Chủ tịch FPT tiết lộ các thành viên trong 'liên minh đường sắt'

Chủ tịch FPT Trương Gia Bình lần đầu hé lộ các doanh nghiệp tham gia liên minh phát triển đường sắt. Trong đó, FPT đảm nhận phần công nghệ và điều khiển hệ thống.

Chủ tịch FPT Trương Gia Bình nói về kế hoạch phát triển đường sắt với nhiều doanh nghiệp lớn. Ảnh: FPT.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2026 mới đây, ban lãnh đạo CTCP FPT (HoSE: FPT) đã dành thời gian làm rõ câu hỏi từ cổ đông về định hướng tham gia lĩnh vực đường sắt.

Theo chia sẻ từ Phó tổng giám đốc Phạm Minh Tuấn, Việt Nam đang đứng trước kế hoạch triển khai ít nhất 37 dự án liên quan đến đường sắt đô thị và đường sắt tốc độ cao trong thời gian tới. Quy mô này khiến lĩnh vực đường sắt không còn đơn thuần là câu chuyện hạ tầng hay công nghệ, mà gắn trực tiếp với yếu tố chủ quyền và an ninh quốc gia. Trong bối cảnh đó, đây không đơn thuần là một cuộc chơi về công nghệ hay hạ tầng, mà còn là vấn đề chủ quyền và an ninh quốc gia.

Vì vậy, ông Tuấn khẳng định việc FPT tham gia được xác định không chỉ nhằm khai thác cơ hội kinh doanh, mà còn gắn với trách nhiệm đảm bảo an toàn, an ninh mạng cho hệ thống hạ tầng của đất nước.

Chia sẻ thêm về nội dung này, Chủ tịch FPT Trương Gia Bình cho biết đã có các cuộc trao đổi với nhiều lãnh đạo doanh nghiệp lớn trong nước như ông Nguyễn Bá Dương (ông chủ hệ sinh thái xây dựng Newtecons, Ricons...), ông Trần Đình Long (Chủ tịch Hòa Phát), ông Trịnh Tiến Dũng (Chủ tịch Tập đoàn Đại Dũng). Các bên cùng hướng tới một mô hình hợp tác, trong đó mỗi doanh nghiệp đảm nhận một mảng thế mạnh riêng trong chuỗi giá trị. Với FPT, vai trò được định hình là phát triển “hệ thống não bộ” bao gồm phần mềm, điều khiển,

Ông Bình nhấn mạnh Việt Nam là thị trường bắt đầu nhưng mục tiêu sau này phải là ra thế giới. Hiện nay, công nghệ đường sắt hiện đại vẫn là "mảnh đất màu mỡ" vì chỉ một số ít quốc gia làm chủ trong khi nhu cầu tại các nước đang phát triển là rất lớn. Đây là cơ hội vàng để FPT tiến ra thị trường quốc tế.

Về cạnh tranh, FPT không lựa chọn cách tiếp cận đối đầu trực diện với các đối thủ lớn, đặc biệt là các doanh nghiệp đến từ Trung Quốc. Thay vào đó, chiến lược được xác định theo hướng “co-opetition”.

Cụ thể, thay vì đối đầu trực diện, các doanh nghiệp có thể kế thừa và phát triển dựa trên những công nghệ nền tảng đã được thế giới công nhận. Sự khác biệt sẽ nằm ở việc ứng dụng các công nghệ tiên tiến nhất hiện nay như AI (trí tuệ nhân tạo) và Digital Twin (bản sao số). Những công nghệ này cho phép tối ưu hóa vận tốc chạy tàu, nâng cao hiệu suất vận hành và bảo trì. Đây vốn là những thế mạnh lõi của ngành công nghệ phần mềm.

Bên cạnh đó, dung lượng thị trường đường sắt toàn cầu là đủ lớn để FPT khai thác mà không nhất thiết phải va chạm trực tiếp với đối thủ. Sau khi khẳng định năng lực tại các dự án trong nước, liên minh này sẽ cùng nhau đi ra quốc tế.

Trước đó, đầu phiên đại hội, Chủ tịch Trương Gia Bình cho biết FPT định hình lại quỹ đạo tăng trưởng cho giai đoạn 2026-2028 với trọng tâm là đầu tư và làm chủ các công nghệ lõi, yếu tố then chốt để duy trì vị thế trên bản đồ công nghệ, đồng thời tạo nền tảng cho lợi thế cạnh tranh bền vững trong dài hạn.

Từ năm 2026, tập đoàn đặt mục tiêu chuyển dịch sang mô hình doanh nghiệp sáng tạo công nghệ, tập trung vào các lĩnh vực như AI, AI lượng tử, an ninh mạng, UAV, công nghệ đường sắt, an ninh mạng và dữ liệu. Đây đều là những lĩnh vực được dự báo có tiềm năng tăng trưởng, mở ra không gian tăng trưởng mới cho FPT trong chu kỳ tiếp theo.

Trong một hội thảo về chuyên đề giao thông và đường sắt tổ chức vào giữa tháng 3, đại diện FPT cho biết để tham gia sâu hơn vào lĩnh vực này, tập đoàn đã thành lập đơn vị công nghệ chiến lược FPT Railway Mobility Technology vào cuối năm 2025 với định hướng phát triển các giải pháp công nghệ cho đường sắt, giao thông thông minh và đô thị thông minh.

Tập đoàn công nghệ cam kết đồng hành cùng Chính phủ, các địa phương và đối tác trong việc phát triển các giải pháp công nghệ cho Smart Metro và Smart TOD, đồng thời đóng vai trò cầu nối giữa hệ sinh thái công nghệ trong nước với các đối tác quốc tế.