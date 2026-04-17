Cổ đông Thế Giới Di Động đón tin vui trước ngày đi họp

Cổ phiếu MWG bất ngờ tăng trần với thanh khoản gần 1.300 tỷ đồng, đưa thị giá lên mức cao nhất 1,5 tháng ngay trước thềm doanh nghiệp này tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026.

Thị trường chứng khoán Việt Nam trải qua một phiên giao dịch rung lắc trong ngày 17/4 sau chuỗi tăng điểm khá “nóng” trước đó. Quán tính đi lên vẫn được duy trì trong phiên sáng khi VN-Index mở cửa trong sắc xanh với động lực chính đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là “họ Vin”.

Tuy nhiên, kịch bản tích cực này nhanh chóng bị đảo chiều. Áp lực chốt lời gia tăng mạnh tại chính các cổ phiếu dẫn dắt khiến chỉ số đánh mất đà tăng. VN-Index từ trạng thái hưng phấn chuyển sang lình xình quanh tham chiếu, dao động trong biên độ hẹp suốt phần lớn thời gian còn lại của phiên.

Thanh khoản toàn thị trường cũng phản ánh rõ sự dè dặt này khi giá trị giao dịch trên cả 3 sàn giảm hơn 15% so với phiên liền trước, xuống còn khoảng 25.600 tỷ đồng . Dòng tiền có dấu hiệu co cụm, chưa sẵn sàng quay lại trạng thái bùng nổ sau nhịp hồi phục vừa qua.

Kết phiên, VN-Index giảm 2,66 điểm (-0,2%) xuống 1.817,17 điểm, chấm dứt chuỗi tăng 5 phiên trước đó. Trong khi đó, HNX-Index tăng 3,51 điểm (+1,4%) lên 260 điểm, còn UPCoM-Index nhích nhẹ 0,15 điểm (+0,1%) lên 128,37 điểm.

Độ rộng thị trường nghiêng về trạng thái phân hóa rõ rệt với 432 mã tăng (trong đó có 32 mã tăng trần), 362 mã giảm (22 mã giảm sàn) và tới 768 mã đứng giá.

Trong rổ VN30, cán cân vẫn nghiêng về phía tích cực với 19 mã tăng, 10 mã giảm và 1 mã đứng giá (TPB), qua đó giúp chỉ số VN30-Index tăng gần 9 điểm lên 1.988 điểm.

Nhóm “họ Vin” - từng là đầu tàu của 5 phiên tăng liên tiếp trước đó - lại bất ngờ quay đầu trở thành lực cản trở VN-Index đáng kể. Trong đó, VHM giảm mạnh 5,2%, VIC giảm 0,7%, VPL mất 3,8% và VRE lùi 3,4%, trực tiếp kéo tụt chỉ số chung.

Bên cạnh đó, nhiều cổ phiếu khác cũng góp phần gia tăng sức ép giảm điểm như LPB (-2,8%), GEE (-4,1%), SHB (-1,6%), GEX (-2,5%), HVN (-1,1%) và SSI (-1%).

Ở chiều ngược lại, lực đỡ thị trường đến từ một số cổ phiếu đơn lẻ có diễn biến tích cực như MWG (tăng trần), GVR (+4%), VPB (+2,4%), BSR (+3,5%), GAS (+2,2%), FPT (+2,6%), TCB (+1,1%), MSN (+1,9%), CTG (+0,7%) và TCX (+1,2%). Tuy nhiên, mức độ lan tỏa chưa đủ lớn để bù đắp hoàn toàn áp lực từ nhóm vốn hóa lớn suy yếu.

Đáng chú ý nhất trong phiên là cổ phiếu MWG của CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động khi thu hút dòng tiền mạnh với giá trị khớp lệnh gần 1.300 tỷ đồng. Việc cổ phiếu này tăng trần đã đưa thị giá lên 86.900 đồng/cổ phiếu, cao nhất trong khoảng 1,5 tháng.

Động lực tăng của MWG xuất hiện ngay trước thềm ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, dự kiến diễn ra ngày 18/4. Theo kế hoạch trình cổ đông, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu thuần 185.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất 9.200 tỷ đồng , tương ứng tăng 18% và 30% so với năm trước. Nếu hoàn thành, đây sẽ là mức kỷ lục mới trong lịch sử hoạt động của nhà bán lẻ này.

Không dừng lại ở đó, phương án phân phối lợi nhuận cũng gây chú ý khi MWG dự kiến chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 20% (2.000 đồng/cổ phiếu). Với gần 1,47 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, tổng số tiền chi trả ước tính khoảng 3.000 tỷ đồng , mức cổ tức tiền mặt cao nhất từ trước tới nay.