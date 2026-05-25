Bộ Công Thương có chỉ đạo mới liên quan xăng E10

Bộ Công Thương đề nghị các địa phương tăng cường truyền thông về xăng E10 trước thời điểm triển khai toàn quốc, nhằm hạn chế thông tin trái chiều và lo ngại của người dân.

Chỉ còn khoảng 10 ngày trước khi xăng sinh học E10 được triển khai trên phạm vi toàn quốc, Bộ Công Thương vừa có văn bản đề nghị các địa phương tăng cường công tác truyền thông nhằm định hướng dư luận và phổ biến thông tin chính xác về loại nhiên liệu này.

Theo công văn số 3673/BCT-ĐCK gửi UBND các tỉnh, thành phố ngày 22/5, Bộ Công Thương cho biết Bộ trưởng Công Thương trước đó đã ban hành Quyết định số 3586/QĐ-BCT ngày 8/12/2025 về kế hoạch phổ biến Thông tư quy định lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống tại Việt Nam.

Sau gần 5 tháng triển khai, công tác truyền thông về xăng sinh học E10 đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Theo Bộ Công Thương, các cơ quan báo chí cơ bản bám sát định hướng truyền thông của Bộ, tập trung tuyên truyền việc sử dụng xăng E10 là xu hướng tất yếu nhằm bảo vệ môi trường, giảm phát thải khí nhà kính và thực hiện cam kết phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 của Việt Nam.

Tuy nhiên, Bộ Công Thương cho biết trên báo chí và mạng xã hội vẫn xuất hiện một số ý kiến bày tỏ lo ngại về tính tương thích cũng như mức độ an toàn của xăng E10 đối với một số loại động cơ, phương tiện.

Theo cơ quan này, nếu không được giải thích và định hướng kịp thời, các thông tin trái chiều có thể ảnh hưởng đến quá trình triển khai nhiên liệu sinh học trên toàn quốc.

Do đó, Bộ Công Thương đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông địa phương, các đơn vị trực thuộc cùng thương nhân đầu mối, doanh nghiệp phân phối xăng dầu trên địa bàn tăng cường tuyên truyền về lộ trình triển khai xăng E10 theo hướng khách quan, chính xác và bám sát chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Bộ cũng đề nghị đưa nội dung triển khai xăng E10 vào chương trình giao ban báo chí hàng tuần để kịp thời định hướng thông tin và dư luận xã hội.

Theo Thông tư 50 của Bộ Công Thương, từ ngày 1/6/2026, xăng E10 sẽ được sử dụng trên phạm vi toàn quốc đối với các phương tiện dùng động cơ xăng. Trong khi đó, xăng E5 RON92 tiếp tục được duy trì đến hết ngày 31/12/2030.