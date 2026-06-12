Intel đã đầu tư hơn 4 tỷ USD vào Việt Nam

Trong 20 năm qua, Intel đã đầu tư hơn 4 tỷ USD vào nhà máy Việt Nam, đồng thời cho xuất xưởng hơn 4 tỷ sản phẩm chip cũng như góp hơn 110 tỷ USD vào giá trị xuất khẩu.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Intel Việt Nam, ông Kenneth Tse, Tổng giám đốc Nhà máy Intel Products Việt Nam (IPV), cho biết thời điểm Intel đầu tư, Việt Nam đang nổi lên như một điểm đến sản xuất đầy hứa hẹn, nhưng ngành công nghiệp bán dẫn mới chỉ ở giai đoạn sơ khai.

Còn ở thời điểm hiện tại, đại diện Intel nhận định nhà máy tại Việt Nam đã trở thành cơ sở lắp ráp và kiểm định lớn nhất trong mạng lưới toàn cầu của Intel, đồng thời là một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng công nghệ thế giới.

Ông Kenneth Tse, Tổng giám đốc Nhà máy Intel Products Việt Nam (IPV), phát biểu tại Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Intel Việt Nam. Ảnh: Anh Nguyễn.

Tính đến nay, Intel đã cam kết đầu tư tổng cộng 4,1 tỷ USD vào Việt Nam. Trong suốt 20 năm qua, IPV đã xuất xưởng hơn 4 tỷ đơn vị sản phẩm và đóng góp hơn 110 tỷ USD giá trị xuất khẩu. Chỉ tính riêng trong năm 2025, IPV đã đóng góp khoảng 11,67 tỷ USD giá trị xuất khẩu, chiếm 57% tổng kim ngạch xuất khẩu của Khu Công nghệ cao TP.HCM (SHTP) và khoảng 12% tổng kim ngạch xuất khẩu của toàn TP.HCM.

Đáng chú ý, khoản đầu tư của hãng chip đã góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực bán dẫn của Việt Nam, thúc đẩy sự phát triển của các lĩnh vực sản xuất, thiết kế và nghiên cứu - phát triển (R&D), đồng thời kết nối Việt Nam sâu rộng hơn với hệ sinh thái công nghệ toàn cầu.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhận định Intel là dự án hạt nhân và là một trong những tập đoàn công nghệ lớn nhất đầu tư tại TP.HCM nói chung và chiếm xấp xỉ 30% tổng vốn đầu tư đăng ký vào Khu Công nghệ cao.

"Tôi tự hào khi chứng kiến kim ngạch xuất khẩu của Intel Products Việt Nam đạt 11,67 tỷ USD năm 2025 và đang trên đà chạm đến cột mốc kỷ lục là 14,6 tỷ USD trong năm 2026 này", ông Được nhìn nhận.

Bên cạnh những kết quả kinh doanh vượt bậc, TP.HCM đánh giá cao trách nhiệm xã hội của Intel và sự gắn kết, phối hợp hiệu quả với các cơ quan đơn vị tiêu biểu như những chương trình hợp tác thiết thực với ban quản lý Khu Công nghệ cao, các sở ban ngành thành phố và Đại học Quốc gia, trong nỗ lực đào tạo phát triển con người quản trị nhân lực ngành bán dẫn. Vào tháng 5 vừa qua, Intel đã tiến hành trao tặng hơn 30 thiết bị lắp ráp và kiểm định chip cho Khu Công nghệ cao TP.HCM và Đại học Quốc gia Hà Nội nhằm hỗ trợ công tác đào tạo cũng như nghiên cứu bán dẫn tại Việt Nam.

Chính quyền thành phố cam kết sẽ đồng hành, chủ động tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Intel Việt Nam phát triển vững mạnh và đưa TP.HCM hiện diện trên bản đồ công nghệ thế giới.

Cũng tại sự kiện, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân nhận định sau 20 năm, Việt Nam đã trở thành thị trường bán dẫn với quy mô đạt trên 21 tỷ USD , thu hút hơn 14 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài với hơn 240 dự án, hình thành khoảng 60 doanh nghiệp thiết kế vi mạch, cùng đội ngũ kỹ sư trình độ cao rơi vào khoảng 5.000-7.000 người.

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Anh Nguyễn.

Trong 20 năm tiếp theo, ông Quân mong muốn cùng Intel thực hiện một số chuyển dịch chuyển lớn liên quan đến ngành công nghiệp bán dẫn, trong đó bao gồm việc chuyển từ tham gia chuỗi giá trị cung ứng sang làm chủ nhiều công đoạn quan trọng hơn. Bên cạnh đó, Việt Nam cần dịch chuyển từ thu hút đầu tư sang đồng sáng tạo, nghiên cứu và phát triển những sản phẩm mới phục vụ thị trường toàn cầu cũng như chuyển từ đào tạo nhân lực sang phát triển nhân tài có khả năng dẫn dắt những công nghệ tương lai.

Liên quan đến vấn đề tỷ lệ nội địa hóa, ông Quân nhấn mạnh Việt Nam cần nâng cao tỷ lệ này để không chỉ đóng vai trò là một trung tâm lắp ráp, mà còn tham gia sâu hơn vào chuỗi sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu.

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Luật công nghệ cao (sửa đổi). Trong Luật công nghệ cao sửa đổi, Bộ cho biết đã dành những ưu đãi lớn nhất cho các doanh nghiệp và đáp ứng một số tiêu chí doanh nghiệp công nghệ, khoa học công nghệ.

"Ngoài ra, Bộ cũng đang tạo mọi điều kiện cho các doanh nghiệp nước ngoài để họ có cơ hội thực hiện việc nghiên cứu và phát triển (R&D) tại Việt Nam", lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ nói thêm.