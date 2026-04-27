PV GAS 'ngồi trên đống tiền' hơn 40.000 tỷ

Tính đến cuối quý I/2026, PV GAS nắm giữ hơn 40.000 tỷ đồng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng ngắn hạn, qua đó thu về hơn 300 tỷ đồng tiền lãi trong 3 tháng.

PV GAS thu 328 tỷ đồng lãi tiền gửi trong quý I. Ảnh: GAS.

Theo báo cáo tài chính quý I/2026 mới công bố, Tổng công ty Khí Việt Nam - PV GAS (HoSE: GAS) ghi nhận doanh thu hơn 38.000 tỷ đồng , tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, đà tăng này phần nào bị “bào mòn” khi giá vốn leo cao, khiến lợi nhuận gộp chỉ tăng khoảng 10%, đạt hơn 4.500 tỷ.

Xét theo cơ cấu doanh thu, mảng bán khí khô và khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) tiếp tục đóng vai trò động lực chính khi mang về gần 21.000 tỷ đồng cho tổng công ty, tăng mạnh 90% và chiếm khoảng 55% tổng nguồn thu. Mảng LPG đứng thứ hai với gần 15.500 tỷ, tăng hơn 16% và đóng góp trên 40%. Trong khi đó, doanh thu từ khí CNG tăng 24%, mảng condensate giảm 6% còn hoạt động vận chuyển khí chỉ nhích nhẹ 2%.

Ở mảng tài chính, PV GAS ghi nhận 385 tỷ đồng doanh thu, tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu nhờ lãi tiền gửi cải thiện trong bối cảnh doanh nghiệp duy trì lượng tiền gửi quy mô lớn. Chi phí tài chính gần như đi ngang, không tạo thêm áp lực đáng kể.

Ngược lại, chi phí vận hành có xu hướng gia tăng rõ rệt. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 25% lên 397 tỷ đồng , trong khi chi phí bán hàng tăng 4% lên 624 tỷ đồng , chủ yếu do chi phí nhân sự tăng.

Kết quả, sau khi trừ thuế và các chi phí, PV GAS báo lãi ròng 2.994 tỷ đồng , tăng 8% so với cùng kỳ và là mức cao nhất trong 3 quý gần đây.

PV GAS LÃI GẦN 3.000 TỶ ĐỒNG QUÝ I KQKD hàng quý của PV GAS; Nguồn: BCTC DN. Nhãn I/2025 II III IV I/2026 Doanh thu thuần tỷ đồng 25675 30080 35690 43683 38020 Lợi nhuận sau thuế

2763 4809 2613 1387 2994

Tại thời điểm cuối quý I, tổng tài sản của tổng công ty này đạt gần 93.000 tỷ đồng . Đáng chú ý, số dư tiền mặt và tiền gửi ngắn hạn của PV GAS hiện lên tới 40.176 tỷ đồng , chiếm khoảng 43% tổng tài sản, mang về hơn 328 tỷ đồng tiền lãi chỉ trong 3 tháng đầu năm.

Với số dư "tiền tươi" vượt 40.000 tỷ kể trên, PV GAS hiện cũng là một trong những doanh nghiệp có số dư tiền cao nhất thị trường chứng khoán.

Về cơ cấu nguồn vốn, PV GAS sở hữu hơn 70.000 tỷ đồng vốn chủ sở hữu, trong đó quỹ đầu tư phát triển gần 29.400 tỷ đồng , vốn điều lệ hơn 24.100 tỷ và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối xấp xỉ 15.400 tỷ.

Trong định hướng dài hạn, doanh nghiệp cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào các dự án hạ tầng năng lượng trọng điểm. Trọng tâm là dự án nâng công suất kho LNG Thị Vải lên 3 triệu tấn/năm. Đồng thời, các dự án kho cảng LNG tại Sơn Mỹ, Vũng Áng (Bắc Trung Bộ) và khu vực miền Bắc cũng đang được triển khai các bước chuẩn bị đầu tư, nhằm củng cố vị thế trong chuỗi cung ứng khí và năng lượng sạch.