Ông Trump muốn nước Mỹ trực tiếp sở hữu vốn các tập đoàn tư nhân

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố muốn đầu tư vào nhiều tập đoàn lớn khác của Mỹ sau thương vụ Intel, nhưng giới doanh nghiệp tỏ ra dè dặt trước xu hướng chính phủ can thiệp sâu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục thể hiện sự hài lòng với thương vụ chính phủ mua 9,9% cổ phần Intel. Ảnh: Reuters.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội hôm 25/8, ông Trump khẳng định sẽ thúc đẩy thêm các khoản đầu tư vào những doanh nghiệp Mỹ đang hoạt động tốt. Tuyên bố được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Nhà Trắng công bố việc sở hữu gần 10% cổ phần của hãng sản xuất chip Intel - bước đi biến khoản tài trợ chính phủ thành phần vốn góp, Reuters cho biết.

“Tôi không phải bỏ ra một xu nào cho Intel, nhưng lại mang về lượng cổ phiếu trị giá tới 11 tỷ USD , toàn bộ đều thuộc về nước Mỹ”, ông viết.

Tổng thống nhấn mạnh sẽ tiếp tục theo đuổi những "thương vụ béo bở" như vậy để đem lợi ích về cho quốc gia, nhưng chưa công bố chi tiết. Ông Trump lý giải mục tiêu của mình là thúc đẩy giá trị cổ phiếu doanh nghiệp, qua đó làm giàu cho nước Mỹ và tạo thêm nhiều việc làm cho người dân.

Đây được coi là sự đảo ngược so với quan điểm kinh tế Mỹ suốt nhiều thập kỷ qua, khi Nhà Trắng chỉ tham gia nắm cổ phần trong các tình huống khẩn cấp, như khủng hoảng tài chính 2008 hay gói cứu trợ ngành ôtô. Intel dù đang gặp khó khăn vẫn nắm giữ 9 tỷ USD tiền mặt và có giá trị vốn hóa 105 tỷ USD .

Theo giới phê bình, thương vụ Intel - cùng với việc Nhà Trắng gây sức ép buộc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) hạ lãi suất, lạm dụng quyền khẩn cấp để áp thuế nhập khẩu và can thiệp vào nhiều thương vụ sáp nhập - đang đe dọa sự linh hoạt vốn có của thị trường Mỹ.

Song, giới học giả lại có ý kiến trái chiều. Giáo sư Shivaram Rajgopal (ĐH Columbia) cho rằng thương vụ Intel là cách hợp lý để hỗ trợ ngành bán dẫn, đồng thời nhắc lại việc Amazon từng hưởng lợi nhờ nhiều năm không phải thu thuế bán hàng ở hầu hết bang.

Tuy nhiên, ngay chính trong hồ sơ pháp lý gửi ngày 25/8, Intel cảnh báo khoản đầu tư của chính phủ có thể gây khó khăn cho doanh số quốc tế, cản trở khả năng nhận thêm tài trợ hoặc dẫn tới các ràng buộc pháp lý mới ở nước ngoài.

CEO Intel, ông Lip-Bu Tan, trong một video do Bộ Thương mại công bố, thừa nhận: “Tôi không cần khoản trợ cấp này, nhưng tôi rất mong có chính phủ Mỹ làm cổ đông”.

Các chuyên gia phân tích cũng lo ngại chính quyền có thể khuyến khích khách hàng ưu tiên mua sản phẩm của Intel thay vì đối thủ. “Liệu chính quyền có khuyến khích khách hàng sử dụng năng lực sản xuất của Intel không?”, Stacy Rasgon, nhà phân tích tại Bernstein, đặt câu hỏi.

Trước đó, ngày 22/8, ông Trump thông báo chính phủ Mỹ sẽ nắm giữ 10% cổ phần của tập đoàn chip Intel, bằng cách chuyển các gói tài trợ thành cổ phiếu. Theo thỏa thuận, Nhà Trắng sẽ chi 8,9 tỷ USD để mua 9,9% cổ phần, tương đương 20,4 USD /cổ phiếu - thấp hơn 4 USD so với giá đóng cửa trong phiên giao dịch cùng ngày. Tổng giá trị lô cổ phiếu này ước tính khoảng 11 tỷ USD .

Để sở hữu 433,3 triệu cổ phiếu Intel, chính quyền ông Trump sẽ rót 5,7 tỷ USD từ Đạo luật CHIPS cùng 3,2 tỷ USD từ chương trình Secure Enclave. Cả hai chương trình đều được công bố dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden.

Thực tế, Intel không phải là trường hợp duy nhất chính phủ Mỹ can thiệp để khép lại các thương vụ lớn của doanh nghiệp tư nhân. Tháng 6, Nhà Trắng cũng đã ra tay dàn xếp để Nippon Steel mua lại U.S. Steel, đồng thời giữ một “cổ phần vàng” giúp Washington có tiếng nói trong điều hành.

Chính phủ Mỹ cũng nắm cổ phần công ty đất hiếm MP Materials, và môi giới thỏa thuận với Nvidia và AMD nhằm thu 15% doanh thu từ các chip bán sang Trung Quốc.