 tăng 1,6%, còn hợp đồng tương lai Nasdaq 100 tăng 1,7%.

Anh Nguyễn

chứng khoán châu Á Donald Trump Dow Jones Nasdaq S&P 500 chứng khoán Hàn Quốc Nhật Bản chứng khoán Mỹ Iran

  • Dow Jones

    Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones (DJIA) là một chỉ số thị trường chứng khoán được tạo ra bởi Charles Dow, chủ báo The Wall Street Journal. Chỉ số này được xác định dựa trên giá cổ phiếu trung bình của 30 công ty lớn nhất nước Mỹ, khi đã giao dịch trong một phiên giao dịch chuẩn trên thị trường chứng khoán.

  • NASDAQ

    NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation System) là sàn giao dịch chứng khoán điện tử Mỹ với khoảng 3.200 công ty niêm yết và số lượng cổ phiếu giao dịch bình quân nhiều hơn bất kỳ sàn giao dịch khác ở Mỹ. NASDAQ có giá trị vốn hoá thị trường đứng thứ 3 trên thế giới.

    • Thành lập: 4/2/1971
    • Sáng lập: Hiệp hội Giao dịch Chứng khoán Quốc gia

  • S&P 500

    S&P 500 (Standard & Poor's 500 Stock Index) là một chỉ số cổ phiếu dựa trên cổ phiếu phổ thông của 500 công ty có vốn hóa thị trường lớn nhất niêm yết trên NYSE hoặc NASDAQ. S&P 500 được phát triển và cập nhật bởi S&P Dow Jones Indices. chủ sở hữu lớn nhất là tập đoàn McGraw Hill Financial,

    • Thành lập: 1957
    • Sáng lập: S&P Dow Jones Indices

Chứng khoán Việt Nam bùng nổ

09:57 8/4/2026

Thị trường chứng khoán Việt Nam bùng nổ trong phiên sáng 8/4 khi thông tin giữ nguyên lộ trình nâng hạng giúp tâm lý nhà đầu tư đảo chiều, kéo VN-Index có lúc tăng hơn 70 điểm.

