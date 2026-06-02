Con trai ông Nguyễn Đức Thụy làm Phó chủ tịch sàn tiền số SCEX

Ông Nguyễn Xuân Thái - con trai ông Nguyễn Đức Thụy. Ảnh: LPBS.

CTCP Sàn Giao dịch Tài sản Mã hóa Sacom (SCEX) vừa công bố bộ máy HĐQT nhiệm kỳ mới, trong đó Chủ tịch HĐQT là ông Nguyễn Duy Khoa. Đáng chú ý, trong bộ máy HĐQT mới của công ty này còn có ông Nguyễn Xuân Thái (con trai ông Nguyễn Đức Thụy) giữ vai trò Phó chủ tịch HĐQT.

Các thành viên HĐQT còn lại gồm ông Doãn Trung Kiên, bà Nguyễn Minh Hương, ông Nguyễn Bá Phước và ông Huỳnh Thi Hải.

Ông Nguyễn Duy Khoa là chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - chứng khoán. Ông từng đảm nhiệm các vị trí quản lý cấp cao tại nhiều tổ chức lớn như ACBS, SSI, VNDirect, Red Capital và LPBS.

Trong khi đó, ông Nguyễn Xuân Thái là con trai của Nguyễn Đức Thụy, Phó chủ tịch thường trực HĐQT Sacombank. Ông tốt nghiệp cử nhân Kinh tế tại Đại học Massachusetts Boston giai đoạn 2022-2026.

Từ tháng 7/2025 đến nay, ông Thái giữ vai trò Thành viên HĐQT tại CTCP Đầu tư Thể thao Phù Đổng - đơn vị chủ quản của Câu lạc bộ Bóng đá Ninh Bình, đội bóng hiện thi đấu tại V.League 1.

Theo thông tin từ Công ty Chứng khoán LPBank (LPBS), ông Thái là người con thứ 2 trong gia đình ông Thụy. Với quá trình tham gia quản trị tại các doanh nghiệp trong hệ sinh thái Thaigroup cùng kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tài chính - chứng khoán thông qua LPBS, ông Thái được kỳ vọng đóng góp vào chiến lược tăng trưởng, mở rộng hợp tác và phát triển các mảng kinh doanh mới của SCEX trong giai đoạn tới.

SCEX tiền thân là CTCP Sàn giao dịch tài sản mã hóa Lộc Phát Việt Nam (LPEX), được thành lập ngày 30/9/2025, đặt trụ sở tại Hà Nội. Doanh nghiệp khởi đầu với vốn điều lệ 6,8 tỷ đồng do 3 cổ đông sáng lập góp vốn gồm ông Dương Văn Quyết, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc và ông Vũ Phát Đạt. Đến tháng 2 năm nay, công ty đã tăng vốn điều lệ lên 360 tỷ đồng .

Hệ sinh thái của doanh nghiệp có sự hậu thuẫn trực tiếp từ LPBank, LPBS và Sacombank.

Trước đó, vào tháng 3/2026, SCEX trở thành một trong số các doanh nghiệp có hồ sơ đầy đủ, hợp lệ được Bộ Tài chính xem xét trong chương trình thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam, bước đi được đánh giá có ý nghĩa quan trọng trong quá trình hình thành khuôn khổ pháp lý cho lĩnh vực tài sản số trong nước.