Chuyện gì đang xảy ra với cổ phiếu Thaiholdings?

Chỉ sau hơn một tháng, cổ phiếu THD tăng hơn 360%, ghi nhận 18 phiên đi lên liên tiếp, đưa vốn hóa Thaiholdings trở lại ngưỡng gần 2 tỷ USD.

Nhịp tăng đột biến THD đang khiến nhà đầu tư nhớ lại giai đoạn 2021-2022. Ảnh: THD.

Chỉ trong hơn một tháng qua, cổ phiếu THD của CTCP Thaiholdings đã tạo nên một trong những nhịp tăng giá mạnh nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Từ vùng giá 32.000 đồng/cổ phiếu hồi cuối tháng 4, THD đã tăng vọt lên 147.800 đồng/cổ phiếu trong phiên giao dịch đang diễn ra, tương ứng mức tăng 360%.

Đáng chú ý, cổ phiếu này đã ghi nhận chuỗi 19 phiên tăng giá liên tiếp, trong đó 7 phiên gần nhất đều giữ ở mức giá trần. Diễn biến bứt phá mạnh khiến THD trở thành tâm điểm chú ý của giới đầu tư, nhất là khi cổ phiếu từng trải qua giai đoạn lao dốc kéo dài suốt nhiều năm trước đó.

Trước diễn biến bất thường của thị giá cổ phiếu, ngày 29/5 vừa qua, Thaiholdings đã phải gửi văn bản giải trình sang Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Không có thông tin nội bộ tác động giá cổ phiếu

Trong văn bản giải trình, Thaiholdings cho biết mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty vẫn diễn ra bình thường và không phát sinh sự kiện nào có ảnh hưởng đáng kể tới tình hình hoạt động của doanh nghiệp.

Đồng thời, công ty khẳng định không có thông tin nội bộ chưa được công bố có khả năng tác động đến giá cổ phiếu trên thị trường.

Theo Thaiholdings, diễn biến tăng mạnh của cổ phiếu THD trong thời gian qua là kết quả của quan hệ cung - cầu khách quan giữa các nhà đầu tư và nằm ngoài khả năng kiểm soát của doanh nghiệp.

Đà tăng dựng đứng của cổ phiếu cũng kéo vốn hóa thị trường của Thaiholdings lên gần 57.000 tỷ đồng , tương đương gần 2 tỷ USD . Chỉ trong hơn một tháng, giá trị vốn hóa của doanh nghiệp đã tăng thêm hàng chục nghìn tỷ.

Thanh khoản của cổ phiếu THD cũng cải thiện đáng kể so với giai đoạn trước. Nếu như nhiều tháng trước, khối lượng khớp lệnh mỗi phiên chỉ dao động ở mức vài nghìn cổ phiếu, thời gian gần đây đã tăng lên hàng chục nghìn đơn vị, thậm chí có những phiên ghi nhận giao dịch lên tới hàng trăm nghìn cổ phiếu. Tuy vậy, xét trên quy mô toàn thị trường, thanh khoản của THD vẫn thuộc diện “nhỏ giọt”.

Thaiholdings kinh doanh gì?

Thaiholdings tiền thân là CTCP Đầu tư Phát triển Kinh Thành, được thành lập năm 2011 và gắn liền với tên tuổi doanh nhân Nguyễn Đức Thụy. Đến năm 2016, doanh nghiệp chính thức đổi tên thành Thaiholdings và mở rộng hoạt động sang các lĩnh vực tài chính, bất động sản và đầu tư.

Giá cổ phiếu THD tăng dựng đứng. Ảnh: TradingView.

Trong nhiều năm, Thaiholdings cùng các đơn vị liên kết đã tham gia phát triển nhiều dự án quy mô lớn như khu nghỉ dưỡng phức hợp Enclave Phú Quốc rộng gần 352 ha tại Phú Quốc, dự án khu tổ hợp khách sạn Kim Liên tại số 5-7 Đào Duy Anh, các tòa nhà văn phòng hạng A tại 17 Tông Đản và 210 Trần Quang Khải hay tổ hợp ThaiSquare Caliria trên phố Cát Linh tại Hà Nội.

Ông Nguyễn Đức Thụy từng giữ cương vị Chủ tịch HĐQT Thaiholdings trong giai đoạn 2011-2020. Đến giữa năm 2022, ông hoàn tất việc thoái toàn bộ 87,4 triệu cổ phiếu THD, tương đương 25% vốn điều lệ doanh nghiệp. Theo ước tính, thương vụ này mang về cho ông khoảng 3.356 tỷ đồng .

Sau khi rời Thaiholdings, ông Thụy chuyển trọng tâm sang lĩnh vực tài chính - ngân hàng. Ông từng để lại dấu ấn trong quá trình tái cơ cấu LPBank trên cương vị Chủ tịch HĐQT. Đầu tháng 3 năm nay, ông tiếp tục thu hút sự chú ý khi được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Sacombank và hiện giữ chức Phó chủ tịch thường trực HĐQT tại nhà băng này.

Thực tế, THD không phải là cái tên xa lạ với giới đầu tư. Sau khi niêm yết trên HNX vào giữa năm 2020, cổ phiếu này từng trải qua giai đoạn tăng "phi mã".

Từ vùng giá chỉ vài chục nghìn đồng, THD leo thẳng lên đỉnh lịch sử khoảng 277.000 đồng/cổ phiếu vào cuối năm 2021, tương ứng mức tăng gần 14 lần chỉ sau hơn một năm. Ở thời điểm “hoàng kim”, Thaiholdings từng là doanh nghiệp có vốn hóa lớn nhất sàn HNX với giá trị thị trường vượt 80.000 tỷ đồng .

Tuy nhiên, kể từ năm 2022, cổ phiếu bước vào chu kỳ điều chỉnh kéo dài trong bối cảnh thị trường chứng khoán suy giảm mạnh, thanh khoản thu hẹp và nhóm bất động sản chịu áp lực lớn. Đến tháng 4/2025, thị giá THD từng rơi xuống vùng đáy quanh 25.000 đồng/cổ phiếu, mất hơn 90% giá trị so với đỉnh lịch sử.

Thaiholdings sắp họp bất thường

Đáng chú ý, đợt tăng giá mạnh của cổ phiếu THD diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp liên tiếp công bố nhiều thông tin mới liên quan đến kế hoạch phát triển trong thời gian tới.

Cuối tháng 5, doanh nghiệp đã công bố nghị quyết HĐQT về việc triệu tập phiên họp ĐHĐCĐ bất thường lần thứ nhất năm 2026.

Theo kế hoạch, ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông thực hiện quyền tham dự đại hội là 16/6. Đại hội dự kiến được tổ chức tại Hà Nội, thời gian cụ thể sẽ được doanh nghiệp thông báo sau.

Một trong những nội dung đáng chú ý nhất dự kiến trình cổ đông là phương án tăng vốn điều lệ. Ngoài ra, đại hội cũng sẽ xem xét một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

Song song với đó, thị trường cũng đang xuất hiện nhiều kỳ vọng liên quan đến kế hoạch phát triển tổ hợp quy mô đặc biệt lớn của Tập đoàn Thaigroup - doanh nghiệp mà Thaiholdings hiện nắm giữ 48% vốn.

Theo thông tin được công bố, Thaigroup đang lên kế hoạch triển khai một tổ hợp du lịch, thể thao và giải trí quy mô hơn 1.000 ha tại Ninh Bình với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 128.000 tỷ đồng , tương đương gần 5 tỷ USD . Dự án được kỳ vọng khởi công vào cuối năm 2026.

Điểm nhấn nổi bật nhất của tổ hợp là đường đua Formula 1 đạt chuẩn FIA với chiều dài khoảng 6 km mỗi vòng. Bên cạnh đó là học viện bóng đá quốc tế vận hành theo mô hình đào tạo từ Tây Ban Nha và Nhật Bản.

Theo quy hoạch sơ bộ, dự án còn bao gồm hệ thống 15.000-20.000 phòng khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp cùng nhiều hạng mục thương mại, dịch vụ và giải trí quy mô lớn. Tổ hợp được thiết kế bởi hai đơn vị tư vấn kiến trúc quốc tế là Populous và Skidmore, Owings & Merrill.

Theo tính toán của doanh nghiệp, dự án có thể đóng góp hơn 35.000 tỷ đồng tiền sử dụng đất cho ngân sách Nhà nước trong quá trình triển khai.

Trong một diễn biến liên quan, HĐQT Thaiholdings mới đây đã thông qua chủ trương thành lập Công ty TNHH MTV Xây dựng và Thương mại Lộc Trường Phát với vốn điều lệ 28 tỷ đồng . Doanh nghiệp mới được Thaiholdings sở hữu 100% vốn, đặt trụ sở tại khu đô thị Xuân Thành, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Lộc Trường Phát hoạt động trong lĩnh vực hoàn thiện công trình xây dựng, thi công nhà ở và các công trình kỹ thuật dân dụng. Bà Đỗ Thị Trang được giao đảm nhiệm vai trò Chủ tịch kiêm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Về kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính quý I/2026 cho thấy Thaiholdings ghi nhận doanh thu thuần 239 tỷ đồng , tăng 9% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 30 tỷ đồng , tăng gần 15%.

Năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu thuần 967 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 91 tỷ đồng , đều thấp hơn mức thực hiện của năm trước. Sau 3 tháng đầu năm, Thaiholdings đã hoàn thành khoảng 25% kế hoạch doanh thu và gần 33% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.