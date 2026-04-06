Chứng khoán châu Á 'dậy sóng' chỉ sau một thông báo của ông Trump

  • Thứ hai, 6/4/2026 10:38 (GMT+7)
  • 5 giờ trước

Chứng khoán châu Á mở cửa tăng điểm trong phiên đầu tuần, khi nhà đầu tư đánh giá các phát biểu mới của ông Trump về cuộc chiến với Iran và việc gia hạn thời hạn đàm phán.

Mở cửa phiên giao dịch đầu tuần, các chỉ số chứng khoán tại Hàn Quốc và Nhật Bản bật tăng. Ảnh: Reuters.

Trong phiên giao dịch ngày 6/4, hàng loạt thị trường chứng khoán châu Á đang ghi nhận xu hướng tăng mạnh khi các nhà đầu tư phân tích các diễn biến mới nhất về tình hình xung đột tại Trung Đông.

Cụ thể, tại thị trường Hàn Quốc, chỉ số Kospi mở cửa tăng 1,8%, còn chỉ số vốn hóa nhỏ Kosdaq cũng tăng 0,98%. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản đang tăng 0,62%, còn chỉ số Topix cũng biến động tích cực với mức tăng 0,23%. Ngoài ra, chỉ số MSCI châu Á - Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản) cũng tăng 0,5%.

Hiện, các thị trường chứng khoán Australia, New Zealand và Hong Kong (Trung Quốc) vẫn đang nghỉ Lễ Phục sinh, còn Trung Quốc đại lục và Đài Loan (Trung Quốc) đang trong kỳ nghỉ Tết Thanh Minh.

Biến động của thị trường chứng khoán châu Á kể trên diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục đưa ra một loạt đe dọa mới, cảnh báo sẽ tấn công các nhà máy điện và cơ sở hạ tầng dân sự của Iran từ ngày 7/4 (giờ địa phương) nếu Tehran không mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz, theo CNBC.

Điểm nghẽn dầu mỏ quan trọng nằm giữa Iran và bán đảo Ả Rập này từng vận chuyển khoảng 1/5 nguồn cung dầu toàn cầu trước khi cuộc chiến giữa Mỹ - Israel và Iran nổ ra vào ngày 28/2.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội với nhiều lời lẽ gay gắt, ông Trump tuyên bố sẽ mang "địa ngục" đến Iran sau khi lực lượng Mỹ giải cứu một phi công nước này tại Iran vào tuần trước. Nhà Trắng cũng thông báo đây là hạn chót mới để Iran đạt được thỏa thuận với Mỹ.

Ông Trump nói thêm sẽ tổ chức họp báo cùng với quân đội tại Phòng Bầu dục vào lúc 13h ngày 6/4 (giờ Mỹ).

Về phía Iran, nước này đã phản đối tối hậu thư của ông Trump về việc mở lại eo biển Hormuz, đồng thời cho rằng tuyến đường thủy quan trọng này chỉ được mở hoàn toàn sau khi các thiệt hại từ chiến tranh được bồi thường. Tehran cũng tiếp tục các cuộc tấn công vào các mục tiêu kinh tế và hạ tầng tại khu vực vùng Vịnh lân cận, bao gồm trụ sở dầu mỏ của Kuwait.

Hiện tại, 8 nước thành viên của OPEC và các đồng minh đã tăng hạn ngạch sản lượng dầu thêm 206.000 thùng/ngày cho tháng 5, dù động thái này phần lớn mang tính biểu tượng khi chiến tranh đã hạn chế các hoạt động vận chuyển từ một số thành viên.

Mặt khác, hợp đồng tương lai chứng khoán Phố Wall giảm mạnh trong phiên giao dịch sớm khi nhà đầu tư tiếp tục theo dõi diễn biến cuộc chiến giữa Mỹ và Iran. Hợp đồng tương lai chỉ số Dow Jones giảm 0,5%, trong khi hợp đồng tương lai S&P 500Nasdaq 100 lần lượt giảm 0,6% và 0,7%.

Những lời đe dọa lặp đi lặp lại của ông Trump về việc phá hủy cơ sở hạ tầng dân sự, bao gồm nhà máy điện và cầu đường, nếu tuyến đường thủy quan trọng này không được mở trước ngày 7/4 đã khiến giới giao dịch lo ngại về các đòn trả đũa từ Iran nhằm vào các mục tiêu tại các quốc gia vùng Vịnh.

Ông Ed Yardeni, Chủ tịch kiêm chiến lược gia đầu tư trưởng của Yardeni Research, cho biết tuần này sẽ tiếp tục bị chi phối bởi các diễn biến tại Trung Đông, dù một loạt dữ liệu kinh tế quan trọng khác cũng sẽ thu hút sự chú ý.

Báo cáo việc làm Mỹ cho thấy tăng trưởng việc làm phục hồi mạnh hơn dự kiến trong tháng 3, với 178.000 việc làm mới trong lĩnh vực phi nông nghiệp, mức tăng lớn nhất trong hơn một năm. Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 4,3% từ mức 4,4%, theo Reuters.

Dữ liệu này khiến triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trở nên phức tạp hơn. Cơ quan này sẽ đưa ra quyết định lãi suất tiếp theo tại cuộc họp kéo dài 2 ngày kết thúc vào 29/4. Tuy nhiên, định giá trên thị trường hoán đổi cho thấy nhà đầu tư hiện kỳ vọng Fed sẽ không có động thái nào cho đến tận tháng 9/2027.

Anh Nguyễn

  • Dow Jones

    Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones (DJIA) là một chỉ số thị trường chứng khoán được tạo ra bởi Charles Dow, chủ báo The Wall Street Journal. Chỉ số này được xác định dựa trên giá cổ phiếu trung bình của 30 công ty lớn nhất nước Mỹ, khi đã giao dịch trong một phiên giao dịch chuẩn trên thị trường chứng khoán.

  • NASDAQ

    NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation System) là sàn giao dịch chứng khoán điện tử Mỹ với khoảng 3.200 công ty niêm yết và số lượng cổ phiếu giao dịch bình quân nhiều hơn bất kỳ sàn giao dịch khác ở Mỹ. NASDAQ có giá trị vốn hoá thị trường đứng thứ 3 trên thế giới.

    • Thành lập: 4/2/1971
    • Sáng lập: Hiệp hội Giao dịch Chứng khoán Quốc gia

  • S&P 500

    S&P 500 (Standard & Poor's 500 Stock Index) là một chỉ số cổ phiếu dựa trên cổ phiếu phổ thông của 500 công ty có vốn hóa thị trường lớn nhất niêm yết trên NYSE hoặc NASDAQ. S&P 500 được phát triển và cập nhật bởi S&P Dow Jones Indices. chủ sở hữu lớn nhất là tập đoàn McGraw Hill Financial,

    • Thành lập: 1957
    • Sáng lập: S&P Dow Jones Indices



