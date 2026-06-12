Diễn biến bất ngờ của giá USD tự do

Thị trường ngoại tệ trong nước đang ghi nhận diễn biến bất ngờ khi đồng USD trên thị trường tự do lại rơi xuống mức thấp hơn cả kênh giao dịch ngân hàng.

Giá USD tự do bất ngờ giảm sâu. Ảnh: Nam Khánh.

Ngày 12/6, tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam so với USD được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tăng nhẹ, niêm yết ở mức 25.155 đồng/USD.

Giá USD tự do rớt mạnh

Với biên độ +/- 5% theo tỷ giá trung tâm, tỷ giá trần các ngân hàng thương mại được phép giao dịch hôm nay là 26.413 đồng/USD, trong khi giá sàn là 23.897 đồng/USD. Tại Cục Quản lý dự trữ ngoại hối Nhà nước, tỷ giá tham khảo được NHNN niêm yết ở mức 23.948 - 26.362 đồng/USD (mua - bán).

Cùng diễn biến với đà tăng của tỷ giá trung tâm, giá bán đồng bạc xanh tại hầu hết ngân hàng thương mại đều tăng trong hôm nay.

Trong đó, Vietcombank giao dịch ở mức 26.092 - 26.412 đồng/USD (mua - bán), tăng 2 đồng so với hôm qua. Tương tự, BIDV hiện giao dịch ngoại tệ này ở mức 26.132 - 26.412 đồng/USD, trong khi VietinBank niêm yết ở 25.950 - 26.412 đồng/USD.

Tại nhóm ngân hàng thương mại tư nhân như Techcombank, Eximbank, VPBank, ACB, SHB... giá bán ra đồng bạc xanh cũng đồng loạt neo ở mức 26.412 đồng/USD. Ở chiều mua vào, các nhà băng này chủ yếu giao dịch quanh vùng 25.980-26.111 đồng/USD.

Tính từ đầu tháng 6 tới nay, giá USD ở nhiều ngân hàng có xu hướng đi lên, mức tăng thêm khoảng 20 đồng/USD.

Điều bất ngờ là trái ngược với đà nhích lên của giá USD ngân hàng, đồng USD trên thị trường tự do lại đi xuống. Một số điểm thu đổi ngoại tệ ở Hà Nội hiện báo giá đồng bạch xanh ở mức 26.240 đồng/USD (mua) và 26.270 đồng/USD (bán), tương ứng giảm 130 đồng so với hôm qua. Mức này đã thấp hơn tới 140 đồng so với giá giao dịch tại ngân hàng.

Đây là diễn biến khá bất ngờ bởi trong quý I, giá USD tự do từng có thời điểm tăng mạnh lên xấp xỉ 28.000 đồng/USD và cao hơn giá trong ngân hàng thương mại khoảng 1.600 đồng.

Trên thị trường quốc tế, chỉ số USD Index, thước đo sức mạnh đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt, hiện neo tại vùng 99,7 điểm. Chỉ số này đã liên tục mạnh lên trong một tháng qua, tương đương mức tăng gần 2%. Còn nếu so với đầu năm, USD Index tăng khoảng 1,7%.

Hiện giá USD trong ngân hàng đã cao hơn giá USD giao dịch trên thị trường tự do khoảng 100 đồng. Ảnh: Nam Khánh.

Dự báo mới nhất về tỷ giá USD/VND

Chia sẻ tại Diễn đàn Đầu tư Việt Nam VIF 2026 Summer Summit, ông Nguyễn Xuân Thành, Giảng viên cao cấp Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright, cho biết từ đầu năm 2026 đến trước khi xung đột Trung Đông bùng phát, tiền Đồng có xu hướng tăng giá. Dù cú sốc địa chính trị và giá năng lượng đã làm mất đi phần tăng giá này, VND nhìn chung vẫn duy trì được sự ổn định.

Tuy nhiên, theo ông Thành, trong thời gian tới Việt Nam có thể phải chấp nhận để VND giảm giá ở mức nhất định. Ông cho rằng việc này sẽ giúp nền kinh tế giảm áp lực, đồng thời tạo điều kiện để cơ quan quản lý tiếp tục duy trì mặt bằng lãi suất hợp lý cho hệ thống ngân hàng.

Phân tích sâu hơn, ông Thành nhận định dư địa sử dụng dự trữ ngoại hối để hỗ trợ tỷ giá không còn nhiều. Bên cạnh đó, tăng trưởng cung tiền vẫn hạn chế trong khi mục tiêu tín dụng ở mức cao, cùng với việc hệ số cho vay trên huy động (LDR) của nhiều ngân hàng đã vượt 100%, đang tạo thêm sức ép lên tỷ giá.

Ở góc nhìn tích cực hơn, TS. Nguyễn Tú Anh, Giám đốc Nghiên cứu Chính sách Trường Đại học VinUni, cho rằng Việt Nam hoàn toàn có khả năng duy trì tỷ giá ổn định từ nay đến cuối năm.

Theo ông, tình trạng thâm hụt thương mại hiện nay chủ yếu đến từ việc nhập khẩu máy móc, thiết bị và linh kiện phục vụ hoạt động đầu tư, sản xuất của khu vực FDI. Các khoản nhập khẩu này được tài trợ bằng chính dòng vốn FDI chảy vào Việt Nam nên về cơ bản tự cân bằng trên cán cân thanh toán, không tạo áp lực buộc ngân hàng phải bán ngoại tệ để đáp ứng nhu cầu nhập khẩu.

Ngoài ra, nguồn cung ngoại tệ dồi dào từ thặng dư cán cân tài chính, dòng vốn FDI giải ngân ở mức kỷ lục cùng lượng kiều hối tích cực cũng là những yếu tố hỗ trợ sự ổn định của tỷ giá.

TS. Nguyễn Tú Anh cũng cho rằng mặt bằng lãi suất trong nước đang ở mức tương đối cao, giúp thu hẹp chênh lệch với lãi suất USD ở nước ngoài. Điều này góp phần hạn chế dòng vốn chảy ra nước ngoài và thu hút trở lại các dòng vốn ngắn hạn bằng ngoại tệ.

Dù vậy, ông lưu ý rủi ro lớn nhất đối với tỷ giá hiện nay là khả năng Mỹ áp dụng các chính sách thuế quan mới đối với hàng hóa Việt Nam. Bên cạnh đó, nếu xung đột Trung Đông kéo dài, khiến chi phí nhập khẩu năng lượng và nguyên vật liệu tăng mạnh, áp lực lên tỷ giá cũng sẽ gia tăng đáng kể.

Đồng quan điểm, ông Trần Ngọc Báu, CEO WiGroup, nhận định áp lực tỷ giá ở thời điểm hiện tại vẫn chưa quá lớn. Nhiều doanh nghiệp FDI nhập khẩu khối lượng lớn linh kiện, chip và nguyên liệu có thể đã sử dụng nguồn ngoại tệ ở nước ngoài để thanh toán trong hệ sinh thái toàn cầu. Vì vậy, dù cán cân thương mại của Việt Nam đang thâm hụt, lượng USD thực tế không chảy ròng ra khỏi nền kinh tế trong nước, qua đó giúp tỷ giá chưa chịu nhiều sức ép.

Tuy nhiên, ông Báu lưu ý tác động của thâm hụt thương mại lên tỷ giá thường có độ trễ khoảng một quý. Do đó, áp lực thanh toán ngoại tệ và những ảnh hưởng rõ nét hơn đến tỷ giá có thể sẽ xuất hiện trong vòng 1-2 tháng tới.