Chủ tịch PV GAS nói về khả năng duy trì niêm yết trên HoSE

Lãnh đạo PV GAS cho biết doanh nghiệp đã báo cáo Petrovietnam, Bộ Tài chính và Chính phủ nhằm tìm giải pháp tiếp tục duy trì niêm yết trên HoSE.

Chủ tịch PV GAS Nguyễn Thanh Bình phát biểu tại đại hội. Ảnh: GAS.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2026 của Tổng công ty Khí Việt Nam - PV GAS (HoSE: GAS) diễn ra ngày 22/5, một trong những vấn đề được nhiều cổ đông quan tâm là khả năng duy trì niêm yết của doanh nghiệp trên HoSE trong bối cảnh doanh nghiệp chưa đáp ứng điều kiện về tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng.

Trả lời cổ đông, Chủ tịch PV GAS Nguyễn Thanh Bình cho biết tổng công ty đã chủ động làm việc với Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam - PVN), đồng thời báo cáo Bộ Tài chính và Chính phủ theo hướng đề xuất cơ chế để PV GAS và một số doanh nghiệp quy mô lớn tiếp tục duy trì niêm yết với các giải pháp phù hợp.

“PVN cũng đã ủng hộ và đang quyết liệt chỉ đạo việc này. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với các bộ, ban ngành và Chính phủ. Cổ đông sẽ được cập nhật trong thời gian tới”, ông Bình chia sẻ tại đại hội.

Chủ tịch PV GAS đồng thời bày tỏ kỳ vọng Chính phủ và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ có giải pháp phù hợp đối với các doanh nghiệp đầu ngành như PV GAS hay Lọc hóa dầu Bình Sơn nhằm duy trì sự hiện diện của các doanh nghiệp lớn trên thị trường chứng khoán, qua đó góp phần bảo toàn giá trị thương hiệu.

Trước đó, vào cuối năm 2025, PV GAS từng công bố thông tin không còn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng do cơ cấu cổ đông quá cô đặc. Cụ thể, PVN hiện nắm giữ tới 95,76% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại PV GAS, trong khi 17.494 cổ đông còn lại chỉ sở hữu 4,24%.

Với tỷ lệ sở hữu này, doanh nghiệp không đáp ứng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 56/2024/QH15. Theo quy định, tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty phải được nắm giữ bởi ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn.

Liên quan đến chiến lược vốn, ông Nguyễn Thanh Bình cho biết nhiều cổ đông cũng đặt câu hỏi về lộ trình thoái vốn Nhà nước cũng như kế hoạch tăng vốn điều lệ của PV GAS trong giai đoạn tới.

Theo lãnh đạo doanh nghiệp, PV GAS đã xây dựng kế hoạch tăng vốn điều lệ đến năm 2030 và đã báo cáo PVN. Mục tiêu là từng bước thu hẹp khoảng cách giữa vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu, đồng thời tạo dư địa tài chính phục vụ nhu cầu tăng trưởng và triển khai các dự án đầu tư lớn trong tương lai.

“Chúng tôi cũng sẽ cân đối tỷ lệ cổ tức hợp lý cho cổ đông”, ông Bình nhấn mạnh.

Về phương án phân phối lợi nhuận, đại hội đã thông qua kế hoạch chia cổ tức tiền mặt năm 2025 với tỷ lệ 25%, tương ứng 2.500 đồng/cổ phiếu. Với hơn 2,4 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, số tiền dự kiến chi trả cho cổ đông lên tới hơn 6.000 tỷ đồng . Sang năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu duy trì tỷ lệ cổ tức trên 20%.