Intel tặng thiết bị sản xuất chip cho Việt Nam

Intel cho biết hoàn tất bàn giao 31 thiết bị lắp ráp và kiểm định chip cho Khu Công nghệ cao TP.HCM (SHTP) và Đại học Quốc gia Hà Nội.

Intel bàn giao thiết bị lắp ráp và kiểm định chip cho Khu Công nghệ cao TP.HCM và Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: Intel.

Theo Intel, các thiết bị này sẽ được sử dụng cho mục đích hỗ trợ công tác đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực bán dẫn tại Việt Nam, trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác được ký kết trước đó giữa Intel và SHTP.

Với dự án này, Intel trở thành doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam chuyển đổi công năng các thiết bị sản xuất chip để phục vụ mục đích đào tạo và nghiên cứu.

Nhờ đó, sinh viên được thực hành trực tiếp trên các trang thiết bị chuyên dụng, gắn kiến thức học thuật với thực tiễn ngành, đặc biệt là trong khâu đóng gói và kiểm thử chip.

Đồng thời, dự án hỗ trợ Khu Công nghệ cao TP.HCM (SHTP) và Đại học Quốc gia Hà Nội xây dựng năng lực đào tạo vi mạch hoàn chỉnh từ khâu thiết kế cho đến lắp ráp và kiểm thử; cũng như mở rộng không gian học tập ứng dụng và nghiên cứu cho lực lượng kỹ sư tương lai.

Intel cho biết dự án còn giúp tối ưu hóa các nguồn lực sẵn có, giảm thiểu gánh nặng đầu tư công vào hạ tầng đào tạo đắt đỏ, đẩy nhanh mức độ sẵn sàng của cơ sở đào tạo, và tạo điều kiện để nhanh chóng nâng cao kỹ năng cho đội ngũ kỹ sư.

"Việt Nam đang nổi lên như một mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu, và việc phát triển nguồn nhân lực vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu", ông Kenneth Tse - Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Intel Products Vietnam - nhận định.

Vị lãnh đạo kỳ vọng việc trao tặng thiết bị sẽ tiếp sức cho các cơ sở giáo dục triển khai những chương trình đào tạo thực hành bám sát nhu cầu thực tế của ngành, thu hẹp khoảng cách giữa môi trường học thuật và thực tiễn sản xuất. "Đồng thời, dự án đẩy nhanh mức độ sẵn sàng của nguồn nhân lực để hiện thực hóa những tham vọng phát triển bán dẫn dài hạn của Việt Nam", ông Kenneth Tse cho hay.

Hiện, ngành công nghiệp bán dẫn đóng vai trò là động lực thúc đẩy tiến bộ công nghệ hiện đại, tạo nền tảng cho đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), điện toán biên và đám mây, viễn thông, ôtô và thiết bị điện tiêu dùng. Động lực phát triển của ngành bán dẫn cũng ngày càng rõ rệt.

Việt Nam có hơn 60 công ty thiết kế vi mạch đang hoạt động, với tổng kỹ sư thiết kế vi mạch khoảng 7.000 người.

Chương trình Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến 2050 được Chính phủ ban hành tháng 9/2024; đặt mục tiêu đến năm 2030 đào tạo được ít nhất 50.000 nhân lực có trình độ từ đại học trở lên phục vụ ngành công nghiệp bán dẫn trong tất cả công đoạn của chuỗi giá trị trong ngành công nghiệp bán dẫn.

Cũng đến giai đoạn 2030, cả nước đặt mục tiêu hình thành, nâng cấp và hiện đại hóa 4 phòng thí nghiệm bán dẫn dùng chung cấp quốc gia và các phòng thí nghiệm bán dẫn cấp cơ sở phục vụ đào tạo nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn tại khoảng 18 cơ sở giáo dục đại học công lập ở 3 miền Bắc, Trung và Nam.

Vừa qua, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) cũng đã hoàn thiện dự thảo Quyết định ban hành danh mục công nghệ và sản phẩm công nghệ chiến lược. Theo đó, công nghệ chip bán dẫn là một trong 10 công nghệ chiến lược, đồng thời được xếp vào nhóm các sản phẩm công nghệ tạo động lực tăng trưởng mới, công nghệ nền tảng cho tương lai, công nghệ bảo đảm tự chủ trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng.

Tháng 7/2025, VSAP Lab - phòng thí nghiệm phục vụ sản xuất công nghệ đóng gói tiên tiến (Fab-Lab) được CTCP VSAP LAB đầu tư khởi công, kỳ vọng trở thành mô hình "Fab-Lab" kiểu mẫu, tích hợp nghiên cứu, thử nghiệm, sản xuất và đào tạo, phục vụ đóng gói vi mạch tiên tiến cho chip AI, cảm biến, y sinh và thiết bị giao tiếp tốc độ. Đầu năm nay, nhà máy sản xuất chip bán dẫn đầu tiên của Việt Nam cũng chính thức được xây dựng tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc (Hà Nội).