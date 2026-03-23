Thị trường tài chính châu Á chao đảo

Thị trường tài chính - chứng khoán châu Á lao dốc mạnh trong phiên giao dịch sáng đầu tuần 23/3 khi Mỹ - Israel và Iran liên tục đưa ra các lời đe dọa leo thang cuộc xung đột.

Thị trường chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương bị bán tháo mạnh trong phiên giao dịch ngày 23/3, khi tình hình xung đột leo thang. Ảnh: Reuters.

Thị trường chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương bị bán tháo mạnh trong phiên giao dịch sáng ngày 23/3, với các chỉ số lớn tại Nhật Bản và Hàn Quốc giảm hơn 5%, trong bối cảnh nhà đầu tư rút khỏi các tài sản rủi ro trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông đã bước sang tuần thứ tư, theo CNBC.

Cụ thể, tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 đang giảm 3,9%, nâng tổng mức giảm trong tháng 3 lên hơn 13%. Trong khi đó, chỉ số rộng nhất của MSCI đối với cổ phiếu châu Á - Thái Bình Dương (không bao gồm Nhật Bản) cũng tụt 1,2%.

Đáng chú ý, thị trường chứng khoán Hàn Quốc cũng đang giảm 4,5%, khiến mức sụt giảm trong tháng này lên tới 12%. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc lao dốc hơn 6%, còn chỉ số cổ phiếu vốn hóa nhỏ Kosdaq giảm gần 5%. Sở Giao dịch Chứng khoán Hàn Quốc thậm chí đã một lần nữa phải tạm ngừng giao dịch trong thời gian ngắn sau khi hợp đồng tương lai Kospi 200 giảm hơn 5%.

Ngoài ra, chỉ số Hang Seng tại Hong Kong (Trung Quốc) và chỉ số CSI 300 của Trung Quốc đại lục đều giảm gần 2% ngay khi mở cửa.

Tại thị trường Việt Nam, chỉ số VN-Index mở cửa sáng nay cũng giảm hơn 50 điểm (-3%), thủng mốc 1.600 điểm.

Về tình hình địa chính trị, căng thẳng tại Trung Đông đang ngày một leo thang khi cả Mỹ - Israel và Iran đều liên tục đưa ra các đe dọa cứng rắn về việc tấn công hạ tầng năng lượng của nhau.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó đe dọa sẽ "xóa sổ" các nhà máy điện của Iran nếu Tehran không mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz, tuyến huyết mạch quan trọng đối với dòng chảy năng lượng toàn cầu, trong vòng 48 giờ, theo Reuters.

Iran lập tức đáp trả, đe dọa nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng năng lượng và các nhà máy khử mặn tại khu vực vùng Vịnh nếu Mỹ thực hiện tối hậu thư này.

Vào ngày 21/3, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo bất kỳ cuộc tấn công nào vào các nhà máy điện của nước này sẽ ngay lập tức bị đáp trả bằng các đòn tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và dầu mỏ trên khắp khu vực.

"Các cơ sở hạ tầng trọng yếu cùng hệ thống năng lượng và dầu mỏ trên toàn khu vực sẽ bị coi là mục tiêu hợp pháp và bị phá hủy đến mức không thể khôi phục, đồng thời giá dầu sẽ tăng cao trong thời gian dài", ông Ghalibaf viết trên nền tảng X.

Đến ngày 22/3, ông tiếp tục mở rộng cảnh báo sang cả những bên nắm giữ trái phiếu kho bạc Mỹ, cho rằng các tổ chức tài chính mua trái phiếu chính phủ Mỹ và "tài trợ cho ngân sách quân sự của Mỹ" cũng có thể bị coi là mục tiêu, cùng với các căn cứ quân sự.