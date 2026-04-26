Thế Giới Di Động lãi hơn 2.700 tỷ đồng quý I

Doanh nghiệp của Chủ tịch Nguyễn Đức Tài ghi nhận doanh thu 46.462 tỷ đồng và lãi hơn 2.757 tỷ đồng quý I, tăng mạnh so với cùng kỳ.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I, CTCP Đầu tư Thế giới Di động (HoSE: MWG) đạt doanh thu thuần 46.462 tỷ đồng trong quý I, tăng 29% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 2.757 tỷ đồng , tăng mạnh 78% so với mức nền thấp của cùng kỳ 2025.

Giải trình về kết quả kinh doanh, lãnh đạo MWG cho biết động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ doanh thu thuần tăng gần 29%, qua đó cải thiện đáng kể lợi nhuận gộp, cùng với việc doanh nghiệp tiếp tục duy trì mô hình vận hành tinh gọn và tối ưu chi phí.

Đáng chú ý, chuỗi Điện Máy Xanh duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ với doanh thu tăng 34% dù không mở mới cửa hàng.

Khối điện máy và công nghệ vẫn ghi nhận khoảng 32.400 tỷ đồng doanh thu, tăng gần 34% so với cùng kỳ.

Lãnh đạo doanh nghiệp cho biết đây là thành quả nhờ tăng trưởng nội tại, đóng góp từ tài chính tiêu dùng, dịch vụ gia tăng, nền tảng Super App và sự bứt phá của liên doanh Erablue tại Indonesia.

Bên cạnh đó, Bách Hóa Xanh tiếp tục cải thiện hiệu quả hoạt động khi ghi nhận doanh thu tăng 19%, mở rộng thêm 280 cửa hàng và tối ưu chi phí tại các điểm bán hiện hữu. Chuỗi này ghi nhận doanh thu khoảng 13.100 tỷ đồng , tăng 19% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, toàn bộ cửa hàng mở mới đều có lãi ngay trong quý đầu vận hành, kể cả những điểm bán khai trương vào cuối kỳ.

Các chuỗi khác như An Khang và Avakids cũng ghi nhận tín hiệu tích cực, góp phần vào tăng trưởng chung của tập đoàn.

Năm 2026, MWG đặt mục tiêu doanh thu thuần 185.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất khoảng 9.200 tỷ đồng , tăng lần lượt 18% và 30% so với năm trước. Nếu hoàn thành, doanh nghiệp sẽ thiết lập mức doanh thu và lợi nhuận cao nhất trong lịch sử hoạt động.

Sau quý đầu tiên, MWG đã hoàn thành khoảng 25% kế hoạch doanh thu năm và hơn 30% mục tiêu lợi nhuận sau thuế.