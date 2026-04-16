Ông Trương Gia Bình: FPT đang tái sinh

Chủ tịch Trương Gia Bình cho rằng FPT đang trong quá trình “tái sinh”, đặt tham vọng làm chủ công nghệ lõi và bứt phá nhờ AI trong 5-10 năm tới.

Chủ tịch FPT Trương Gia Bình. Ảnh: FPT.

Chiều 16/4, CTCP Tập đoàn FPT (HoSE: FPT) đã tổ ĐHĐCĐ thường niên 2026 thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng nhà đầu tư.

Theo số liệu công bố, đến cuối năm 2025, FPT có 127.488 cổ đông, tăng mạnh so với mức 58.429 cổ đông vào cuối năm 2024.

Tại thời điểm 14h20 ngày diễn ra đại hội, có tới 2.730 cổ đông trực tiếp tham dự cùng 444 cá nhân được ủy quyền, đại diện cho 60,56% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đủ điều kiện để tiến hành đại hội. Đáng chú ý, đây cũng là số lượng người tham dự cao nhất từng được ghi nhận, vượt xa con số 2.020 cổ đông của kỳ đại hội năm 2025.

FPT đang “tái sinh”

Tại đại hội, vấn đề diễn biến giá cổ phiếu FPT nhận được nhiều sự quan tâm của cổ đông. Chủ tịch HĐQT Trương Gia Bình cho biết tâm lý nhà đầu tư đang có sự phân hóa rõ rệt khi những cổ đông gắn bó lâu năm có xu hướng lo lắng trong khi các nhà đầu tư mới lại tỏ ra rất hồi hộp.

Ông thừa nhận việc cổ phiếu chưa có diễn biến tương xứng với đà tăng trưởng của thị trường chung có thể khiến nhiều cổ đông sốt ruột, đặc biệt trong bối cảnh họ đã đặt niềm tin và phân bổ tài sản vào doanh nghiệp. Tuy nhiên, ông Bình cũng nhấn mạnh rằng FPT vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng 2 chữ số trong nhiều năm.

"Khi tôi hát bài Tái sinh thì ở một nghĩa nào đó tôi nghĩ rằng FPT thực sự đã tái sinh. Trong 5-10 năm tới, FPT sẽ vươn lên làm chủ các công nghệ lõi mang tính quốc gia. Hơn thế nữa, chúng tôi muốn sánh vai với các tập đoàn hàng đầu thế giới về chuyển đổi số và chuyển đổi AI”, ông Bình chia sẻ.

Theo lãnh đạo doanh nghiệp, làn sóng AI đang tạo ra sự thay đổi sâu sắc về niềm tin trên thị trường. Ông cho rằng các tổ chức và doanh nghiệp hiện gần như không còn lựa chọn nào khác ngoài việc triển khai chuyển đổi AI, bởi nếu chậm chân, nguy cơ tụt lại phía sau và đánh mất năng lực cạnh tranh là rất rõ ràng.

Tại đại hội, cổ đông FPT đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 với mục tiêu doanh thu đạt 58.580 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 11.629 tỷ đồng , tương ứng mức tăng 15% nếu áp dụng phương pháp hợp nhất mới đối với FPT Telecom.

Theo đó, từ ngày 1/1/2026, doanh nghiệp sẽ thay đổi cách ghi nhận phần đóng góp từ FPT Telecom, chuyển từ phương pháp hợp nhất toàn bộ (vốn áp dụng với công ty con) sang phương pháp vốn chủ sở hữu đối với công ty liên doanh, liên kết. Việc điều chỉnh này không làm thay đổi lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ, nhưng sẽ tác động trực tiếp đến quy mô doanh thu và lợi nhuận trước thuế ghi nhận trên báo cáo tài chính.

Cụ thể, do không còn hợp nhất toàn bộ FPT Telecom, các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận trước thuế năm 2026 của FPT dự kiến giảm tương ứng gần 17% và 11% nếu so với số liệu thực hiện trên báo cáo kiểm toán năm 2025. Đây là sự sụt giảm mang tính kỹ thuật chứ không phản ánh sự đi xuống trong hoạt động kinh doanh cốt lõi.

Tổng giám đốc Nguyễn Văn Khoa cho biết FPT sẽ dồn trọng tâm vào các lĩnh vực liên quan AI. Ảnh: FPT.

Chia sẻ về triển vọng năm 2026, Tổng giám đốc FPT Nguyễn Văn Khoa cho rằng môi trường kinh doanh sẽ tiếp tục tiềm ẩn nhiều khó khăn và biến động.

Trước bối cảnh đó, FPT xác định sẽ dồn trọng tâm đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ mũi nhọn như trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán lượng tử gắn với AI, an ninh mạng, công nghệ máy bay không người lái (UAV), công nghệ đường sắt và hạ tầng dữ liệu.

Riêng với mảng công nghệ thông tin tại thị trường nước ngoài, doanh nghiệp định hướng chiến lược “AI-first”, đặt AI làm nền tảng cho việc phát triển sản phẩm và dịch vụ.

Ban lãnh đạo FPT cũng chỉ ra 3 yếu tố cốt lõi giúp tập đoàn duy trì đà tăng trưởng trong dài hạn. Thứ nhất là năng lực thích ứng nhanh, cho phép doanh nghiệp dự báo sớm các biến động và chủ động điều chỉnh chiến lược trước khi thị trường thay đổi. Thứ hai là sự đa dạng trong quản trị, quản lý theo tiêu chuẩn toàn cầu. Thứ ba là kỷ luật thực thi, đảm bảo các kế hoạch được triển khai một cách nghiêm túc.

Trong bối cảnh làn sóng AI bùng nổ, lãnh đạo doanh nghiệp nhấn mạnh quan điểm không cắt giảm nhân sự, mà thay vào đó tận dụng AI như một công cụ hỗ trợ để nâng cao năng suất lao động.