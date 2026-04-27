Có một 'ngân hàng ngầm' bên trong Thế Giới Di Động

Không chỉ bứt phá ở mảng bán lẻ, Thế Giới Di Động đang cho thấy vai trò ngày càng lớn của mảng tài chính khi hoạt động này đóng góp hàng trăm tỷ đồng lợi nhuận mỗi quý.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026 mới công bố, CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (HoSE: MWG) tiếp tục cho thấy đà tăng trưởng ấn tượng khi ghi nhận doanh thu thuần đạt 46.462 tỷ đồng , tăng 29% so với cùng kỳ năm trước. Đây không chỉ là mức tăng trưởng cao trong bối cảnh thị trường hiện nay, mà còn là kỷ lục doanh thu mới kể từ khi doanh nghiệp này thành lập.

Nhờ đó, lợi nhuận sau thuế của tập đoàn bán lẻ điện máy lớn nhất Việt Nam do Chủ tịch Nguyễn Đức Tài dẫn dắt cũng bứt phá mạnh, đạt kỷ lục 2.757 tỷ đồng , tăng tới 78% so với mức nền thấp của quý I/2025.

Một "ngân hàng ngầm" âm thầm tạo hàng trăm tỷ mỗi quý cho Thế Giới Di Động

Bên cạnh các mảng kinh doanh trụ cột truyền thống như bán lẻ điện thoại, điện máy và bách hóa, một điểm nhấn đáng chú ý trong bức tranh lợi nhuận của Thế Giới Di Động đến từ hoạt động tài chính. Cụ thể, doanh thu tài chính trong kỳ này của doanh nghiệp đã tăng 24% so với cùng kỳ, lên mức kỷ lục 858 tỷ đồng .

Đáng chú ý, phần lớn nguồn thu này - khoảng 801 tỷ - đến từ lãi tiền gửi, hoạt động cho vay và đầu tư trái phiếu. Điều này cho thấy doanh nghiệp không chỉ tận dụng tốt nguồn tiền nhàn rỗi mà còn tham gia vào các kênh đầu tư tài chính như nhằm tối ưu hóa lợi suất.

Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính, chủ yếu là chi phí lãi vay và thu xếp vốn, cũng tăng 28% lên 420 tỷ đồng , phản ánh tác động của mặt bằng lãi suất có xu hướng nhích lên trong thời gian qua.

Dù vậy, chênh lệch thu - chi vẫn giúp hoạt động tài chính mang về cho Thế Giới Di Động gần 436 tỷ đồng lợi nhuận trong quý I, tăng 23% so với cùng kỳ. Bình quân mỗi ngày trong quý đầu năm, doanh nghiệp này ghi nhận khoảng gần 5 tỷ đồng tiền lãi từ hoạt động đầu tư tài chính - con số không hề nhỏ ngay cả với các định chế tài chính chuyên nghiệp.

Tính đến ngày 31/3, Thế Giới Di Động đang nắm giữ danh mục tài sản tài chính ngắn hạn lên tới hơn 46.384 tỷ đồng , bao gồm tiền mặt, các khoản tương đương tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn. Nguồn tiền mặt dồi dào này vượt xa nhiều doanh nghiệp đầu ngành khác như FPT, Hòa Phát hay ACV.

Trong cơ cấu danh mục, Thế Giới Di Động đang gửi hơn 21.700 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn tại các ngân hàng với thời gian 3-12 tháng. Song song, doanh nghiệp cũng rót hơn 11.500 tỷ đồng vào trái phiếu ngắn hạn, đồng thời nắm giữ gần 3.000 tỷ đồng trái phiếu dài hạn 2-7 năm.

THẾ GIỚI DI ĐỘNG MANG HÀNG NGHÌN TỶ ĐI CHO VAY Quy mô khoản cho vay ngắn hạn của MWG. Nguồn: BCTC DN. Nhãn 2020 2021 2022 2023 2024 2025 I/2026 Số dư cho vay tỷ đồng 80 961 17 2086 6037 6910 7316

Một điểm đáng chú ý khác là khoản hơn 7.300 tỷ đồng đang được Thế Giới Di Động sử dụng để cho vay ngắn hạn. Dù không công bố chi tiết các đối tác vay, doanh nghiệp cho biết đây đều là các khoản vay có kỳ hạn dưới 12 tháng.

Thực tế, hoạt động cho vay không phải là lĩnh vực mới đối với Thế Giới Di Động. Trong quá khứ, doanh nghiệp từng minh bạch về các khoản cho vay ngắn hạn trong thuyết minh báo cáo tài chính.

Chẳng hạn, tại quý I/2022, MWG ghi nhận gần 940 tỷ đồng phải thu từ cho vay ngắn hạn, trong đó đáng kể là khoản 765 tỷ đồng cho Công ty Chứng khoán HSC vay và 158 tỷ cho Công ty Chứng khoán VPS vay. Ngoài ra, doanh nghiệp còn cho CTCP Đầu tư Đông Sài Gòn vay gần 17 tỷ đồng , với lãi suất dao động 6,4-7%/năm.

Báo cáo tài chính quý II/2022 của Công ty Chứng khoán Tiên Phong cũng cho thấy MWG từng là một trong những chủ nợ cho vay ngắn hạn với quy mô 150 tỷ đồng , hưởng lãi suất trong khoảng 8-8,2%/năm.

Tổng cộng, quy mô đầu tư tài chính của nhà bán lẻ này đã vượt 49.300 tỷ đồng (tương đương khoảng 1,9 tỷ USD ) - một con số đáng chú ý nếu đặt cạnh dư nợ cho vay của nhiều ngân hàng quy mô nhỏ như Saigonbank, PGBank hay Baoviet Bank. Điều này cho thấy, bên cạnh vai trò là một nhà bán lẻ hàng đầu, Thế Giới Di Động đang thể hiện dáng dấp của một “tay chơi tài chính” với quy mô dòng tiền không hề nhỏ.

Tham vọng trong mảng tài chính

Hành trình “buồn tiền” của CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động bắt đầu từ năm 2019 khi doanh nghiệp đẩy mạnh gửi tiền ngân hàng, sau đó từng bước mở rộng sang cho vay và đầu tư trái phiếu. Từ năm 2020-2021, quy mô cho vay này liên tục tăng nhanh, chủ yếu thông qua các giao dịch với nhóm công ty chứng khoán, đánh dấu bước ngoặt rõ rệt.

Đến năm 2022, Thế Giới Di Động chính thức đa dạng hóa danh mục tài chính với trái phiếu doanh nghiệp, đồng thời khẳng định các khoản đầu tư đều an toàn, có tài sản đảm bảo và không liên quan các tổ chức rủi ro. Giai đoạn 2023-2024, doanh nghiệp tăng tốc mạnh, nâng tỷ trọng trái phiếu và mở rộng cho vay, đưa tổng quy mô đầu tư tài chính vượt mốc tỷ USD.

Song song, Thế Giới Di Động lấn sâu vào dịch vụ tài chính bán lẻ thông qua hợp tác với ngân hàng, viễn thông và bảo hiểm, tận dụng mạng lưới hơn 3.000 cửa hàng. Nhờ đó, nguồn thu tài chính ngày càng đóng vai trò quan trọng, vừa tối ưu dòng tiền vừa mang về hàng trăm đến hàng nghìn tỷ đồng lợi nhuận mỗi năm.

Năm nay, Thế Giới Di Động đặt mục tiêu doanh thu thuần 185.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất khoảng 9.200 tỷ đồng , tăng lần lượt 18% và 30% so với năm trước. Nếu hoàn thành, doanh nghiệp sẽ thiết lập mức doanh thu và lợi nhuận cao nhất trong lịch sử hoạt động.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2026 diễn ra chiều 18/4, ông Vũ Đăng Linh, Tổng giám đốc Thế Giới Di Động, đã đưa ra một số chia sẻ về tình hình biến động lãi suất hiện nay. Theo đó, xu hướng tăng lãi suất trong năm 2026 dự kiến không ảnh hưởng đáng kể đến doanh nghiệp do các khoản đầu tư chủ yếu là ngắn hạn. Chưa kể, khi chi phí vốn tăng thì lợi suất đầu ra cũng điều chỉnh tương ứng.

Tại đại hội, cổ đông MWG cũng đã thông qua phương án sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh. Trong đó, doanh nghiệp bổ sung lĩnh vực kinh doanh bất động sản (bao gồm quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê) và hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu.