Intel bất ngờ trở lại

Hãng chip Mỹ Intel dần vực dậy sau nhiều năm đứng ngoài "cuộc đua" AI toàn cầu, với các tín hiệu tích cực như giá cổ phiếu tăng vọt và doanh thu quý I vượt kỳ vọng của nhà đầu tư.

Intel đang trở lại "đường đua" AI khi cổ phiếu lẫn doanh thu của hãng đều tăng vọt. Ảnh: Reuters.

Trong phiên giao dịch ngày 24/4 (giờ Mỹ), giá cổ phiếu Intel tăng vọt tới 24%, đánh dấu mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 10/1987, khi nhà đầu tư hào hứng trước những dấu hiệu tăng trưởng trở lại nhờ nhu cầu trí tuệ nhân tạo (AI) gia tăng.

Hiện, mã cổ phiếu của hãng chip Mỹ đã tăng 124% từ đầu năm đến nay, sau khi tăng 84% trong năm 2025. Đợt tăng hôm 24/4 cũng vượt qua mức tăng 23% ghi nhận ngày 18/9, thời điểm Nvidia đồng ý đầu tư 5 tỷ USD vào công ty này.

Doanh thu vượt dự báo

Việc giá cổ phiếu Intel tăng mạnh đánh dấu bước ngoặt rõ rệt đối với hãng chip Mỹ này, sau khi mất 60% giá trị vốn hóa trong năm 2024, dẫn tới việc ông Pat Gelsinger bị thay thế khỏi vị trí CEO vào tháng 12/2024.

Đáng chú ý, đà tăng của cổ phiếu diễn ra sau khi Intel công bố doanh thu quý I vượt dự báo và tăng 7% lên 13,58 tỷ USD . Trong 5/7 quý trước đó, công ty liên tục ghi nhận mức doanh thu sụt giảm, theo CNBC.

"Trong quý I, chúng tôi đã rà soát hàng tồn kho thành phẩm và tìm ra cơ hội bán những sản phẩm từng nghĩ là khó tiêu thụ", Giám đốc tài chính David Zinsner cho biết.

Ngoài ra, Intel cũng đưa ra triển vọng tích cực cho quý II, với dự báo doanh thu đạt 13,8- 14,8 tỷ USD . Ông Zinsner cũng nói thêm một phần nguyên nhân giúp Intel đưa ra dự báo doanh thu lạc quan là công ty đã tăng giá chip nhằm bù đắp chi phí ngày càng cao khi mở rộng sản xuất.

Trong nhiều năm qua, Intel gần như đứng ngoài "cuộc đua" AI khi phải vật lộn với tình trạng chậm tiến độ sản xuất và chờ đợi một khách hàng lớn xuất hiện. Trước tình hình trên, CEO Lip-Bu Tan đã triển khai kế hoạch phục hồi nhằm củng cố bảng cân đối kế toán thông qua bán tài sản và cắt giảm nhân sự.

Cổ phiếu Intel liên tục tăng từ khi ông Lip-Bu Tan giữ chức CEO. Biểu đồ: Reuters.

Ông Tan cũng thu hút được các khoản đầu tư lớn và đạt được thỏa thuận với chính phủ Mỹ, SoftBank và Nvidia, qua đó mang lại nguồn lực cần thiết cho hoạt động sản xuất cũng như củng cố niềm tin của nhà đầu tư vào triển vọng tăng trưởng dài hạn.

Đáng chú ý, mảng sản xuất của Intel vừa "thắng lớn" khi ký kết hợp đồng với Tesla cho chip 14A thế hệ mới. Công nghệ này sẽ được dùng trong dự án Terafab, tổ hợp chip AI tiên tiến mà Elon Musk đã lên kế hoạch xây dựng tại Austin (Texas). Ông Zinsner từ chối tiết lộ chi tiết tài chính của thỏa thuận này cũng như nhấn mạnh các điều khoản vẫn đang được ông Tan và Elon Musk hoàn thiện.

Một số nhà phân tích vẫn đang chờ xem hiệu suất sản xuất khả quan của công nghệ chế tạo thế hệ chip mới 14A của Intel, dự kiến triển khai từ năm 2028 trở đi. Trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh hôm 23/4, ông Tan cho biết nhiều khách hàng đang tích cực đánh giá công nghệ này, đồng thời tiến độ phát triển đang nhanh hơn so với những gì Intel từng đạt được với công nghệ 18A.

Cũng trong quý I, mảng sản xuất theo hợp đồng (foundry) của Intel ghi nhận doanh thu đạt 5,4 tỷ USD . Phần lớn doanh thu đến từ hoạt động nội bộ của Intel, ngoại trừ chưa đến 200 triệu USD từ mảng truyền thống chủ yếu liên quan đến wafer, theo Reuters.

Cơ hội của Intel ở mảng CPU

Mảng trung tâm dữ liệu đang là động lực chính cho tăng trưởng hiện tại của Intel. Doanh thu mảng này được ghi nhận tăng 22% so với cùng kỳ lên 5,1 tỷ USD , khi AI thúc đẩy nhu cầu trở lại đối với bộ xử lý trung tâm (CPU). Ông Tan gọi CPU là "nền tảng không thể thiếu của kỷ nguyên AI".

Dù bỏ lỡ giai đoạn đầu của làn sóng AI, Intel đang nhìn thấy cơ hội mới ở các bộ xử lý trung tâm (CPU) tiên tiến, trong bối cảnh các nhà cung cấp dịch vụ đám mây chuyển trọng tâm từ huấn luyện mô hình sang triển khai ứng dụng thực tế.

Intel đang nhìn thấy cơ hội mới ở các bộ xử lý trung tâm (CPU) tiên tiến. Ảnh minh họa: Reuters.

"Đây không chỉ là kỳ vọng chủ quan của chúng tôi, đó là điều chúng tôi nghe trực tiếp từ khách hàng và thể hiện rõ trong nhu cầu đối với sản phẩm", ông Tan nói về sự phục hồi nhu cầu CPU trong cuộc họp với giới phân tích.

Trong khi bộ xử lý đồ họa (GPU) phù hợp cho các phép toán quy mô lớn phục vụ tạo nội dung AI, CPU được xem là giải pháp phù hợp hơn cho khối lượng công việc của các tác nhân AI tự động có khả năng suy luận.

Dù đạt được nhiều kết quả khả quan, cạnh tranh trong thị trường CPU vẫn rất gay gắt khi các đối thủ như Nvidia, Advanced Micro Devices và Arm đều đang tung ra sản phẩm mới để giành thị phần.

"Triển vọng dài hạn của Intel vẫn là một canh bạc lớn, phụ thuộc vào khả năng chuyển mình từ gã khổng lồ cũ kỹ thành một hãng gia công chip linh hoạt đủ sức thách thức TSMC vào năm 2030", ông Michael Schulman, đối tác tại Cerity Partners, nhận định.

Đánh giá về triển vọng của mảng CPU, CEO Intel tin rằng làn sóng AI tiếp theo sẽ đưa trí tuệ đến gần người dùng cuối hơn, chuyển dịch từ các mô hình nền tảng sang suy luận và các tác nhân AI tự động. Sự thay đổi này đang làm gia tăng đáng kể nhu cầu đối với CPU của Intel cũng như các dịch vụ wafer và đóng gói tiên tiến của hãng.