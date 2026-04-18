Ông Nguyễn Đức Tài: Doanh nghiệp tư nhân cần thay đổi

Trước tốc độ điều hành và thực thi chính sách ngày càng quyết liệt, ông Nguyễn Đức Tài cảnh báo doanh nghiệp tư nhân cần thay đổi góc nhìn, tăng tốc để không bị tụt lại phía sau.

Ông Nguyễn Đức Tài, Chủ tịch HĐQT MWG. Ảnh: Liên Phạm.

Chiều 18/4, CTCP Đầu tư Thế giới Di Động (HoSE: MWG) đã tổ chức ĐHĐCĐ 2026 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Phát biểu mở đầu, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Đức Tài nhận định bối cảnh thế giới đang ở giai đoạn khó dự báo. Ngược lại, trong nước, ông bày tỏ sự lạc quan khi nhìn thấy tốc độ, quyết tâm và khả năng thực thi chính sách của Chính phủ thời gian qua.

Theo ông, chính yếu tố này đang tạo ra một thay đổi đáng chú ý trong tương quan giữa khu vực Nhà nước và tư nhân.

"Trước đây, khối tư nhân thường tự hào và 'vỗ ngực xưng tên' rằng mình luôn nhanh nhẹn, năng động hơn Nhà nước. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại chưa chắc khối tư nhân nhanh hơn Nhà nước", ông nói.

Thậm chí, với tốc độ vận hành hiện nay, ông cho rằng doanh nghiệp tư nhân có nguy cơ trở thành bên chậm hơn nếu không kịp thích ứng.

Từ góc nhìn đó, ông Tài cho rằng khối tư nhân cần chủ động tăng tốc, thay đổi cách tiếp cận và đồng hành với nhịp vận hành chung của nền kinh tế, nhằm tránh bị tụt lại phía sau và góp phần thúc đẩy tăng trưởng.

Liên quan đến hoạt động kinh doanh, lãnh đạo MWG đánh giá các xung đột địa chính trị có thể gây khó khăn cho chuỗi cung ứng, đặc biệt là nguyên liệu và chip điện tử. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, nhu cầu toàn cầu đang có xu hướng giảm, qua đó phần nào giảm áp lực cung - cầu so với kịch bản nhu cầu tăng mạnh trong khi nguồn cung bị thu hẹp.

Đối với mặt hàng máy lạnh, ông Tài cho biết nguồn cung không phải vấn đề đáng lo ngại, do các kế hoạch sản xuất và hợp đồng với quy mô hàng trăm nghìn sản phẩm đã được ký từ khoảng 6 tháng trước. Theo ông, thách thức lớn hơn hiện nay nằm ở sức mua của thị trường.

Năm 2026, MWG đặt mục tiêu doanh thu thuần 185.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất khoảng 9.200 tỷ đồng , tăng lần lượt 18% và 30% so với năm trước. Nếu hoàn thành, doanh nghiệp sẽ thiết lập mức doanh thu và lợi nhuận cao nhất trong lịch sử hoạt động.

Ông Tài cho biết kế hoạch này được xây dựng trong bối cảnh chưa tính đến các biến động mới từ xung đột Trung Đông. Tuy nhiên, theo ông, môi trường kinh doanh luôn thay đổi và doanh nghiệp sẽ chủ động điều chỉnh. "Khó thì tìm cách làm thêm, làm bớt chứ không có chuyện quay về xin giảm kế hoạch. Công ty này không có văn hoá đó", ông nhấn mạnh.

Về lãi suất, ông Vũ Đăng Linh, Tổng giám đốc MWG cho biết xu hướng tăng lãi suất trong năm 2026 dự kiến không ảnh hưởng đáng kể đến doanh nghiệp, do các khoản đầu tư chủ yếu là ngắn hạn. Chưa kể, khi chi phí vốn tăng thì lợi suất đầu ra cũng điều chỉnh tương ứng.

Tại thời điểm cuối tháng 2, MWG đang vận hành 1.014 cửa hàng Thế Giới Di Động, 2.008 cửa hàng Điện Máy Xanh (bao gồm DMS), 2.758 cửa hàng Bách Hóa Xanh, 91 cửa hàng AvaKids, 404 Nhà thuốc An Khang và 198 Era Blue.

Sau 2 tháng kinh doanh đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 32.200 tỷ dồng, tăng 31% so với cùng kỳ và hoàn thành 17% kế hoạch doanh thu.