CEO Thế Giới Di Động nói về tin đồn thâu tóm doanh nghiệp

Tổng giám đốc MWG Vũ Đăng Linh khẳng định tập đoàn không theo đuổi bất kỳ thương vụ M&A nào ở thời điểm này, cũng không có kế hoạch mua thêm doanh nghiệp bên ngoài.

CEO Thế Giới Di Động khẳng định tập đoàn hiện không có kế hoạch M&A doanh nghiệp nào bên ngoài. Ảnh: MWG.

Tại cuộc họp với nhà đầu tư chiều 26/11, ông Vũ Đăng Linh, Tổng giám đốc CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (HoSE: MWG), đã cập nhật tình hình kinh doanh của tập đoàn tại các mảng chủ lực.

Đáng chú ý, vị CEO cũng lên tiếng đính chính về các tin đồn thâu tóm doanh nghiệp xuất hiện gần đây.

Không có kế hoạch M&A

Cụ thể, ông Vũ Đăng Linh khẳng định tập đoàn hiện không theo đuổi bất kỳ thương vụ M&A nào, cũng không có kế hoạch mua thêm doanh nghiệp bên ngoài.

Theo ông, những chuyển động về cổ phần hay sự xuất hiện của các công ty con gần đây chỉ đơn thuần là các bước trong quá trình tái cấu trúc nội bộ nhằm tách bạch hoạt động và sắp xếp lại hệ thống.

Ông cho biết việc thị trường lan truyền thông tin Thế Giới Di Động “mua lại” một số công ty là cách hiểu lệch khỏi bản chất. Trên thực tế, đây chỉ là các thủ tục kỹ thuật phục vụ việc chuyển đổi tài sản và hoạt động giữa các đơn vị trong hệ sinh thái Thế Giới Di Động như An Khang, Điện Máy Xanh…

CEO Thế Giới Di Động nhấn mạnh việc thành lập pháp nhân mới chỉ nhằm tiếp nhận toàn bộ tài sản và vận hành từ các đơn vị hiện hữu, hoàn toàn không liên quan đến hoạt động đầu tư, thâu tóm hay mở rộng ra bên ngoài. Đây đơn thuần là tái cấu trúc nội bộ, không phải M&A.

Trước đó, HĐQT Thế Giới Di Động đã thông qua chủ trương tái cấu trúc các công ty con theo định hướng chuyên biệt hóa hoạt động kinh doanh.

Theo đó, nhóm sản phẩm và dịch vụ liên quan đến điện thoại, điện máy tại Việt Nam và ở nước ngoài sẽ được tổ chức, quản lý và vận hành bởi công ty con chuyên trách trong lĩnh vực này. Nhóm sản phẩm và dịch vụ liên quan đến dược phẩm sẽ được tổ chức, quản lý và vận hành bởi công ty con chuyên trách trong lĩnh vực này.

Cũng trong quyết định này, ban lãnh đạo MWG đã thông qua việc chuyển nhượng 100% cổ phần CTCP Thợ Điện Máy Xanh (trước đây là Công ty Dịch Vụ Lắp Đặt - Sửa Chữa - Bảo Hành Tận Tâm) sang CTCP Đầu Tư Điện Máy Xanh (trước đây là CTCP Thế Giới Di Động). Số lượng chuyển nhượng gần 10 triệu cổ phiếu với giá trị theo mệnh giá gần 100 tỷ đồng .

Song song đó, CTCP Đầu Tư Điện Máy Xanh sẽ chuyển nhượng 100% cổ phần tại CTCP Dược Phẩm An Khang Pharma cho Công ty TNHH Một Thành Viên Thương mại Thiện Tâm. Tổng số cổ phần chuyển nhượng là hơn 201 triệu cổ phiếu với giá trị theo mệnh giá gần 2.013 tỷ đồng .

Kế hoạch đưa Bách Hóa Xanh "Bắc tiến"

Tại cuộc gặp, ông Vũ Đăng Linh cũng chia sẻ với nhà đầu tư về kế hoạch "Bắc tiến" chuỗi Bách Hóa Xanh.

Theo đó, chuỗi bách hóa này từng đặt kế hoạch mở mới 400 cửa hàng trong năm 2025 nhưng đến nay đã mở 600 cửa hàng, nâng tổng số điểm bán lên 2.370 điểm. Trong năm tới, ông nhấn mạnh việc số lượng cửa hàng mở mới sẽ không thấp hơn năm nay.

Sau khi mở rộng sang khu vực miền Trung, chuỗi sẽ tiếp tục tiến ra phía Bắc với địa điểm đầu tiên tại Ninh Bình. Theo CEO Thế Giới Di Động, tỉnh này được chọn vì giáp Thanh Hóa, vốn là nơi Bách Hóa Xanh đã hiện diện. Đây chính là lợi thế giúp các cửa hàng đầu tiên ở khu vực này có thể tối ưu chi phí logistics.

Dù cho rằng người tiêu dùng miền Bắc thường thận trọng hơn so với miền Nam, ông Linh nhấn mạnh việc mở rộng thị phần tại khu vực này sẽ không phải thách thức lớn. Lý do là Thế Giới Di Động từ lâu đã phục vụ khách hàng trên cả nước thông qua các chuỗi điện thoại và điện máy, qua đó tạo nền tảng nhận diện và niềm tin sẵn có.

Theo CEO Thế Giới Di Động, thời điểm hiện tại thậm chí còn là cơ hội, khi xu hướng chuyển dịch từ kênh bán lẻ truyền thống sang kênh hiện đại diễn ra rõ rệt, cùng với các biện pháp kiểm soát thuế, hàng giả và hàng kém chất lượng ngày càng siết chặt từ phía cơ quan quản lý.

Bách Hóa Xanh cam kết đạt 600 tỷ đồng lợi nhuận năm nay. Ảnh: Phương Lâm.

Trong 10 tháng đầu năm 2025, Bách Hóa Xanh đạt gần 38.400 tỷ đồng doanh thu, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước. Tuy vậy, ông Linh thừa nhận doanh thu toàn chuỗi vẫn chưa đạt kỳ vọng dù tốc độ mở cửa hàng vượt kế hoạch, chủ yếu do các cửa hàng cũ tăng trưởng kém trong bối cảnh thị trường hàng tiêu dùng gần như đi ngang và chịu ảnh hưởng từ mưa bão, lũ lụt.

Dù doanh thu hụt kế hoạch, lợi nhuận của chuỗi vẫn đi đúng hướng. Ông nhấn mạnh Bách Hoá Xanh chắc chắn đạt trên 600 tỷ đồng lợi nhuận năm nay, riêng quý III đạt hơn 200 tỷ đồng .

Trước mắt, Thế Giới Di Động đang tiếp tục hướng đến mục tiêu xóa lỗ luỹ kế cho Bách Hóa Xanh để chuỗi này chuẩn bị IPO vào năm 2028. “Đây là mục tiêu khá thách thức nhưng hoàn toàn khả thi”, ông nói.

Đối với 2 chuỗi Thegioididong.com và Điện Máy Xanh, CEO Vũ Đăng Linh cho hay ngành hàng ICT tăng trưởng tích cực trong năm nay, chủ yếu nhờ nhóm sản phẩm công nghệ cao tích hợp trí tuệ nhân tạo và nhu cầu nâng cấp thiết bị của người tiêu dùng.

Hiện Thế Giới Di Động đang chiếm khoảng 50% thị phần các sản phẩm Apple với doanh thu khoảng 500 triệu USD trong 9 tháng đầu năm. Mảng điện máy cũng có diễn biến khả quan khi Điện Máy Xanh ghi nhận tăng trưởng 2 chữ số dù số lượng cửa hàng không đổi, với doanh thu 9 tháng đầu năm tăng khoảng 16% so với cùng kỳ.

Xu hướng này đến từ sự chuyển dịch của người tiêu dùng sang kênh bán lẻ hiện đại, lợi thế thị phần lớn của Thế Giới Di Động và việc đẩy mạnh dịch vụ, tạo ra các thị trường mới cho sản phẩm. Sang năm 2026, Thế Giới Di Động tiếp tục kỳ vọng Điện Máy Xanh duy trì mức tăng trưởng 2 chữ số.

Tuy tăng trưởng tốt, Thế Giới Di Động chưa có kế hoạch mở rộng thêm số lượng cửa hàng của 2 chuỗi này mà chỉ thay thế các điểm bán hoạt động kém hiệu quả. Tính đến cuối tháng 10, Thegioididong.com có 1.012 cửa hàng và Điện Máy Xanh có 2.017 cửa hàng.