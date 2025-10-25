Intel sẽ chuyển thêm sản xuất đến Việt Nam

Tập đoàn Intel có kế hoạch chuyến hoạt động lắp ráp, đóng gói và kiểm định từ cơ sở tại nhà máy Costa Rica sang các thị trường tiềm năng như Việt Nam.

Nhà máy của Intel tại Khu công nghệ cao TP.HCM. Ảnh: Intel.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được mới đây đã đến thăm và làm việc tại Nhà máy Intel Products Việt Nam trong Khu công nghệ cao TP.HCM. Buổi làm việc nhằm thúc đẩy hợp tác đầu tư, công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực giữa Intel và TP.HCM.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho biết TP.HCM mới sau khi hợp nhất có không gian phát triển với quy mô lớn hơn.

Đây cũng là giai đoạn thành phố đặc biệt coi trọng thu hút các nguồn lực chất lượng cao từ bên ngoài, nhất là vốn, công nghệ và trình độ quản lý, chuyên môn tiên tiến từ các tập đoàn hàng đầu thế giới như Intel.

Thành phố rất coi trọng và luôn mong muốn có được sự đồng hành của Intel như một đối tác chiến lược quan trọng, đặc biệt trong lĩnh vực phát triển nền kinh tế tri thức, phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Được biết, kim ngạch xuất khẩu lũy kế đến quý II đã vượt mốc 100 tỷ USD , và gần đây nhất là việc đưa vào sản xuất những sản phẩm chip bán dẫn sử dụng công nghệ 18A tiên tiến nhất.

Ông Nguyễn Văn Được mong muốn Intel Products Việt Nam trở thành trung tâm xuất sắc về đóng gói và kiểm thử tiên tiến, là nơi những sản phẩm phức tạp nhất, giá trị nhất của Intel được hoàn thiện và ra mắt thế giới.

Thay mặt lãnh đạo TP.HCM, ông Nguyễn Văn Được cam kết sẽ đồng hành, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp công nghệ hàng đầu như Intel, nhằm hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững, kinh tế số - công nghệ cao và nâng cao vị thế của Việt Nam, trong đó có TP.HCM.

Ông Kenneth Tse, Tổng giám đốc Intel Việt Nam (IPV), cho biết đến nay, Intel Vietnam đã trở thành cơ sở lắp ráp và kiểm định lớn nhất của Intel, chiếm hơn 50% sản lượng của tập đoàn Intel, tạo ra hơn 6.000 việc làm.

Sau gần 20 năm có mặt tại Việt Nam, Intel đã xuất khẩu hơn 4 tỷ sản phẩm, đóng góp hơn 100 tỷ USD xuất khẩu của Việt Nam.

Hiện nay Intel Việt Nam đang tiếp tục ứng dụng các kỹ thuật công nghệ mới của tập đoàn trong các sản phẩm, trong đó có dòng sản phẩm chip tiên tiến công nghệ 18A tiên tiến nhất.

Intel đang sản xuất dòng chip công nghệ bán dẫn hàng đầu hiện nay. Việc triển khai công nghệ này tại Việt Nam giúp lao động trong nước tiếp cận các chuẩn công nghệ cao nhất, nâng cao kỹ năng và chất lượng nhân lực.

Ông Kenneth Tse cũng chia sẻ tập đoàn Intel đang trong quá trình chuyến đổi chiến lược toàn cầu, thực hiện các điều chỉnh tối ưu hóa hoạt động sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả và khả năng cạnh tranh.

Trong giai đoạn chuyển đổi này, tập đoàn có kế hoạch chuyến hoạt động lắp ráp, đóng gói và kiểm định từ cơ sở tại nhà máy Costa Rica sang các thị trường tiềm năng như Việt Nam.

Vì vậy, ông bày tỏ mong muốn TP.HCM hỗ trợ Intel Việt Nam về giấy phép vận hành máy móc, thiết bị cũng như đảm bảo an ninh vận chuyển hàng không đối với những lô hàng nhập từ các quốc gia khác vào Việt Nam.

Ông Kenneth Tse cũng khẳng định Intel Việt Nam mong muốn và sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ TP.HCM trong đào tạo nguồn nhân lực về AI, phát triển công nghệ đổi mới sáng tạo; hợp tác đầu tư trong lĩnh vực năng lượng tái tạo…