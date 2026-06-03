'Siêu doanh nghiệp' của TP.HCM phát thông báo bất thường

Becamex IDC công bố thông tin bất thường sau khi không còn đáp ứng tiêu chuẩn cơ cấu cổ đông theo quy định mới của Luật Chứng khoán.

Becamex không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng do vắng cổ đông nhỏ lẻ. Ảnh: BCM.

CTCP Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex - Becamex IDC (HoSE: BCM) vừa công bố thông tin bất thường về việc chưa đáp ứng tỷ lệ cơ cấu cổ đông tối thiểu theo Luật Chứng khoán.

Cụ thể, căn cứ danh sách chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2026 tại ngày đăng ký cuối cùng 25/5, tập đoàn ghi nhận tổng cộng 9.221 cổ đông. Trong đó, số cổ đông nắm giữ cổ phiếu có quyền biểu quyết không phải cổ đông lớn là 9.220 cổ đông với tỷ lệ nắm giữ 4,56%, phần vốn Nhà nước còn lại chiếm tỷ lệ 95,44%.

Như vậy, Becamex không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung tại điểm a, khoản 11, Điều 1 Luật số 56/2024/QH15. Theo đó, không đảm bảo có tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ.

Mặc dù chưa đáp ứng tỷ lệ cơ cấu cổ đông để là công ty đại chúng theo Luật Chứng khoán, Becamex IDC vẫn thuộc trường hợp được duy trì tư cách công ty đại chúng dựa trên Quy định chuyển tiếp tại Khoản 7 Điều 59 Luật Quản lý và đầu tư vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (Luật số 68/2025/QH15) có hiệu lực từ ngày 1/8/2025.

Quy định nêu rõ trong thời gian thực hiện kế hoạch cơ cấu lại đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, các doanh nghiệp Nhà nước được chuyển đổi thành công ty cổ phần đang niêm yết chưa đáp ứng điều kiện công ty đại chúng về cơ cấu cổ đông theo quy định của Luật Chứng khoán thì không bị hủy tư cách công ty đại chúng.

Để giải quyết tiêu chuẩn này, Becamex cho biết đã chủ động xây dựng phương án và kiến nghị UBND TP.HCM phê duyệt tỷ lệ vốn Nhà nước nắm giữ giảm từ mức 95,44% vốn điều lệ xuống mức nắm giữ trên 65% vốn điều lệ giai đoạn 2026-2030. Phương thức thực hiện là phát hành cổ phiếu ra công chúng để đảm bảo đáp ứng điều kiện về cơ cấu cổ đông của công ty đại chúng.

Trước đó, một loạt doanh nghiệp vốn Nhà nước trên sàn đã công bố thông tin cho biết không còn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng, tiêu biểu như Tổng công ty Khí Việt Nam - PV GAS (HoSE: GAS), CTCP Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam - PV GAS D (HoSE: PGD), Tổng công ty Khoáng sản - TKV (HoSE: KSV)…

Ngoài những cái tên đã công bố, thị trường vẫn còn nhiều doanh nghiệp chưa đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng, chủ yếu do chưa đáp ứng yêu cầu về tỷ lệ sở hữu tối thiểu của nhà đầu tư bên ngoài, có thể kể đến Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV (HoSE: BID), Tập đoàn Cao su Việt Nam (HoSE: GVR), CTCP Lọc hóa dầu Bình Sơn (HoSE: BSR).