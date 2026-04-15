Lý do tài xế công nghệ 'ngại' đổi sang xe điện

Chi phí đầu tư ban đầu cao, hạ tầng sạc hạn chế và thu nhập chưa ổn định khiến phần lớn tài xế công nghệ chưa sẵn sàng chuyển sang xe điện.

Phần lớn tài xế công nghệ chỉ sẵn sàng đổi xe điện khi được hỗ trợ kinh phí. Ảnh: Phương Lâm.

Theo khảo sát do nền tảng gọi xe Be công bố mới đây, trong năm 2025, chỉ khoảng 15% tài xế cho biết có ý định hoặc đang cân nhắc chuyển sang xe máy điện. Nguyên nhân chính đến từ chi phí đầu tư ban đầu cao và những lo ngại liên quan đến quá trình vận hành.

Dữ liệu từ Grab trong năm ngoái cũng chỉ ra rằng mức độ tiếp cận xe điện còn hạn chế. Khoảng 80% tài xế chưa từng sử dụng phương tiện này, trong khi hơn 60% chưa sẵn sàng chuyển đổi, chủ yếu do khó khăn tài chính và thiếu các gói hỗ trợ phù hợp.

Đáng chú ý, với nhiều tài xế, xe máy không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn là tài sản có giá trị lớn. Do đó, ngay cả các phương án trả góp 1-2 triệu đồng/tháng vẫn được xem là áp lực tài chính đáng kể trong bối cảnh thu nhập chưa ổn định.

Bên cạnh yếu tố chi phí, hạ tầng sạc cũng là một trở ngại. Theo khảo sát của Grab, hơn 60% tài xế đang thuê trọ, trong khi chỉ khoảng 1/3 có điều kiện sạc xe qua đêm tại nơi ở. Điều này làm gia tăng lo ngại về thời gian sạc, phạm vi hoạt động cũng như chi phí bảo dưỡng trong quá trình sử dụng.

Song song đó, yêu cầu từ phía cơ quan quản lý đối với việc chuyển đổi phương tiện xanh đang dần được đặt ra. Tại các đô thị lớn như Hà Nội và TP.HCM, cơ quan quản lý đã yêu cầu các doanh nghiệp vận tải, bao gồm xe công nghệ, xây dựng lộ trình chuyển đổi sang phương tiện sử dụng năng lượng xanh nhằm giảm phát thải.

Bên cạnh việc lên kế hoạch chuyển đổi báo cáo cơ quan quản lý, các nền tảng gọi xe cũng đã triển khai các chương trình bên lề hỗ trợ tài xế chuyển đổi phương tiện.

Be từ giữa năm 2025 đã triển khai các chính sách như cho thuê xe, hỗ trợ vay mua và cơ chế thưởng dành cho tài xế sử dụng xe điện. Theo số liệu doanh nghiệp công bố, tỷ lệ tài xế có ý định chuyển đổi xe xăng sang xe điện đã tăng lên 47% vào đầu năm 2026.

Gần đây, ứng dụng này tiếp tục triển khai chương trình cho thuê và mua xe điện trả góp cho tài xế 2 bánh với quy mô khoảng 30.000 xe. Các gói thuê có chi phí từ 1,4 triệu đồng/tháng, trong khi phương án trả góp yêu cầu mức trả trước từ 4,3 triệu đồng và chi phí khoảng 60.000 đồng/ngày.

Theo ứng dụng, hiện có khoảng 46% tài xế sẵn sàng thuê xe điện nếu chi phí dưới 2 triệu đồng/tháng. Do đó, mức thuê và trả góp trên phù hợp với khả năng tiếp cận của đa số tài xế đang hoạt động trên nền tảng.

Trong những năm gần đây, Grab cũng triển khai một số hoạt động nhằm khuyến khích đối tác tài xế cả 2 bánh và 4 bánh chuyển đổi sang sử dụng xe điện, bao gồm hợp tác với các nhà sản xuất xe điện như Selex, Yadea để thử nghiệm và phát triển mẫu xe điện được thiết kế phù hợp cho tài xế công nghệ.

Ở mảng xe 4 bánh, Grab Việt Nam đang hợp tác với BYD nhằm hỗ trợ tài xế 4 bánh chuyển đổi sang phương tiện xanh, đồng thời ra mắt riêng tính năng đặt xe điện vào cuối năm ngoái.

Gần nhất, nền tảng này kết hợp tác với Yadea Việt Nam nhằm thúc đẩy việc chuyển đổi sang xe máy điện thông qua các chương trình ưu đãi và hỗ trợ tài chính. Tập đoàn Yadea vào đầu tháng 3 cũng đã khánh thành nhà máy sản xuất xe máy điện thông minh tại Khu công nghiệp Tân Hưng, tỉnh Bắc Ninh, với tổng vốn đầu tư hơn 100 triệu USD .