'Gà đẻ trứng vàng' của Thế Giới Di Động thu đậm

DMX của Thế Giới Di Động ghi nhận doanh thu quý I tăng 33%, hoàn thành hơn 1/4 kế hoạch năm, với động lực từ bán trả chậm và chuỗi Erablue tăng trưởng mạnh.

CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh (DMX) - pháp nhân mới thuộc CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (HoSE: MWG) - vừa công bố kết quả kinh doanh quý I/2026 với doanh thu đạt 32.416 tỷ đồng , tăng 33% so với cùng kỳ.

Động lực đến từ tăng trưởng doanh thu trên cùng cửa hàng (SSSG) đạt 34%, ghi nhận sự cải thiện đồng đều ở tất cả chuỗi và nhóm sản phẩm chủ lực.

Đáng chú ý, doanh thu từ mua trả chậm tăng 50% so với cùng kỳ, với 97% sản phẩm được bán kèm phương thức này.

Trong khi đó, liên doanh Erablue tiếp tục là điểm sáng khi doanh thu gấp đôi cùng kỳ, nhờ 117 cửa hàng mở mới và SSSG đạt 25%.

Tính đến cuối tháng 3, mạng lưới Erablue đã đạt 212 cửa hàng. Với đà tăng trưởng ổn định, chuỗi này đang tiến gần mục tiêu 500 cửa hàng vào năm 2027, trở thành động lực tăng trưởng quan trọng trong giai đoạn hậu IPO của DMX.

Tại thị trường trong nước, các chuỗi bán lẻ của công ty đều ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu hai chữ số dù không mở rộng thêm cửa hàng. Trong đó, TopZone dẫn đầu nhờ doanh thu các sản phẩm Apple tăng 60% so với cùng kỳ. Nhìn chung, các ngành hàng chính đều ghi nhận mức tăng trưởng từ 15% đến 65%.

Với kết quả quý I, doanh nghiệp đã hoàn thành hơn 1/4 mục tiêu doanh thu 122.500 tỷ đồng cho cả năm 2026.

DMX được thành lập nhằm quản lý các chuỗi bán lẻ của MWG gồm Thegioididong.com, TopZone, Điện Máy Xanh, Thợ Điện Máy Xanh và liên doanh Erablue tại Indonesia.

Trong giai đoạn 2026-2030, doanh nghiệp này đặt mục tiêu đạt 182.000 tỷ đồng doanh thu, tương ứng tốc độ tăng trưởng kép khoảng 11%/năm. Đáng chú ý, nhờ đóng góp ngày càng lớn của các mảng dịch vụ như tài chính và hậu mãi - vốn có biên lợi nhuận cao, lợi nhuận ròng được kỳ vọng tăng trưởng 16%/năm, hướng tới mục tiêu đạt 13.000 tỷ đồng vào năm 2030.

Tại Đại hội đồng cổ đông đầu tiên vào ngày 27/2 vừa qua, DMX đã thông qua kế hoạch chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) với số lượng tối đa 179,5 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 16,3% lượng cổ phần đang lưu hành. Doanh nghiệp hiện có vốn điều lệ 11.013 tỷ đồng và dự kiến tăng lên 12.808 tỷ đồng sau đợt phát hành.

Giá chào bán sẽ do HĐQT quyết định, nhưng không thấp hơn giá trị sổ sách là 16.163 đồng/cổ phiếu và mức định giá của đơn vị thẩm định độc lập. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm nay, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép. Toàn bộ số tiền thu về sẽ được sử dụng để thanh toán các khoản vay ngắn hạn.

Thương vụ IPO của DMX diễn ra trong bối cảnh MWG đã hoàn tất quá trình tái cấu trúc với 3 nhánh kinh doanh chuyên biệt gồm Điện Máy Xanh (DMX), Bách Hóa Xanh (BHX) và các chuỗi bán lẻ khác (An Khang, Avakids).

Ban lãnh đạo DMX khẳng định việc IPO không nhằm huy động vốn, mà mang ý nghĩa chiến lược dài hạn. Việc niêm yết độc lập được xem là cơ hội để doanh nghiệp minh bạch hóa toàn diện bức tranh tài chính, qua đó giúp thị trường có cơ sở định giá chính xác hơn về quy mô, hiệu quả hoạt động cũng như biên lợi nhuận.

Đây cũng là bước đi nhằm trao thêm quyền chủ động và tạo động lực cho đội ngũ điều hành, đặc biệt là thế hệ lãnh đạo kế cận trong hệ sinh thái MWG, hướng tới một chu kỳ tăng trưởng mới sau giai đoạn phát triển trước đó.

Bên cạnh đó, DMX kỳ vọng kết quả kinh doanh sau IPO sẽ là minh chứng thực tế để thay đổi quan điểm trên thị trường, chứng minh ngành bán lẻ điện thoại - điện máy tại Việt Nam vẫn còn dư địa tăng trưởng, thay vì đã bước vào giai đoạn bão hòa.