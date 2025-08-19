SoftBank rót 2 tỷ USD vào Intel

Ngày 18/8 (giờ địa phương), Intel và SoftBank cùng ra thông báo về khoản đầu tư 2 tỷ USD này.

SoftBank đã ký thỏa thuận đầu tư 2 tỷ USD vào Intel. Ảnh: Reuters.

Cụ thể, SoftBank sẽ chi 23 USD cho mỗi cổ phiếu phổ thông của Intel, trong khi thị giá chốt phiên giao dịch 18/8 (giờ địa phương) ở mức 23,66 USD .

Sau thông báo trên, cổ phiếu của công ty sản xuất chip cũng đã tăng khoảng 6% trong phiên giao dịch ngoài giờ lên 25 USD , theo CNBC.

Dữ liệu từ FactSet cho biết khoản đầu tư tương đương khoảng 2% cổ phần Intel sẽ đưa SoftBank trở thành cổ đông lớn thứ 5 của công ty.

Đây được xem là lá phiếu tín nhiệm dành cho Intel, trong bối cảnh hãng chưa thể tận dụng làn sóng bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực bán dẫn tiên tiến và đã chi tiêu mạnh để xây dựng mảng sản xuất. Tuy nhiên đến nay, Intel vẫn chưa có khách hàng lớn nào.

"Trong nhiều thập kỷ qua, tôi và nhà sáng lập SoftBank Masayoshi Son đã làm việc chặt chẽ với nhau, và tôi trân trọng sự tin tưởng ông dành cho Intel thông qua khoản đầu tư này", CEO Intel Lip-Bu Tan cho biết.

Ông Son nhấn mạnh khoản đầu tư chiến lược này phản ánh niềm tin rằng lĩnh vực sản xuất và cung ứng bán dẫn tiên tiến tại Mỹ có thể tiếp tục mở rộng và Intel sẽ đóng vai trò then chốt.

Năm ngoái, cổ phiếu Intel đã mất 60% giá trị - mức giảm nặng nề nhất từ khi công ty niêm yết công khai hơn nửa thế kỷ trước. Tuy nhiên, tính đến phiên chốt hôm 18/8 (giờ địa phương), cổ phiếu công ty đã tăng 18% trong năm 2025.

Gần đây, Intel là tâm điểm trong các cuộc thảo luận tại Washington bởi đây là công ty Mỹ duy nhất có khả năng sản xuất chip tiên tiến nhất.

Tuy vậy, mảng xưởng đúc (foundry) - chuyên sản xuất chip cho các công ty khác - của Intel vẫn chưa có được khách hàng lớn nào dù đây là một bước đi then chốt giúp công ty ổn định và mở rộng. Tháng trước, Intel cho biết hãng sẽ chờ đơn hàng trước khi ký các cam kết đầu tư trong tương lai vào mảng này.

Vào cuối tuần trước, giới truyền thông Mỹ cho biết chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đàm phán với tập đoàn Intel về việc mua lại cổ phần trong công ty sản xuất chip này.

Mục đích của động thái này là nhằm hỗ trợ kế hoạch xây dựng một nhà máy sản xuất chip khổng lồ của Intel tại bang Ohio.

Cuộc đàm phán diễn ra chỉ một tuần sau khi Tổng thống Donald Trump kêu gọi sa thải Giám đốc Điều hành Intel, ông Lip-Bu Tan, với lý do lo ngại về mối quan hệ trước đây của ông này với Trung Quốc.

Sau khi thông tin được tiết lộ, cổ phiếu của Intel đã tăng mạnh, đóng cửa phiên giao dịch với mức tăng 7,4% lên 23,86 USD , nâng giá trị vốn hóa thị trường của công ty lên khoảng 104,4 tỷ USD .

Tuy nhiên về phía Intel, công ty từ chối bình luận về những tin đồn, chỉ khẳng định "cam kết sâu sắc trong việc hỗ trợ những nỗ lực của Tổng thống Trump nhằm củng cố vị thế dẫn đầu của Mỹ về công nghệ và sản xuất".

Trong khi đó, SoftBank ngày càng mở rộng vai trò trên thị trường chip và AI toàn cầu. Năm 2016, SoftBank đã mua lại nhà thiết kế chip Arm với giá khoảng 32 tỷ USD . Hiện, Arm có giá trị gần 150 tỷ USD và các con chip dựa trên kiến trúc của hãng được sử dụng cho trung tâm dữ liệu của Nvidia.

Tháng 3 năm nay, SoftBank cũng công bố kế hoạch mua lại một nhà thiết kế chip Ampere Computing với giá 6,5 tỷ USD .

Đáng chú ý, SoftBank còn tham gia sự kiện công bố dự án Stargate của Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 1 cùng OpenAI và Oracle.

Ban đầu, 3 công ty này cam kết đầu tư 100 tỷ USD và có thể nâng mức này lên tới 500 tỷ USD trong vòng 4 năm vào dự án hạ tầng AI. Chỉ trong vòng 2 tháng sau, SoftBank dẫn đầu khoản đầu tư 40 tỷ USD vào OpenAI và đây cũng là thương vụ công nghệ tư nhân lớn nhất từ trước đến nay.