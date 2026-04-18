Lãnh đạo Thế Giới Di Động nói lý do bổ sung ngành bất động sản

MWG cho biết việc thêm ngành bất động sản nhằm đáp ứng yêu cầu pháp lý khi thực hiện các hoạt động cho thuê lại mặt bằng, kho bãi và quản lý, khai thác diện tích dư thừa.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 diễn ra chiều 18/4, CTCP Đầu tư Thế giới Di Động (HoSE: MWG) đã trình cổ đông thông qua phương án sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Cụ thể, doanh nghiệp bổ sung lĩnh vực kinh doanh bất động sản (bao gồm quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê) và hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu.

Trao đổi thêm về việc này, ông Vũ Đăng Linh, Tổng giám đốc MWG cho biết việc thêm ngành bất động sản không nhằm mục tiêu phát triển dự án hay đầu tư mua bán đất đai như các doanh nghiệp bất động sản chuyên nghiệp. Thay vào đó, động thái này chủ yếu phục vụ việc tối ưu hiệu quả khai thác hệ thống mặt bằng và kho bãi mà công ty đang thuê.

Đại diện doanh nghiệp cho biết MWG hiện thuê nhiều mặt bằng, kho bãi với quy mô lớn. Để tránh lãng phí, công ty đã tận dụng phần diện tích dư thừa bằng cách cho thuê lại cho các đơn vị nội bộ hoặc đối tác bên ngoài, đồng thời thực hiện các hoạt động như cho thuê kho và quản lý, kiểm soát kho cho bên thứ ba.

"Việc bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản nhằm đáp ứng yêu cầu tuân thủ pháp lý cho các hoạt động này", ông Linh nói.

Về kết quả kinh doanh, lãnh đạo MWG cho biết trong quý I, doanh thu đạt khoảng 46.000- 47.000 tỷ đồng , tương đương 25% kế hoạch năm, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 29-30% mục tiêu năm 2026.

Công ty kỳ vọng nhu cầu tiêu dùng sẽ tiếp tục cải thiện trong các tháng tới, đặc biệt nhờ yếu tố mùa vụ như nắng nóng thúc đẩy tiêu thụ máy lạnh, và mùa hè hỗ trợ doanh số tivi, qua đó duy trì đà tăng trưởng.

Năm 2026, MWG đặt mục tiêu doanh thu thuần 185.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất khoảng 9.200 tỷ đồng , tăng lần lượt 18% và 30% so với năm trước. Nếu hoàn thành, đây sẽ là mức doanh thu và lợi nhuận cao nhất trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp.

Dù thừa nhận bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều bất định, đặc biệt do các xung đột địa chính trị, lãnh đạo MWG vẫn giữ quan điểm lạc quan và khẳng định không điều chỉnh các chỉ tiêu này, đồng thời kỳ vọng những căng thẳng hiện tại sẽ không gây tác động tiêu cực kéo dài.

Trong năm nay, một trong những trọng tâm chiến lược của công ty là triển khai kế hoạch chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) đối với chuỗi Điện Máy Xanh và đẩy mạnh mở rộng Bách Hóa Xanh tại thị trường miền Bắc.

Theo phương án đã được thông qua, Điện Máy Xanh dự kiến phát hành khoảng 180 triệu cổ phiếu, tương đương hơn 16% số cổ phần đang lưu hành. Thời điểm thực hiện dự kiến trong năm 2026, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Hiện Điện Máy Xanh có vốn điều lệ 11.013 tỷ đồng và dự kiến tăng lên 12.808 tỷ đồng sau đợt IPO. Ban lãnh đạo cho biết các hồ sơ phục vụ kế hoạch này đã cơ bản hoàn tất và dự kiến IPO vào tháng 6-7.