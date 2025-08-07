Ông Trump yêu cầu CEO Intel từ chức ngay lập tức

Cổ phiếu Intel nhanh chóng giảm mạnh sau khi Tổng thống Donald Trump yêu cầu CEO Lip-Bu Tan từ chức do lo ngại "xung đột lợi ích nghiêm trọng".

CEO Intel Lip-Bu Tan phát biểu tại Hội nghị Công nghệ Sản xuất thường niên của công ty tại San Jose, bang California (Mỹ) ngày 29/4. Ảnh: Reuters.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 7/8, ông Trump viết: "CEO Intel - ông Lip-Bu Tan - đang có xung đột lợi ích nghiêm trọng và phải từ chức ngay lập tức. Không còn giải pháp nào khác cho vấn đề này".

Ngay sau phát ngôn này, cổ phiếu Intel giảm tới 5% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa, theo CNBC. Công ty hiện vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức trước yêu cầu từ phía ông Trump.

Ông Lip-Bu Tan vừa được bổ nhiệm làm CEO Intel hồi tháng 3, trong nỗ lực tái cấu trúc công ty sau giai đoạn doanh thu sụt giảm dưới thời cựu CEO Pat Gelsinger. Tuy nhiên, chỉ vài tháng sau, vị tân lãnh đạo đã vướng vào loạt nghi vấn liên quan đến mối quan hệ với các công ty Trung Quốc.

Thượng nghị sĩ Tom Cotton tuần này đã gửi thư tới Chủ tịch HĐQT Intel, bày tỏ lo ngại về "tính bảo mật và sự toàn vẹn trong hoạt động của Intel", cũng như "nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh quốc gia Mỹ".

Ông Cotton đặc biệt đề cập đến thời kỳ Lip-Bu Tan còn là CEO của Cadence Design Systems - công ty từng dính líu đến một vụ án hình sự trong quá khứ.

Ngoài ra, thượng nghị sĩ cũng yêu cầu Intel làm rõ liệu ông Tan có còn nắm giữ cổ phần tại các công ty bán dẫn Trung Quốc hay không.

Theo Reuters, ông Tan từng đầu tư vào nhiều doanh nghiệp công nghệ Trung Quốc, bao gồm cả các công ty có liên quan đến lĩnh vực quốc phòng, thông qua các quỹ đầu tư mạo hiểm hoặc sở hữu trực tiếp.

Điều này khiến giới lập pháp Mỹ nghi ngờ về khả năng CEO Intel đáp ứng các tiêu chuẩn an ninh nghiêm ngặt mà Washington yêu cầu với những doanh nghiệp nhận hỗ trợ từ ngân sách liên bang.

"Intel có trách nhiệm quản lý nguồn vốn từ người nộp thuế Mỹ một cách minh bạch và tuân thủ các quy định an ninh liên bang. Những mối quan hệ của ông Tan khiến dư luận hoài nghi về khả năng thực hiện các nghĩa vụ đó", ông Cotton nhấn mạnh.

Bất chấp những rắc rối, Intel vừa công bố kết quả kinh doanh quý II/2025 vượt kỳ vọng, song cũng thông báo loạt biện pháp cắt giảm chi tiêu mạnh tay.

Trong một bản ghi nhớ nội bộ, CEO Lip-Bu Tan xác nhận sẽ giảm đầu tư vào mảng xưởng đúc chip (foundry) - sản xuất chip cho các bên thứ ba. Lĩnh vực này ghi nhận khoản lỗ lên tới 3,17 tỷ USD trong quý vừa qua.

Công ty cũng quyết định hủy các dự án nhà máy tại Đức và Ba Lan, đồng thời hợp nhất hoạt động kiểm tra - đóng gói chip tại Việt Nam và Malaysia. Ngoài ra, tiến độ xây dựng nhà máy chip tại bang Ohio (Mỹ) sẽ bị trì hoãn.